Vuelven las exclusivas W Lounge Summer Sessions en W Ibiza con Anané y Louie Vega

El emblemático W Ibiza, con vistas a la impresionante playa de Santa Eulalia, eleva su experiencia de cliente con el estreno de las W Lounge Summer Sessions el próximo miércoles 17 de julio, los eventos de música electrónica más exclusivos de la isla.

Las W Lounge Summer Sessions se llevarán a cabo en el corazón del hotel, el W Lounge, un espacio con un aire teatral destinado a eventos que acoge un aforo de hasta 250 personas. Su exclusivo set up, con el DJ en el centro del lounge, crea una experiencia inmersiva que propicia una conexión más cercana con el artista, siempre con el factor sorpresa como punto de partida.

Este evento inaugural de las W Lounge Summer Sessions correrá a cargo de Louie Vega, dj, productor y artista, y Anané Vega, dueña del sello discográfico Nulu Records, con su evento 'The Ritual', ofreciendo una mezcla perfecta de música dance global que lleva a los invitados del día a la noche, creando una atmósfera musical mágica y eufórica.

Hotel W Ibiza organiza este verano W Lounge Summer Sessions / Hotel W

'The Ritual with Anané and Louie Vega' es una experiencia musical única para la pista de baile que combina el talento único del maestro de la música house y ganador de un Grammy, Louie Vega, con el renombre internacional de la artista Anané Vega. El reconocido evento se ha experimentado en los beach clubs y las discotecas más reconocidas del mundo, convirtiéndose en un acontecimiento imprescindible.

Anané Vega describe así la experiencia: "El tono de la fiesta se marca dependiendo de la música que pongamos y la dirección musical que tomemos. Nos alimentamos el uno del otro, pero nos expresamos de manera individual.” Por su parte, Louie explica cómo el público siente la química que hay entre ellos dos: “El hecho de poder compartirlo con mi compañera de vida, saca a relucir de la mejor forma el sentimiento que tenemos el uno por el otro, así como por la música. El público lo siente. Como en todas las películas, la música crea la banda sonora de nuestras vidas.”

W Lounge ha acogido reconocidas figuras de la música electrónica a nivel internacional como The Martinez Brothers, Solomun, Danny Tenaglia, entre otros, y será escenario de más artistas este verano bajo las W Lounge Summer Sessions. En Julio el set up correrá a cargo de Anané y Louie Vega. En esta ocasión, sin embargo, se van a sortear cinco entradas dobles a través del perfil de Instagram de Ibiza Spotlight en los próximos días.

Para poder acceder a este evento es imprescindible estar alojado en el hotel