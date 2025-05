Este es el truco infalible para ahorrar el máximo dinero con Selectividad

Llega el momento del año más esperado para los estudiantes de bachillerato, la fecha en la que afrontan con el mismo nivel de nervios y ganas: la selectividad. La prueba final que define de forma numérica el esfuerzo y progresión de los alumnos durante los cursos de bachillerato.

Decisiones que marcan el inicio de una nueva etapa

De la nota final dependerá el futuro más próximo de estos jóvenes, su paso a la carrera universitaria escogida en la universidad deseada. Pero no solo es eso, también es el momento de tomar muchas otras decisiones aledañas que se sumarán e influirán en el nuevo camino que comenzarán a recorrer los estudiantes a partir de septiembre.

Tras los exámenes, son numerosos los jóvenes que se acercan a la autoescuela para informarse. / Toni Escobar

Un ejemplo de ello es la obtención del permiso de conducir. Los alumnos y alumnas que afrontan la selectividad rondan la mayoría de edad, ese límite en el que todo les encamina hacia la independencia personal en muchos aspectos, incluida la movilidad y sacarse el carné es un punto clave para ello.

¿Por qué sacarse el carné justo después de la Selectividad?

Por este motivo, cuando se acerca el verano, son numerosos los jóvenes que se acercan a la autoescuela para informarse y saber si es posible matricularse e iniciar su formación lo antes posible para presentarse al examen teórico una vez superados los exámenes de selectividad y aprovechar el tiempo libre que les queda después de un curso intenso, de esos exámenes finales y todo antes de embarcarse en sus estudios universitarios.

Autoescuela Residencial multiplica la nota de selectividad por 10 y la convierte en un descuento para la matrícula del permiso de coche. / Toni Escobar

Casos de éxito: estudiantes con nota sobresaliente y carné en mano

En Autoescuela Residencial han tenido el honor de contar con muchos de los alumnos que ya han pasado por este proceso y que en su día decidieron sacarse el permiso de conducir una vez finalizada la selectividad. Entre todos ellos, destacan alumnos como Carlota López (Co·legi Mestral) que obtuvo una de las mejores notas de selectividad en 2021, Sergi Minchiotti (I.E.S. Algarb) quién destacó con una de las mejores notas de selectividad de Baleares en 2022, y Carmen Jiménez (Col·legi Mestral) que también obtuvo la mejor nota de selectividad en 2024. ¿Quién mejor que ellos para que aconsejen a los jóvenes que están a punto de examinarse? Hoy charlamos con ellos para saber cómo vivieron el antes, durante y el resultado final a sus exámenes de selectividad.

Consejos de quienes pasaron ya por la Selectividad y consiguieron su carné al mejor precio

Carlota, ¿qué sentiste al saber que habías conseguido una de las mejores notas de selectividad de Ibiza?

La nota que saqué me hizo sentir tremendamente orgullosa y fue muy gratificante ya que pude ver el resultado de mucho esfuerzo.

Carmen, ¿cómo afrontaste los exámenes de selectividad?

Traté de mantener la calma y ser muy positiva antes, durante y después de cada examen. Aproveché los momentos entre exámenes para no solo repasar sino también relajarme y pasar un buen rato con mis amigos de clase.

Sergi Minchiotti Marí. / VICENT MARÍ

¿Qué estudiar después de la Selectividad? Así lo decidieron ellos

Chicos, ¿qué estáis estudiando? ¿A qué os gustaría dedicaros?

Sergi: Estoy estudiando el doble grado de física y matemáticas en la Universidad de Barcelona y cuando acabe me gustaría dedicarme al mundo de la investigación, especialmente a la investigación en los campos de la física de partículas y la cosmología.

Carmen: Estoy estudiando matemáticas y ciencia de datos, y aún no tengo del todo claro a que me gustaría dedicarme porque hay mucha variedad de oferta laboral en el área de las matemáticas y la estadística.

Carlota: Yo estoy estudiando doble grado de fisioterapia con ciencias de la actividad física y el deporte. Querría especializarme como fisioterapeuta y trabajar en el mundo del deporte.

Aspirar a la máxima nota en Selectividad significa conseguir el gran descuento de Autoescuela Residencial. / Toni Escobar

Selectividad por 10

Sergi, ¿qué te parece la idea de Autoescuela Residencial de multiplicar la nota de selectividad por 10 y convertirla en un descuento para la matrícula del permiso de coche?

Me parece una muy buena idea ya que no sólo atrae a los jóvenes, sino que también les puede servir de motivación para estudiar y sacar mejor nota en la selectividad. La verdad es que me parece una buena idea también sacarse el carnet de conducir justo después de la selectividad, ya que es un verano de tres meses muy largo, y además en los próximos veranos seguramente ya no tienes tanto tiempo libre por tema de trabajo o porque acabas los exámenes finales más tarde.

Carmen, en tu caso, ¿utilizaste tu nota de selectividad para obtener el descuento que autoescuela Residendial les aplica a los que se examinan? ¿Cómo te enteraste de ello y cómo te organizaste?

Sí, lo utilicé para sacarme el carnet de coche porque lo vi anunciado en Instagram y me fue de gran ayuda porque también me motivó a esforzarme más en los exámenes. Me puse en contacto con la autoescuela y me dieron prácticas muy seguidas y en tan solo dos meses pude examinarme y aprobar el carné.

¿Te sacaste el permiso de conducir con coche manual o automático? ¿Por qué?

El manual porque así no tengo limitaciones a la hora de coger un coche.

El 'trucazo' final: consejos para la Selectividad 2025

Por último, dadles el 'trucazo' a los estudiantes que van a presentarse este año a los exámenes de selectividad 2025.

Sergi: Mi consejo para los estudiantes que se presentarán a los próximos exámenes de selectividad es que se esfuercen por hacer los exámenes lo mejor que puedan porque al final vale la pena, y que mientras sientan que han hecho todo lo que han podido, que estén tranquilos y satisfechos.

Jóvenes esperando para hacer las pruebas de Selectividad el pasado junio en Eivissa. / J.A.RIERA

Carmen: Mi consejo es que intenten no presionarse demasiado y que confíen en que todo el trabajo que han hecho durante el curso, les ayudará a sacar una mejor nota. Además añadiría que a pesar del estrés que pueden tener, intenten tener una buena rutina de sueño y no quedarse estudiando hasta tarde porque eso te hace ser mucho menos productivo al día siguiente y dificulta la retención del contenido que se estudia.

Carlota: Lo más importante y lo que más me ayudó fue pensar que estaba ya todo hecho, llevas un año entero preparándote para esto y estás más que preparado.

Fechas clave y cómo aprovechar tu nota al máximo

Ahora ya solo queda esperar a los próximos días 3, 4, 5 de junio para que los actuales estudiantes de segundo de bachillerato afronten sus exámenes definitivos aplicando estos valiosos consejos. Aspirar a la máxima nota significará el truco infalible para conseguir el gran descuento que Autoescuela Residencial tiene preparado para ellos.

