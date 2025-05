Exclusividad, encanto y atención al detalle en un resort frente al mar

Exclusividad, encanto, originalidad y un cuidado exquisito por cada detalle definen las bodas en The Ibiza TwIIns, el hotel más vibrante de Platja d’en Bossa. En este enclave único frente al mar, la magia comienza desde el primer momento y se alarga hasta el último baile, sin necesidad de moverse del lugar.

El menú y la decoración de la mesa se personalizan con detalles exclusivos. | FIRMA FOTÓGRAFO

Además de su impresionante entorno, The Ibiza TwIIns destaca por su equipo de profesionales, cuya pasión y compromiso convierten cada enlace en una experiencia irrepetible. Cada boda se diseña a medida, con una atención total a los deseos de la pareja, logrando celebraciones auténticas, llenas de personalidad.

Los profesionales de The Ibiza TwIIns cuidan todos los detalles con mimo. | FOTOS: THE IBIZA TWIINS

La clave del éxito está en la conexión con los novios. Una comunicación cercana y continua permite crear un evento totalmente a medida: distribución de espacios, estilo decorativo, diseño del menú… Todo se adapta con precisión a cada pareja, que cuenta en todo momento con el asesoramiento y la experiencia del equipo de eventos.

El Teatro Pereyra Ibiza es ideal para organizar la preboda o la boda.

Cada boda es única y especial. Desde la llegada de los invitados hasta la ceremonia, el cóctel, la cena y la fiesta, todo se cuida al máximo para crear momentos memorables. Nada se deja al azar: todo está pensado para emocionar y sorprender.

Casarse con el mar como telón de fondo es un lujo. En The Ibiza TwIIns, este momento se vive con toda la intensidad y belleza que merece un recuerdo imborrable, tanto para los novios como para sus seres queridos.

La terraza del Embarcadero, con vistas al Mediterráneo y a pie de playa, están conectados con el restaurante, el espacio ideal para el banquete. También es perfecto para un cóctel al aire libre al atardecer o un aperitivo íntimo la víspera de la boda.

La gastronomía tiene un papel protagonista. El equipo culinario de The Ibiza TwIIns crea menús personalizados con propuestas irresistibles. Essential, Core y Premium son algunas de las opciones que incluyen maridajes selectos y un servicio impecable.

Además, se cuida cada necesidad: opciones vegetarianas, veganas, menús infantiles y adaptaciones para intolerancias o alergias garantizan una experiencia perfecta para todos los comensales.

Después de la cena, llega la celebración: barra libre y toda la energía para cerrar la noche con alegría y estilo.

Una de las grandes ventajas de casarse en este hotel es que los recién casados pueden disfrutar de su primera noche en una habitación premium, con detalles como una botella de Laurent Perrier Brut y productos locales para brindar en la intimidad. Además, cuentan con descuentos exclusivos en tratamientos de Spa antes y después del gran día.

Para los invitados, The Ibiza TwIIns ofrece alojamiento en distintas tipologías de habitaciones con desayuno buffet con una gran variedad de opciones para todos los gustos, acceso a la piscina, spa y gimnasio, todo con tarifas especiales para el evento.

Ubicado frente al mar y a un paso del centro de Ibiza, The Ibiza TwIIns impresiona por sus instalaciones de primer nivel, donde cada rincón sorprende. El hotel está formado por dos edificios gemelos: Joy, que refleja la alegría de la isla, y Life, con un estilo chic y sofisticado.

Entre ambas torres se encuentra The Core, el alma de The Ibiza TwIIns, el escenario perfecto para disfrutar de un hotel con carácter, emoción y ese encanto que no se encuentra en ningún otro lugar.

Un espacio único para sorprender a los invitados

Las opciones de The Ibiza TwIIns son tan amplias que además de sus impresionantes espacios cuentan con una opción muy original y súper exclusiva: el Teatro Pereyra Ibiza. Este icónico lugar, lleno de historia y encanto, ofrece un ambiente único y sofisticado para quienes buscan algo verdaderamente diferente. En el Teatro Pereyra Ibiza puedes organizar una fiesta difícil de olvidar el día antes de la boda, organizar una cena, celebrar un cóctel, contratar una actuación, las posibilidades son tantas que incluso, puedes celebrar la boda en cualquier época del año, ya que sus espacios están disponibles durante todas las estaciones. Su carácter íntimo y romántico, combinado con la posibilidad de personalizar cada detalle, hará que tu boda o evento sea una experiencia inolvidable para tí y los invitados.