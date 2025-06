¿Qué tienen en común las mejores fiestas de la isla? Una tienda que cumple 10 años

Hay lugares que venden productos. Y hay otros que te hacen soñar desde el primer paso. En cuanto cruzas la puerta de Chic Events, sientes que algo va a pasar. Que cualquier cena puede volverse mágica. Que un cumpleaños puede parecer una película. Que una fiesta pequeña puede tener el poder de unir a las personas para siempre. Esta semana, ese lugar tan especial ha cumplido diez años, y lo ha hecho como empezó: rodeado de belleza, emoción y personas que creen que celebrar también es una forma de vivir.

Este jueves, ese pequeño mundo celebró su 10º aniversario. En su local de Vía Púnica, donde nació todo, se dieron cita familiares, amigos y clientes. El Ayuntamiento de Eivissa cedió el vado frente a la tienda para que ésta saliera a la calle con alfombra rosa incluida.

Virginia Marí, fundadora de Chic Events, durante la celebración del aniversario. / J.A. Riera

El estilo como bandera

Chic Events abrió sus puertas en 2015 con una propuesta distinta. Frente a una oferta dominada por personajes infantiles y productos genéricos, Virginia Marí apostó por una línea estética más cuidada, natural y elegante. Su concepto, poco común en ese momento, generó dudas en su entorno. “Mi madre me dijo que iba a tener que vender personajes Disney para arrancar, pero yo me negué rotundamente y fui muy firme a mi estilo”.

El planteamiento no era solo estético. Era una forma de entender las celebraciones como algo más íntimo y personalizado. Una fiesta debía reflejar a quien la organizaba, no a una tendencia pasajera. Así empezaron a llenarse las estanterías de centros de mesa con personalidad propia, soportes para tartas únicos, menaje desechable que no lo parece, y pequeños detalles que transforman los espacios.

Virginia María acompañada de su madre y sus hermanas. / J.A. Riera

Exclusividad, estilo y personalidad

En Chic Events trabajan con proveedores internacionales en exclusiva, lo que le ha permitido ofrecer productos que no se encuentran en ningún otro establecimiento de la isla. Esta selección diferenciada ha sido clave en la construcción de su identidad. Cada guirnalda, cada cartel temático, cada tarro decorativo es el resultado de una búsqueda estética coherente, pensada para quienes quieren algo más que adornar.

Ese enfoque, que en sus inicios no todo el mundo comprendía, ha terminado convirtiéndose en tendencia. Hoy, la tienda es sinónimo de celebraciones con estilo propio en Ibiza.

Un aniversario con alfombra rosa, decoración especial y muchas emociones

La celebración del décimo aniversario fue, como todo lo que sale de Chic Events, cuidada hasta el último detalle. La calle se transformó en una prolongación del universo de la tienda. Y la decoración no fue obra del azar. César, de Inflados Ibiza, su colaborador más fiel, fue el encargado de vestir el local con una intervención que combinaba elegancia, originalidad y ese punto ‘chic’ que define a la tienda.

Familiares, amigos y clientes se acercaron a acompañar a Virginia en esta cita tan especial. / Virginia Marí

Quienes pasaron por la Vía Púnica ese día pudieron conocer la historia de una tienda local que ha crecido con esfuerzo y ha sabido mantenerse fiel a su visión, y la de una mujer que apostó por lo diferente y consiguió hacerlo funcionar.

Una década de cambios y fidelidad a una idea

Mantener un negocio vivo durante diez años no es fácil, y Virginia lo sabe bien. “Ha habido muchos altibajos”, reconoce. La pandemia obligó a repensar todo. La competencia digital y local, así como los cambios en los hábitos de consumo supusieron nuevos retos. “Nos hemos tenido que reinventar muchas veces”, afirma.

En esa evolución, ha sido clave contar con un equipo sólido. Su empleada Lara, que ha sido su mano derecha en el día a día. “Si he durado tantos años ha sido gracias a ella”.

Virginia y su mano derecha, Lara. / J.A. Riera

Más que una tienda

Quien entra en Chic Events lo nota de inmediato. Allí no hay objetos acumulados sin criterio. Cada pieza tiene sentido. Las vajillas elevan cualquier mesa, los globos no saturan, sino que destacan; los manteles y servilletas crean un ambiente determinado. La tienda es una colección viva de ideas para quienes quieren celebrar con gusto.

En su catálogo, cuidadosamente seleccionado, Chic Events ofrece decoración integral para todo tipo de eventos: bodas, comuniones, baby showers, cumpleaños... Todo se adapta al espacio, al estilo del cliente, al momento que se quiere vivir.

Después de diez años, Chic Events ha logrado convertirse en un nombre propio en Ibiza. Porque celebrar también es una forma de cuidar. Cuidar los detalles. Cuidar el entorno. Cuidar a las personas.

¿Planeas una celebración en Ibiza?

Acércate a Chic Events y descubre todo lo que puedes crear a partir de un solo detalle. Déjate asesorar por un equipo que lleva diez años transformando fiestas en experiencias únicas.

Correo electrónico: info@chiceventsshop.com

Teléfono: 971124516