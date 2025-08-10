Cáncer y eutanasia: «Los pacientes necesitan que se mantenga su dignidad hasta el final»

Desde hace más de dos décadas, Paloma Martínez Colomina trabaja como psicooncóloga en el Hospital Can Misses, en Ibiza. Su labor consiste en acompañar emocionalmente a personas con cáncer durante todo el proceso de la enfermedad, incluidas las fases más avanzadas y el final de la vida. En esta entrevista reflexiona sobre el sufrimiento, la dignidad, el valor del acompañamiento psicológico y los dilemas que plantea la eutanasia en el contexto de los cuidados paliativos.

A grandes rasgos, ¿cuál es su experiencia profesional acompañando a pacientes en el final de sus vidad, en particular cuando padecen cáncer?

Llevo desde al año 2004 en la isla de ibiza acompañando a pacientes oncológicos durante todo el proceso de enfermedad, desde el diagnóstico hasta su etapa de supervivencia o en etapas avanzadas y de final de vida.

¿En qué contextos le ha tocado tratar temas relacionados con la eutanasia?

En el trabajo conjunto con la Unidad de Cuidados Paliativos donde se trabaja con pacientes al final de vida, tanto oncológicos como no oncológicos.

¿Cuáles son las principales necesidades emocionales y psicológicas de los pacientes con cáncer avanzado?

A nivel emocional cada persona tiene unas necesidades concretas y definirlas y atenderlas será el principal trabajo del psicólogo que trabaja con pacientes con cáncer avanzado y al final de sus vidas. A grandes rasgos podríamos decir que los pacientes necesitan que se mantenga su dignidad hasta el final. Además, necesitan que se respeten sus deseos vitales, como el estar en su domicilio, ser atendidos por sus familias, mantener sus roles sociofamiliares hasta el final, definir sus necesidades espirituales y atenderlas, dejar claro su legado, no solo el económico, sino los de otra índole como los últimos deseos hacia su familia y amigos.

¿Cómo cambia el estado emocional del paciente a medida que progresa la enfermedad?

Contrariamente a lo imaginado... hay muchos pacientes que a medida que avanza la enfermedad se muestran más tranquilos y serenos. Serían aquellos que aceptan su proceso y deciden ‘utilizar’ su tiempo en aquello que desean: cerrar sus temas pendientes, rodearse de los suyos, tener conversaciones importantes… Otros, desgraciadamente, no encuentran este camino y viven la última etapa de su vida irritados, enojados o encerrados en sí mismos. Estos estados emocionales en la mayoría de ocasiones esconden miedos, angustia y preocupación, pero el paciente no sabe expresarlo adecuadamente y lo único que consigue es que sus seres queridos se alejen más de él. Es especialmente en estos casos donde el apoyo psicoemocional más falta hace.

¿Cuándo suele surgir por primera vez el tema de la muerte en las conversaciones con los pacientes?

Nuestro trabajo es acompañar a los pacientes durante esta etapa y cada paciente tiene sus tiempos. Nosotros podemos invitar a hablar del tema, pero va a ser el paciente el que lleve la batuta, y será él el que nos indique que ha llegado el momento de hablar de la muerte. Nosotros mostraremos siempre nuestra disponibilidad para hablar de ello desde la calma y la honestidad.

¿Cómo abordan los pacientes la posibilidad de elegir una muerte asistida?

Anteriormente a la entrada en vigor de la ley de la prestación de ayuda a morir, los pacientes ya expresaban sus inquietudes con respecto a este tema. Algunos simplemente planteaban sus dudas, otros mostraban franco enfado por no poder elegir este camino. Actualmente, gran parte de nuestros pacientes en algún momento muestran curiosidad por saber de este procedimiento. Es importante que estemos atentos al momento en el que desean hablar de este delicado tema; debemos estar bien formados para informar adecuadamente sobre este proceso y para saber discernir cuándo se trata únicamente de recibir información o cuándo desean iniciar el procedimiento de la prestación de ayuda a morir.

¿Qué diferencias percibe como profesional entre quienes eligen continuar con tratamientos paliativos y quienes consideran la eutanasia?

Creo que hay dos diferencias significativas. Por una parte está el hecho de la definición de calidad de vida que tenga cada paciente. Hay personas para las cuales ver la evolución de la enfermedad supone un sufrimiento insoportable por lo que desean solicitar la prestación de ayuda a morir y adelantan su muerte independientemente de recibir o no cuidados paliativos. Para otros pacientes percibir que los síntomas que presenta están controlados supone una adecuada calidad de vida, a pesar del deterioro. Para estos unos cuidados paliativos de calidad son lo que desea durante la etapa de final de vida. Por otra parte, aquellos pacientes para los que poner día y hora para fallecer no implica una angustia añadida, sino una liberación al proceso de sufrimiento por enfermedad tienen más posibilidad de solicitar y llevar a cabo una eutanasia.

Desde su perspectiva, ¿qué factores psicológicos pueden llevar a un paciente a solicitar la eutanasia?

La principal causa suele ser la pérdida de la calidad de vida del paciente, teniendo en cuenta que es un constructo totalmente subjetivo.

