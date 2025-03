Víctor Soriano, abogado: «En Ibiza se persigue como delito urbanístico auténticas tonterías»

Víctor Soriano (Valencia, 1990) es un abogado joven pero con largo recorrido. Tras pasar cerca de una década en la firma Gómez-Acebo & Pombo, impartir docencia como profesor de derecho administrativo y ocupar puestos de asesor jurídico en el parlamento valenciano y en el Senado, en 2023 se lanzó con su propia firma, Soriano i Piqueras, que ya cuenta con quince profesionales y oficinas en Madrid, Valencia y, desde el 1 de marzo, Palma. Víctor Soriano es ya uno de los abogados más reconocidos de España en derecho público y derecho penal administrativo y urbanístico.

Hoy miércoles 12 de marzo, Soriano dedicará su mañana a celebrar declaraciones en el Tribunal Supremo, como abogado de la acusación en el caso García Ortiz, y luego viajará a Ibiza. Le espera la puesta de largo de su despacho de abogados en Ibiza, que se celebrará en la azotea del Gran Hotel Montesol a las 17.30 h. Entre salas de vistas y aeropuertos podemos conversar con el letrado.

El abogado Víctor Soriano charla con dos colaboradores. / Víctor Soriano

Pregunta: Madrid, Valencia, Palma… ¿por qué Ibiza?

Respuesta: He pasado mucho tiempo en la isla. Estuve asesorando jurídicamente en un proyecto entero de un hotel de lujo y villas en Sant Joan, he ido todas las semanas durante años, en gran parte mi actividad se focaliza en el urbanismo y en los delitos urbanísticos y los delitos de corrupción. Era casi imposible no terminar acumulando clientes, amigos y relaciones de todo tipo en Ibiza.

P: ¿Cómo ve la situación urbanística de la isla?

R: Ibiza ha sido durante muchos años la gallina de los huevos de oro. Eso podría llegar a su fin. Los inversores internacionales y de la península cada vez están más temerosos de los plazos de la isla, tanto para los trámites burocráticos como para ejecutar obras. Los escándalos del pasado reciente en algún ayuntamiento tampoco han ayudado. Creo que Ibiza necesita repensar su urbanismo.

P: Se le conoce por defender los casos de delito urbanístico más sonados de Ibiza, ¿cuál es su opinión de estos asuntos?

R:Nunca hablo de los asuntos de mis clientes. Lo que sí puedo decir es que en Ibiza se persiguen como delito urbanístico auténticas tonterías que en la Península no serían más que una infracción administrativa. Creo que el Consell y el Seprona hacen muy bien su trabajo, pero no tanto la Fiscalía, que se dedica a denunciar a diestro y siniestro por cosas que deberían quedar en multas administrativas, pero luego ni aparecen. ¿A usted le parece normal que la Fiscalía pida imputar a alguien y luego no asista a la declaración?

P: ¿Cómo cree que la amnistía urbanística va a incidir en los casos que lleva?

R: La amnistía es un parche a una situación muy complicada. Hay gente que paga decenas de millones por una vivienda fuera de ordenación y eso es inexplicable en cualquier otro lugar. Y, claro, quieren reformarla. Hay que reestudiar el régimen urbanístico de las viviendas existentes en suelo protegido para clarificar la situación y que no haya abusos pero tampoco engaños.

P: ¿Es mejor una condena penal o una sanción administrativa en un delito urbanístico?

R: Resulta paradójico pero en muchos casos es mejor una condena penal, sale más barato. Hay infracciones administrativas que llevan aparejadas multas millonarias que si fueran condenas penales costaría una décima parte o menos, y no se va a prisión. La peor parte de la condena penal se la llevan los profesionales locales, arquitectos o constructores, que se juegan la inhabilitación. Al inversor extranjero no suele preocuparle salvo por el factor reputacional.

P: ¿Cuál es el siguiente paso de su despacho?

R: No hay siguiente paso. Tenemos una política de excelencia que cumplimos a rajatabla: no queremos crecer en volumen, solo en calidad. Tenemos un equipo magnífico, con abogados como José Luis Pantoja o María Ángeles López, con el consultor Enrique Enguix y con los consejeros académicos donde tenemos profesores o letrados del Tribunal de Cuentas. Quiero que seamos una referencia de la abogacía de la máxima calidad, eso es todo.