Con sus más de 571 kilómetros cuadrados, la isla de Ibiza ofrece a sus visitantes y residentes infinitas experiencias, más allá del archiconocido ocio, para gustos y bolsillos de todo tipo. Es por eso, que bajo el eslogan ‘Todas las islas en una’, el Departamento de Promoción Turística del Consell de Ibiza se esfuerza por dar a conocer a mercados exteriores la isla de la que los residentes nos sentimos orgullosos: la del patrimonio, de la cultura, de la gastronomía, del deporte, del paisaje… infinitas opciones que convierten nuestra isla en un destino predilecto para miles de familias que nos eligen cada año.

Cada familia, mil historias

«Ibiza ya no es solo un destino, es nuestra segunda casa»

Es el caso de la familia López Mena, que tras 25 años, cada verano vienen unos días a Ibiza, para dejar atrás el trasiego y la rutina de Madrid. «La primera vez que vinimos nuestro hijo tenía diez años. Le gustó tanto la isla y se lo pasó tan bien que acabó convenciéndonos al resto de la familia», relata Juliana, la abuela de esta familia que empezó viniendo con sus hijos y que hoy ya viene con sus nietos. Tres generaciones que aprovechan los meses de verano para venir a una isla que «desde el primer momento nos enamoró: la isla, las playas, su ambiente… ¡fue un flechazo!», reconoce.

Al igual que miles de familias que eligen Ibiza como su destino predilecto, esta familia destaca «la enorme variedad de playas que hay en la isla, muchas de ellas de fácil acceso, con aguas poco profundas y cálidas, que nos resultaron perfectas sobre todopara ir con niños».

Planes para toda la familia

También mencionan la gran variedad de planes que repiten año tras año. Así, Susana López, que está trasmitiendo la heredada costumbre de veranear en Ibiza a sus hijos Martín y Cayetana, reconoce que en todos estos años han adquirido «tradiciones familiares, como ir al mercadillo de Las Dalias» a lo que sus hijos añaden «ir a nuestros restaurantes favoritos, movernos en patinete o hacer snorkel en calas». «Ibiza tiene actividades para toda la familia, solo hay que saber buscarlas», sentencia la madre.

Y en este sentido, la familia coincide al completo en que, a diferencia de otros destinos mediterráneos, «Ibiza tiene algo único: la oferta es más completa a nivel de entorno, de naturaleza, de cultura y de patrimonio». Por eso, afirman que «en cualquier momento del año se respira alegría y relax, y eso propicia una conexión emocional con esta isla que no sentimos con cualquier otro lugar», asegura Juliana, quien no duda al afirmar que «Ibiza no es solo un destino, es nuestra segunda casa y, después de tantos años, no solo hemos cambiado la forma de disfrutar de la isla, sino que hemos reafirmado lo que sentimos las primeras veces que vinimos», ha concluido.

La apuesta del Consell por el turismo familiar

El año pasado el Consell de Ibiza presentó el Plan de Marketing turístico de la isla de Ibiza que ha de guiar la promoción que las administraciones deben ejecutar para dar a conocer nuestra isla. Un plan basado en trece ejes que confeccionan una amplia oferta que nos diferencia respecto a otros destinos de sol y playa.

Y en este Plan, tiene una especial importancia la apuesta por el turismo familiar: un turismo fiel, respetuoso, que valora positivamente la isla de Ibiza y, lo que es más importante, que es valorado y apreciado por la totalidad del sector turístico de la isla.

Fruto de esta convicción, el Consell de Ibiza puso el año pasado, en colaboración con Fomento de Turismo de Ibiza, el club de producto Ibiza Family Moments, del que forman parte más de 50 empresas y más de 10.000 plazas turísticas, que ofrecen un servicio adecuado para las familias y una experiencia que nos posiciona como destino líder.

Para más información sobre Ibiza Family Moments, su oferta y la posibilidad de adhesión, se puede visitar ibizafamilymoments.es o llamar al 971 30 24 90.

Web: www.ibizafamilymoments.es

Teléfono: 971 30 24 90