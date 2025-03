Acciones sostenibles: ciclo del agua, energía o concienciación

El concepto sostenibilidad abarca multitud de ámbitos de la sociedad ya que está relacionado con un modo de actuar que tiene presente la utilización de los recursos de manera eficiente, la reutilización, el desperdicio cero, el cuidado del medio ambiente y la adecuación de los recursos a un modo de vida más acorde con el entorno, entre otros aspectos.

Presentación del proyecto de aprovechamiento del agua freática que brota del aparcamiento de Sa Colomina que se utilizará para el baldeo y limpieza de las calles de la ciudad. | AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Desde este punto de vista, el Ayuntamiento de Ibiza trabaja en varias áreas que van desde el ciclo de agua, el ahorro energético, la concienciación social o la plantación de posidonia, por solo nombrar unos cuantos ejemplos.

La iniciativa para reforestar las praderas de posidonia se desarrollará en Eivissa hasta 2028. | DI

Uno de los proyectos más novedosos, que presentará el Ayuntamiento en breve, es el mapa de techos solares de la ciudad en el que se podrán ver todas las azoteas con información sobre la potencia teórica que se pueden alcanzar en el caso de instalar placas solares. Además, se detallarán cuántos vatios se pueden generar, cómo se puede abastecer el edificio, qué hacer con el excedente de energía y cómo se pueden realizar estos trámites. La información se encontrará en una pagina web, que pronto se dará a conocer.

Un mapa indicará las azoteas en las que se pueden instalar placas solares. | SERGIO G. CAÑIZARES

Sellado de pozos salinizados

Acuífero situado en el aparcamiento de un edificio que lleva 40 años desperdiciando agua. | VICENT MARÍ

Otra de las áreas relacionadas con la sostenibilidad en las que está trabajando el Consistorio es el ciclo del agua desde la captación hasta la depuración.

Una de las actuaciones que ya es una realidad es el sellado de cinco pozos del registro del alcantarillado en los que había una gran intrusión de agua de mar. Jordi Grivé, concejal de Medio Ambiente y Limpieza, apuntó durante la Mesa de expertos ‘El reto es la sostenibilidad’ organizada por el Club Diario de Ibiza que «históricamente, el agua que circula por el alcantarillado contiene mucha sal porque el mar entra directamente en el alcantarillado. El problema es que ese agua va directa a la depuradora de Sa Coma, lo que genera dificultades para tratarla cuando la carga salina es elevada. Como consecuencia, el agua no se depura adecuadamente y no se puede reutilizar para el riego o para limpieza urbana». En esta línea, se han sellado cinco puntos por los que se calcula que corre entre el 20% y el 50% de agua marina. El resto de obras de sellado se ejecutará con 1,9 millones de euros, procedentes del impuesto de turismo sostenible (ITS).

Medidas de telecontrol

Una de las medidas para evitar fugas de agua es la instalación de un novedoso sistema de telecontrol, basado en inteligencia artificial, tanto en la red de alta (conjunto de infraestructuras que intervienen en el ciclo del agua desde su captación hasta los depósitos municipales) como de distribución, que se combina con la telelectura de los grandes consumidores para obtener información de valor añadido a la hora de tomar decisiones. Esto ha permitido optimizar el funcionamiento de las redes de agua.

Un caso curioso que lleva 40 años de retraso es el desperdicio de entre 200 y 500 toneladas agua de una veta de agua que brota en un aparcamiento de un edificio y se tira al alcantarillado. En unos días estarán concluidos los trabajos para canalizar y utilizar el caudal de agua de este acuífero situado en el aparcamiento de Sa Colomina. Esta obra, que lleva 40 años de retraso, conseguirá que esa agua que ha sido desaprovechada y residual pase a utilizarse para regar y limpiar las calles de Vila, entre otros ejemplos. De hecho se calcula que se evitará malgastar unos 60.000 metros cúbicos al año, que serán empleados el baldeo y limpieza de calles.

La concienciación social sobre las medidas para ahorrar agua ocupa también un lugar destacado en el ciclo del agua. Campañas como ‘Dúchate en el tiempo que dura la canción’, se unen a la instalación de contadores de telelectura en hoteles y dependencias municipales, que han permitido detectar 150 consumos anómalos en el último año. El reparto de economizadores de agua, el concurso ‘Salvemos el planeta’ dirigido a los niños, mesas informativas, incluso un mural alusivo al agua pintado por la artista ibicenca Aïda Miró son acciones que contribuyen a animar a usar el agua de manera responsable.

Además del ciclo del agua el Ayuntamiento de Ibiza, ha sido galardonado con un premio del programa europeo Intelligent Cities Challenge (ICC) por la iniciativa de replantación de posidonia, impulsada por Blue Life (Ibiza Sostenible). ‘Restauración de las praderas de posidonia y conservación del ecosistema marino del Mediterráneo’ es el primer proyecto piloto nacional que se desarrolla en Ibiza para reforestar las praderas de posidonia en cinco años. En esta iniciativa que se desarrollará en Ibiza hasta 2028, científicos, instituciones, empresas, residentes y turistas aúnan esfuerzos para proteger la posidonia, Patrimonio de la Humanidad.