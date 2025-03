El hotel Montesol acoge la presentación del bufete Soriano i Piqueras con un evento sobre urbanismo

La tarde de este miércoles el histórico Gran Hotel Montesol, en el paseo Vara de Rey, ha acogido un evento de presentación de la firma de abogados Soriano i Piqueras, un despacho fundado en 2023, pero que ya cuenta con oficinas en Valencia, en Madrid -donde ocupan la planta 18 de la Torre de Cristal, el rascacielos más alto de España-, y desde el 1 de marzo en la conocida Vía Sindicat de Palma. En el evento, un nutrido grupo de invitados, con notables personalidades de la isla han departido sobre la situación del urbanismo en la isla con el abogado director del bufete, Víctor Soriano, y con algunos de los primeros espadas de la firma, desplazados a Ibiza para la ocasión, entre los que se encontraban el abogado José Luis Pantoja o el consultor Enrique Enguix.

Soriano, uno de los abogados más renombrados de España en la defensa penal de delitos de corrupción y urbanísticos, es conocido en Ibiza por ser el letrado del futbolista Marco Borriello en el procedimiento penal que se sigue contra él por las obras en su mansión de es Cubells, en Sant Josep. Entre los casos notables que lleva a sus espaldas está la acusación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o el caso de fraude de subvenciones que afecta al hermano del expresidente valenciano Ximo Puig.

El abogado Víctor Soriano con su equipo en la azotea del hotel Montesol en Ibiza. / Víctor Soriano

El desembarco del bufete en Ibiza no es improvisado, afirman desde el despacho. «Llevamos mucho tiempo implicados en los asuntos más relevantes a nivel jurídico y en algunas operaciones de primer nivel en toda la isla», afirma Enrique Enguix, consultor de Soriano i Piqueras, que remarca que «sabemos lo difícil que es hacerse un hueco en este mercado, pero confiamos en que los operadores de Ibiza van a apreciar nuestra experiencia y capacidad técnica».

Delitos urbanísticos

Víctor Soriano, en una entrevista a la prensa ibicenca, afirmaba que estuvo «asesorando jurídicamente en un proyecto entero de hotel de lujo y villas en Sant Joan, he venido todas las semanas durante años, en gran parte mi actividad se focaliza en el urbanismo y en los delitos urbanísticos y los delitos de corrupción» y se mostraba crítico con la situación urbanística de la isla. «En Ibiza se persiguen como delito urbanístico auténticas tonterías que en la península no serían más que una infracción administrativa. Creo que el Consell y el Seprona hacen muy bien su trabajo, pero no tanto la Fiscalía, que se dedica a denunciar a diestro y siniestro por cosas que deberían quedar en multas administrativas, pero luego ni aparecen», afirmó el letrado.

En el evento de presentación de la tarde del miércoles en el Hotel Montesol, el abogado Víctor Soriano ha advertido del «riesgo de que la inseguridad jurídica acabe con el éxito de Ibiza» y ha abogado por replantear el modelo de «persecución urbanística» por otro más razonable.