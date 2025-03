7Pines Resort nombra a Bardia Torabi como director general

7Pines Resort Ibiza, uno de los destinos más exclusivos de la isla, ha dado un paso importante al incorporar a Bardia Torabi como nuevo director general. Con una extensa trayectoria en el sector de la hospitalidad de lujo, Torabi llega con la misión de seguir elevando el resort a nuevos niveles de excelencia, manteniendo, sin embargo, un fuerte vínculo con la comunidad local, la sostenibilidad y el respeto por la cultura de Ibiza.

Torabi asume el reto de continuar elevando la experiencia del resort, garantizando que cada huésped siga disfrutando de lo mejor de Ibiza en un entorno incomparable. A lo largo de su carrera, Torabi ha ocupado cargos clave en algunos de los hoteles más prestigiosos del mundo, como The Ritz-Carlton y Kempinski Hotels, y ha jugado un papel fundamental en la expansión de la marca me and all hotels bajo el grupo Lindner Hotels, recientemente adquirido por Hyatt. Su vasta experiencia y enfoque estratégico lo convierten en el líder ideal para dar forma al futuro de 7Pines Resort Ibiza en un entorno turístico cada vez más competitivo.

Imagen de 7Pines Resort Ibiza / 7Pines

Con una relación cercana a la isla a través de visitas frecuentes, Torabi valora profundamente la cultura local de Ibiza y entiende la importancia de integrarse en su comunidad. Su llegada al resort coincide con una clara visión de mantener la autenticidad del destino, al mismo tiempo que se refuerzan los lazos con los residentes locales. Torabi tiene como objetivo desarrollar un enfoque más cercano y colaborativo con la Ibiza, promoviendo iniciativas sostenibles que beneficien tanto a los visitantes como a la población de la isla.

Vistas deslumbrantes al mar

A lo largo de sus seis años, 7Pines Resort Ibiza se ha consolidado como un refugio exclusivo con vistas deslumbrantes al mar Mediterráneo y el emblemático islote de es Vedrà. Ubicado en la costa oeste de la isla, el resort ha logrado crear una experiencia única para sus huéspedes mientras mantiene un fuerte compromiso con la isla. La integración con la comunidad local y la colaboración con proveedores de la isla han sido clave en el éxito de 7Pines, contribuyendo al bienestar económico de los residentes de Ibiza.

Este compromiso se amplifica con la llegada de Torabi, quien se enfoca en seguir promoviendo el desarrollo de la isla, generando empleo y reforzando la relación cercana con los proveedores locales. Además, el resort continúa con su enfoque en la sostenibilidad, buscando preservar el entorno natural que hace única a Ibiza. Torabi se compromete a que el resort siga siendo un lugar que no solo resalta por su lujo, sino que también se convierte en un motor positivo para la Ibiza.

7Pines Resort Ibiza ofrece una experiencia única para sus huéspedes. / 7Pines

La llegada de Torabi marca el inicio de un nuevo capítulo para 7Pines Resort Ibiza, uno que busca seguir brindando experiencias excepcionales mientras mantiene su filosofía de ofrecer un servicio de lujo sin perder la conexión con las tradiciones y valores de la isla. Con su liderazgo, el resort sigue avanzando hacia el futuro, adaptándose a las demandas del sector turístico y consolidando su impacto positivo en la isla, siempre en armonía con su comunidad y el entorno que lo rodea.

Diversidad cultural de Ibiza

Bardia Torabi, nuevo director general de 7Pines Resort Ibiza, comentó: "Es un honor para mí unirme a 7Pines Resort Ibiza y tener la oportunidad de contribuir al desarrollo de este lugar único, con su impresionante vista de la mágica isla de es Vedrà. Mi objetivo es seguir mejorando la experiencia de los huéspedes, potenciar el enfoque en la sostenibilidad y resaltar la rica diversidad cultural de Ibiza. Este resort es una joya en el corazón del Mediterráneo, y mi enfoque se centrará en garantizar que no solo sea un destino para los turistas, sino también un lugar de valor para la comunidad local".

7Pines Resort Ibiza organiza infinidad de actividades. / 7Pines

Carlos Fritz, vicepresidente de Área para 7Pines Hotels & Resorts y L-Collection, expresó: "Conozco a Bardia Torabi desde hace más de doce años y me complace enormemente que se una a nosotros como director general de nuestro resort insignia en Ibiza. Su pasión por la innovación, la excelencia y las experiencias auténticas sin duda contribuirá al crecimiento de 7Pines Hotels & Resorts y fortalecerá nuestra presencia en la isla, ayudándonos a seguir siendo un referente no solo para los turistas, sino también para la comunidad de Ibiza".