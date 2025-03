Impulso a la digitalización de las empresas con las novedades de Ágora

La reconocida empresa ibicenca Infinitel consolida su alianza estratégica como distribuidor autorizado de Ágora en Ibiza y Formentera, presentando en Horeca Ibiza 2025 las novedades del fabricante en soluciones punto de venta. Con más de 40.000 negocios que ya confían en esta innovadora solución tecnológica, Ágora continúa revolucionando la gestión integral en sectores como hostelería, comercio y alimentación.

Ágora TPV permite ahorrar tiempo y hacer más eficiente el trabajo.

Soluciones integrales de cobro y reservas con Ágora

Ágora transforma la experiencia de usuario y optimiza la gestión empresarial.

Este 2025, Ágora destaca con dos grandes novedades que transformarán la experiencia de usuario y optimizarán la gestión empresarial: Ágora Payments y Ágora Bookings.

Ágora Payments es una solución integral de cobros que permite gestionar de manera eficiente pagos con tarjeta, carteras digitales como Google Pay y Apple Pay, y pagos mediante código QR directamente desde la mesa o para servicios delivery y take away. Esta plataforma no solo reduce significativamente los tiempos de cobro y elimina errores, sino que también permite dividir fácilmente la cuenta entre comensales e integrar propinas al camarero directamente en el recibo. Con esta innovación, los establecimientos pueden optimizar sus procesos operativos y ofrecer una experiencia de pago ágil y moderna.

Por otro lado, Ágora Bookings se consolida como un avanzado gestor de reservas multiplataforma con libro digital único, eliminando intermediarios y comisiones. Este sistema está integrado plenamente con Ágora Restaurant, permitiendo reservas las 24 horas desde cualquier dispositivo. Gracias a su asignación inteligente de mesas, cobro de señal opcional por comensal, y generación automática de reportes estadísticos, los negocios pueden maximizar la ocupación de su local y mejorar la fidelización de clientes.

Además, Ágora dispone de un nuevo monitor de cocina web con comunicación bidireccional entre cocina y sala, facilitando la coordinación operativa y mejorando significativamente la eficiencia del servicio.

Infinitel ha dado un paso adelante en innovación tecnológica al integrar eficazmente la plataforma Ágora con Exit ERP, potenciando así la eficiencia en la gestión de recursos empresariales. Asimismo, Ágora se conecta perfectamente con múltiples PMS hoteleros como por ejemplo dataHotel, facilitando la gestión integrada y en tiempo real entre puntos de venta y hoteles.

Presentaciones en la feria Horeca Baleares Ibiza

En la edición Horeca de este año, Infinitel dispone de una máquina Cashlogy, solución especializada para la gestión automatizada del efectivo, que aporta seguridad, agilidad y precisión en el manejo diario del dinero en efectivo.

Por último, cabe destacar que Ágora se adelanta y ya está preadaptado a VeriFactu, la nueva normativa de factura electrónica que será obligatoria a partir de enero de 2026, garantizando a sus clientes total cumplimiento legal y facilidad operativa.

Por otro lado, Infinitel informa a sus clientes que ha trasladado las oficinas a una nueva sede en el centro comercial de Ibiza para acercar y mejorar el servicio a sus clientes.

Con estas innovaciones, Infinitel y Ágora consolidan su compromiso de ofrecer la tecnología más avanzada y accesible para las empresas locales, fortaleciendo su competitividad y eficiencia en Ibiza y Formentera.