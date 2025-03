Apuesta por la transición energética para lograr un municipio más sostenible

El Ayuntamiento de Sant Antoni está adherido al Pacto de Alcaldes sobre el Clima y la Energía desde 2021, una iniciativa europea con la que los alcaldes firmantes comparten la visión de un futuro sostenible a la hora de afrontar retos interconectados como la mitigación del cambio climático a través de acciones relacionadas con la eficiencia energética. Para ello se requiere un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), aprobado por el Ayuntamiento en 2023, con los compromisos de recortar las emisiones de CO2 en al menos un 40% para 2030, fomentar las energías renovables y aumentar la resiliencia al cambio climático.

Desde el Ayuntamiento se están llevando a cabo diferentes proyectos e iniciativas para contar con un municipio más sostenible. Cabe destacar las inversiones en energías renovables con la instalación de 131 placas solares fotovoltaicas en edificios municipales, que generan 154 kWp anuales y consiguen una reducción de 173,25 toneladas de CO2 al año. En concreto, se han instalado 76 placas en el campo municipal de deportes de Sant Rafel, 40 placas en el campo municipal de fútbol de Sant Antoni y 15 en las instalaciones deportivas municipales de Can Coix. Una iniciativa que permite reducir los costes económicos generados por el consumo de energía y el impacto sobre el medio ambiente.

Por otra parte, el Ayuntamiento colabora en el primer proyecto de autoconsumo colectivo de carácter público de la isla, promovido por la conselleria de Empresa, Empleo y Energía a través del Instituto Balear de la Energía (IBE) y con la colaboración de Redeia. El proyecto, impulsado en el CEIP Cervantes de Sant Antoni, cuenta con una potencia de 100kw que suministra energía al centro escolar, a tres pequeñas empresas, dos comunidades de propietarios y a 36 hogares de las inmediaciones, entre ellos, cinco vulnerables.

El Consistorio también fomenta el uso de energías renovables entre la ciudadanía con bonificaciones a las viviendas que incorporen este tipo de instalaciones, que pueden llegar a obtener un 50% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del 50% del ICIO durante los tres años siguientes a la instalación.

La apuesta por la sostenibilidad también se ve reflejada en los nuevos proyectos impulsados por el Ayuntamiento. La nueva escoleta infantil de Sant Rafel incorpora las últimas tecnologías en eficiencia energética, lo que le ha permitido obtener el certificado verde de edificio sostenible con sello de 3 hojas. En concreto, contempla una instalación fotovoltaica compuesta por 35 paneles solares que se ubican en la cubierta del edificio, con una potencia máxima de 18,7 kW; un sistema de aerotermia para la obtención de agua caliente y calefacción; sistema de suelo radiante, climatización de alta eficiencia con sistemas de última generación y control de los recuperadores de calor encargados de la ventilación del edificio mediante sensores de CO2 y controladores de iluminación automática variable.

Por su parte, en la nueva oficina del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) se han tenido en cuenta el uso de materiales sin componentes sintéticos potencialmente nocivos ni PVC, buscando la máxima eficiencia energética y el respeto con el medio ambiente. El edificio dispone de placas fotovoltaicas, un punto de recarga para vehículos eléctricos policiales y equipos de climatización eficiente. Además, dispone de un fachada ventilada de madera natural termo tratada, de material sostenible y 100% reciclable, mientras que la iluminación es de bajo consumo para seguir con la línea de eficiencia energética que se busca con el edificio.

Entre los proyectos a corto plazo, también se apuesta por la creación de zonas verdes a través del nuevo bulevar de la calle Vara de Rey, que unirá de forma peatonal el paseo de poniente con el centro del núcleo urbano. Con esta actuación se conseguirá reducir el tráfico de vehículos y se impulsarán zonas de sombras y arbolado que contribuirán al proceso de transformación del municipio en un destino más sostenible desde el punto de vista medioambiental, social y económico.

Por otra parte, el Ayuntamiento también ha aplicado otras medidas como el incremento de 11 puntos de recarga para vehículos eléctricos, que se suman a los cinco puntos dobles actuales. En concreto, se ha adjudicado la implementación de 10 nuevos puntos dobles de recarga semirrápidos y un punto de carga rápida para vehículos eléctricos en el municipio.

Los nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos se ubicarán en diversas localizaciones como el IES Sa Serra, IES Quartó de Portmany, CEIP Cervantes, la Biblioteca Municipal, la parada de autobuses de Sant Antoni, la plaza de s’Era d’en Manyà, Caló des Moro, las proximidades de las dependencias de la Policía Local, en el parking de Sant Rafel, en el centro social de Can Bonet y el parque infantil de ses Païsses.

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y la concejala de Medio Ambiente, Limpieza y Playas, Pepita Torres, participaron el año pasado en Rhodes (Grecia) en un workshop sobre los desafíos de la transición energética en islas turísticas para el intercambio de conocimientos, experiencia y mejores prácticas entre los socios participantes.

El coloquio, denominado ‘Energy transition in touristic destinations: The challenges in European Islands’, forma parte del proyecto Genera, financiado por el programa europeo Life y promovido por la Universitat Politècnica de València, y concluyó con la firma de un Memorando de Entendimiento, donde los firmantes se comprometieron a seguir estrategias de transición energética en las islas turísticas.