Descubre Salada Eivissa Cosmetics, la nueva marca de Alba Belastegui

Proteger tu piel del sol, prevenir el envejecimiento y difuminar marcas y rojeces… ahora es posible en un solo gesto. SALADA Solar Protect Daily Skin Care SPF50 es mucho más que un fotoprotector: es ciencia y eficacia diaria en una fórmula creada para transformar tu experiencia de skincare en un gesto de placer y protección real. Este fotoprotector, formulado en Ibiza por la enfermera experta en dermocosmética Alba Belastegui, condensa en 100 ml toda la experiencia que vive a diario en su consulta. "Cada día escucho a pacientes que me dicen que no tienen tiempo para cuidarse, que no les gusta aplicarse varias cremas… y que su piel ya muestra los daños del sol."

Alba Belastegui es enfermera dermoestética y fundadora de Salada Eivissa Cosmetics. / SALADA EIVISSA COSMETICS

Así nació SALADA Solar Protect Daily Skin Care SPF50: como respuesta real a una necesidad cotidiana. Un tratamiento diario con protección solar que cuida, repara y protege tu piel con evidencia y alma mediterránea.

Una fórmula 3 en 1 que protege, trata y transforma

SALADA Solar Protect Daily Skincare SPF50 es mucho más que un simple protector solar. Es una crema diaria que combina protección, reparación e iluminación en un solo paso. Diseñada para quienes buscan rapidez y eficacia, su fórmula evita la sensación grasa y se extiende con facilidad.

SALADA Solar Protect Daily Skin Care SPF50, de Salada Eivissa Cosmetics, es mucho más que un fotoprotector.

Una fórmula que une ciencia, experiencia clínica y la inspiración de Ibiza, con beneficios clave para tu piel:

● Protección solar avanzada (SPF50): Bloquea hasta el 98 % de la radiación UVB y ayuda a neutralizar el daño de los rayos UVA.

● Prevención del envejecimiento: Actúa como un escudo invisible que protege incluso las pieles más sensibles y reactivas.

● Textura ultraligera: Ideal para el uso diario, incluso bajo el maquillaje. Sin residuo blanco.

Un protector solar que trata, protege y embellece. Todo en un solo gesto.

Ingredientes clave y beneficios de SALADA Solar

SALADA Solar Protect Daily Skin Care SPF50 destaca por su fórmula rica en activos naturales y dermatológicamente probados:

● Vitamina B3 (Niacinamida): Ilumina la piel, unifica el tono y reduce poros dilatados, manchas y rojeces.

● Resveratrol: Potente antioxidante extraído de la uva, combate el envejecimiento y protege frente a los radicales libres.

● Ácido hialurónico multimolecular: Aporta hidratación profunda, mejora la elasticidad y difumina las líneas de expresión.

● Extractos de algas marinas mediterráneas: Refuerzan la barrera cutánea, calman y mantienen la piel hidratada y luminosa.

Activos con evidencia, sensorialidad mediterránea y resultados visibles.

Se presenta con tecnología airless para que cada gota se mantenga intacta, como el primer día. / SALADA EIVISSA COSMETICS

Resultados que se notan, ciencia que lo respalda

Durante un estudio interno de 4 semanas con 30 voluntarias, SALADA Solar Protect Daily Skin Care SPF50 mostró resultados visibles y medibles. El 95% de las participantes percibió su piel más suave y firme, y el 91% notó una reducción en manchas visibles. Resultados clínicamente observados en pieles reales. Una fórmula que protege, trata y transforma.

Para Alba Belastegui, enfermera experta en dermocosmética, un gesto tan simple como aplicar SALADA cada mañana marca la diferencia entre una piel vulnerable y una piel protegida. "Al extender esta crema sobre tu rostro, no solo estás cuidando el presente, estás invirtiendo en el futuro de tu piel", afirma.

Los rayos UVA son responsables de hasta el 80% del envejecimiento prematuro, provocando arrugas, manchas y pérdida de firmeza.

Protegerte a diario es la base de una piel sana hoy, y visiblemente más joven mañana.

Un gesto como aplicar SALADA cada mañana marca la diferencia entre una piel vulnerable y una piel protegida. / SALADA EIVISSA COSMETICS

El detalle que marca la diferencia

En Salada Eivissa Cosmetics, cada elemento ha sido pensado con mimo.

Desde el envase airless, que protege la fórmula del contacto con el aire y evita su oxidación, hasta el aroma fresco a mar, que evoca la brisa de Ibiza en cada aplicación. La experiencia comienza incluso antes de usar la crema: al abrir la caja, descubrirás una ilustración original de la artista ibicenca María García, que convierte cada unidad en una pequeña obra de arte.

¿Dónde puedes encontrar SALADA Eivissa Cosmetics?

SALADA Solar Protect Daily Skin Care SPF 50 ya está disponible en su web oficial www.salada.es con un precio especial de lanzamiento de 58 euros (PVP oficial: 65 euros).

También puedes descubrir este fotoprotector en espacios cuidadosamente seleccionados de Ibiza, como:

• Farmacia Josefa Torres, en el corazón del Parque de la Paz

• Hotel The Standard Ibiza

• Hotel Oku Ibiza

Muy pronto, SALADA Solar Protect Daily Skin Care SPF 50 estará presente en nuevos rincones únicos de la isla.

Porque tu piel merece algo más que protección solar

Un solo gesto cada mañana puede transformar tu rutina y proteger tu piel hoy, para mantenerla joven, luminosa y sana mañana.

Como dice su creadora, Alba Belastegui: «Aplicarte SALADA cada mañana es una inversión en el futuro de tu piel».

Alba Berastegui apunta que protegerte a diario es la base de una piel sana hoy, y visiblemente más joven mañana. / SALADA EIVISSA COSMETICS

Desde la primera aplicación, SALADA hidrata, suaviza y deja un acabado sedoso. Con el uso constante, la piel se nota más uniforme, luminosa y con las líneas visiblemente atenuadas. «Nunca había sentido mi piel tan cuidada y protegida a la vez», comparte una clienta.

SALADA Solar Protect Daily Skin Care SPF 50 no es solo protección. Es ciencia, es placer, es salud.

Haz del cuidado solar un ritual que tu piel espera cada día.

Ibiza se protege con SALADA Solar Protect Daily Skin Care SPF 50. ¿Y tú?

Contacto SALADA Eivissa Cosmetics

¿Tienes dudas, quieres colaborar o simplemente te apetece escribirnos? Estaremos encantadas de leerte.

- Correo: adm@salada.es

- Teléfono / WhatsApp: +34 670 467 143

- Web: www.salada.es

- Ubicación: Ibiza, Islas Baleares, España

Desde el corazón del Mediterráneo, con ciencia, sol y mucho amor por la piel.