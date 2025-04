Seis licitaciones públicas quedan desiertas por falta de ofertas

La Asociación de Constructores de Baleares ha alertado sobre la creciente falta de adecuación de los precios en las licitaciones públicas, un problema que afecta cada vez más al sector. En 2023, seis obras proyectadas en Ibiza quedaron desiertas al no presentarse ninguna empresa, debido a que los presupuestos base no reflejan los costes reales del mercado. Además, los plazos de ejecución suelen ser demasiado ajustados y los sobrecostes derivados de la pandemia no han sido compensados adecuadamente. Las revisiones extraordinarias de precios impulsadas por las administraciones han tenido poco impacto y, en algunos casos, han acabado en los tribunales, lo que lleva a muchas constructoras a no concurrir para evitar pérdidas.

Un ejemplo claro es la futura rotonda del cruce de los Cazadores, en la carretera de Santa Eulària. El Consell de Ibiza la licitó inicialmente por 4,8 millones de euros (sin IVA), pero no se presentaron ofertas. Tras revisar el proyecto y aumentar el presupuesto a 6,8 millones, se reactivó la adjudicación. Algo similar ocurrió con la ampliación de la escoleta de Can Cantó, en Vila: quedó desierta con un presupuesto de 2,5 millones y fue finalmente adjudicada por 3,2 millones en una segunda licitación. Las obras ya están en marcha.

Sin embargo, otros proyectos siguen sin resolver. Es el caso de la rehabilitación de las calles Santa Maria y Pintor Tur de Montis, en Vila, que ha salido a licitación por segunda vez con el mismo presupuesto (623.050 euros), lo que podría limitar el interés empresarial. En el aeropuerto, AENA ha acumulado varios concursos fallidos, como la renovación de la entrada de la terminal, ofrecida hasta en cuatro ocasiones, o la mejora de las puertas de embarque, valorada en 1,5 millones. También sigue en pausa la reforma del pabellón de sa Coma, destinado a la futura Escuela Oficial de Idiomas.