Talento, creatividad y compromiso con el sector gastronómico en Horeca Baleares Ibiza

La nueva edición de Horeca Baleares Ibiza arranca hoy en el Recinto Ferial cargada de ideas y propuestas innovadoras para los profesionales del sector hostelero y gastronómico. Entre los principales atractivos de esta feria destacan la gran exposición de productos y servicios para el sector, los concursos gastronómicos que pondrán en valor la calidad del producto, los homenajes a figuras destacadas de la talla de Jordi Roca y un firme compromiso con el relevo generacional en la hostelería.

Una de las ponencias que se celebraron el año pasado en la feria. | FOTOS: VICENT MARÍ

El encuentro, dedicado en exclusiva a profesionales, se celebrará los días 24 y 25 de marzo de 10 a 19 horas, y el 26 de marzo de 10 a 17 horas.

Caviar en uno de los estands de la última edición de la feria.

Una gran exposición con todas las novedades

Horeca es el espacio ideal para incorporar nuevos productos.

Durante los tres días, los profesionales que visiten la feria podrán conocer un sinfín de productos y servicios que les permitirán poner a punto sus negocios de cara a la temporada. Entre las empresas expositoras hay desde productores y distribuidores de alimentos hasta entidades tecnológicas destinadas a hacer más eficiente el trabajo en hostelería.

En definitiva, este encuentro profesional volverá a reunir en Ibiza a expertos, marcas especializadas en el sector, distribuidores y referentes culinarios, ofreciendo un espacio para la innovación, el networking y el aprendizaje en torno a las tendencias del sector en un solo lugar. Un escaparate perfecto para incorporar nuevos productos alimentarios o bebidas en las cartas de los restaurantes o bares de la isla, o para contratar nuevos servicios tecnológicos que hagan más sencillo el día a día en los diferentes negocios de hostelería.

Homenajes a figuras destacadas

Si hay un nombre que destaca en esta edición de Horeca Baleares Ibiza es el de Jordi Roca Fontané, maestro repostero de El Celler de Can Roca, al que se rendirá un homenaje especial por su contribución al mundo de la gastronomía. Además, se reconocerá la trayectoria de profesionales y entidades que han dejado huella en la hostelería de la isla como Pepa y Catalina Marí Tur (del restaurante S’Espartar), por su aportación a la cocina popular; María José Amengual en el apartado de Periodismo y Cultura; María Ramón Sala (Frutas y Verduras Can Tura) y Josefa Ramón (Forn Can Bufí) en el área de producto emblemático; Pedro Ortiz Zazo (El Cigarral) por su cocina emblemática; Juan Fernández Ginés por su contribución a la formación en el sector, y Aniceto y Ofelia ( Aniofe) por su trabajo en el desarrollo y distribución.

Concursos gastronómicos: creatividad en acción

Además de los homenajes, otro de los puntos fuertes del evento será la celebración de diversos concursos culinarios, donde los mejores chefs demostrarán su destreza en distintas especialidades. Estas competiciones, respaldadas por prestigiosos patrocinadores, pondrán en valor la calidad de los ingredientes locales y la creatividad de los participantes.

El Concurso de Cocina con Pescado Popular abrirá el programa hoy 24 de marzo, con el patrocinio de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural. Mañana martes será el momento de descubrir cuál es la Mejor Tortilla de Patata Roja Ibicenca, un certamen que se celebra en colaboración con Sabors d’Ibiza. Por último, el miércoles 26 de marzo tendrá lugar el Concurso Mejor Pizza Gourmet, patrocinado por Le 5 Stagioni.

Estos certámenes contarán con la participación de reconocidos cocineros, ofreciendo un espacio para la creatividad gastronómica y la puesta en valor de productos autóctonos.

Apoyo al relevo generacional en hostelería

En esta edición, Horeca Baleares Ibiza pone el foco en la continuidad empresarial en el sector. A través del Programa de Relevo Generacional en Negocios, impulsado por la conselleria de Empresa, Ocupación y Energía, se busca facilitar la transmisión de empresas viables y garantizar la continuidad del empleo en las islas Baleares.

La iniciativa incluye dos fases: un estudio de viabilidad en municipios con menos de 20.000 habitantes y un plan de acción personalizado para cada negocio en riesgo de cierre. Entre las medidas propuestas destacan: líneas de financiación, planes de formación para nuevos gestores o la creación de una base de datos de negocios en traspaso con asesoramiento técnico.

La presentación del programa contará con la intervención del conseller de Empresa, Ocupación y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro.

Un escenario repleto de ideas y novedades

Horeca Baleares Ibiza volverá a contar con un programa de actividades y ponencias muy interesantes para los profesionales del sector. Destacados chefs pasarán por el escenario principal para compartir experiencias, cocinar y ofrecer degustaciones.

Estrenarán la primera jornada los alumnos del IES Isidor Macabich, que cocinarán arrós de gerret i pinya de col amb cruixent de morena. Poco después subirá al escenario Francisco Javier Sánchez, quien hablará de creatividad y cocina viajera, ejes de su restaurante Shamarkanda. Desde el Instituto de Gastronomía de México llegará después Roberto Carlos Ibarra, quien cocinará un pato con mole poblano y pinole.

El chef del Restaurante The View (7Pines Resort Ibiza), Óscar Salazar Ruano, abordará la ‘Esencia del Mediterráneo: tradición local y alta cocina’, mientras el Grand Ambassador de Coca Cola, Kike Bayano, hablará de ‘Fusión líquida’ en Horeca Baleares Ibiza.

El chef del restaurante Es Ventall, el ibicenco José Miguel Bonet, explicará la unión de la cocina y el huerto, y Boris Buojo ofrecerá la ponencia ’La filosofía y el enfoque detrás de Ibiza Food Studio’. Cerrará la primera jornada el cocinero mallorquín Miquel Serra Fiol, quien repasará la cocina mallorquina de ayer y de hoy.

La segunda jornada de feria también habrá tiempo para desgranar diferentes estilos culinarios. Pablo Carrizo, del restaurante Salvia, ofrecerá una charla bajo el título ‘Postres con vejetales de la isla’. ‘El Mediterráneo y sus fronteras’ es el nombre de la conferencia que ofrecerá el chef de Morena Ibiza, David Tapia, que precederá a la cocinera Laura Marqués, que hablará de la ‘Cocina mexicana del mar’. German Escuer, del restaurante Luum, cerrará las ponencias de la mañana hablando de cocina de fuego y leña con vegetales como elemento principal.

La tercera y última sesión de Horeca Baleares Ibiza arrancará con ‘Producto de Ibiza y sostenibilidad’, una actividad en la que intervendrán Álvaro Sanz, Maximiliano Juárez, José Luis Estevan y Clara Rodríguez. Precisamente esta última continuará las ponencias con ‘Allá donde fueres, come lo que vieres’, y continuará Antonio García con ‘Can Toni Xumeu por Perú’. Cristina, de Raíces de Ibiza, cocinará y hablará de la gastronomía sin gluten, y más tarde será el momento de Miguel Fajardo con ‘Thomas Henry mixer’s con carácter’, última ponencia del programa.

CERTÁMENES GASTRONÓMICOS

Concurso de Cocina con Pescado Popular: 24 de marzo.

Concurso Mejor Tortilla de Patata Roja Ibicenca: 25 de marzo.

Concurso Mejor Pizza Gourmet: 26 de marzo.