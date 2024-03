«cada vez existen más regulaciones para mejorar la accesibilidad»

Aplicar criterios sostenibles en edificaciones antiguas es uno de los retos del sector de la construcción en general, una acción que puede ser más accesible gracias a los fondos europeos para rehabilitación. Así lo detalla la presidenta de la demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares (Coaib), Carmen Navas-Parejo, quien analiza la situación del sector en las Pitiusas.

Carmen Navas-Parejo con Dalt Vila de fondo. | FOTOS: VICENT MARÍ / diana blesa. eivissa

¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta el sector de la construcción en Ibiza y Formentera?

El retraso de la Administración durante la tramitación de las licencias es la principal queja de nuestros colegiados. Todo esto sumado a la abundante normativa urbanística de carácter disperso y no coordinada en un corpus legislativo junto a los diferentes criterios de interpretación por quienes han de aplicarla, se traduce, en definitiva, en una gran inseguridad jurídica.

Escuchamos hablar mucho de sostenibilidad, ¿cómo se lleva esta palabra a los edificios de nueva construcción?

La normativa técnica a cumplir en los proyectos de edificación está en continua actualización para reducir las emisiones de CO2. Es por ello que ya las edificaciones de nueva construcción vienen con unos mínimos según los estándares europeos.

¿Es mucho más complicado aplicar ese concepto a viviendas plurifamiliares ya construidas?

Sin duda es mucho más complicado, no sólo por la intervención en estructuras existentes, sino porque hay que poner de acuerdo a toda una comunidad de vecinos, donde no todos tienen las mismas necesidades ni los mismos recursos económicos. De ahí la importancia de contar las ayudas de los fondos europeos para acometer las mejoras energéticas.

¿Y qué hay de los hoteles y otros establecimientos privados?

Hay muchas cadenas hoteleras que ya están apostando por la sostenibilidad y hacen bandera de ello. Existen unos sellos de calidad o certificados de sostenibilidad y eficiencia energética que marcan unos objetivos en cuanto a eficiencia energética, consumo, agua, reciclaje, materiales de bajo impacto ambiental, etc. Hablamos de sellos como Breeam, Verde, LEED, Passivhaus. Para conseguir estas calificaciones es necesario, desde las primeras líneas del proyecto, seguir los criterios marcados en sus estándares de calidad en cuanto a sostenibilidad. Varios hoteles de la isla me consta que han apostado por la sostenibilidad justificándola a través de alguno de estos sellos.

Tenemos, en general en España, un gran número de edificios obsoletos a los que hay que alargar la vida. ¿Qué papel tienen los arquitectos en la modernización de estas construcciones?

El papel de los arquitectos es fundamental. Cuando el arquitecto puede encargarse de la reforma de un edificio, éste tiene la capacidad de realizar una evaluación, planificación, integración y gestión de las necesidades como ninguna otra entidad. Además, en estos momentos tenemos la capacidad de solicitar fondos Next Generation para la rehabilitación, que ayudan hasta en un 80% en los gastos de estos trabajos incluyendo además la ejecución de las obras. La Oficina de Ayuda a la Rehabilitación de Baleares ha tramitado en un año la solicitud de 14.644.046 euros de subvenciones para 1.062 viviendas.

¿Qué está ocurriendo con los cascos históricos?

Nuestros cascos históricos se están vaciando. Sus propietarios se han ido a otras viviendas más cómodas y éstas se dedican al alquiler, donde la inversión es mínima. Acometer una rehabilitación en este tipo de construcciones, con estructuras de madera deterioradas y grandes problemas de humedad, supone un esfuerzo económico enorme. Es por ello que la Administración debería poner todos los medios posibles para fomentar su recuperación, es nuestro patrimonio arquitectónico y todos debemos velar por su conservación.

Hablemos de accesibilidad, ¿se está apostando por construir viviendas más flexibles para ir adaptándolas a las necesidades que van surgiendo a lo largo de la vida?

En Baleares es de aplicación la Ley de Accesibilidad Universal de 2017, así como el Código Técnico que trae causa de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, que ya contempla la accesibilidad con carácter de legislación básica. Se es consciente del problema, cada vez existen más regulaciones en edificios de vivienda para mejorar la accesibilidad. De hecho, a partir de dos plantas piso ya se exige la reserva de un hueco para la instalación de un ascensor. En viviendas unifamiliares privadas, incluso los clientes ya suelen pedir que todas las puertas de paso interiores de la vivienda sean de 82 centímetros para permitir el paso de una silla de ruedas. En viviendas antiguas lo más frecuente son puertas de 62 centímetros para los cuartos de baño.

Muchos edificios plurifamiliares están teniendo que remodelar sus portales para hacerlos accesibles, ¿precisamente la accesibilidad es otro de los retos de la construcción, ante un futuro con una población notablemente envejecida?

Antes no se pensaba en esto, y no estaba regulado con normativa de obligado cumplimiento. Por suerte, con los edificios de obra nueva ya no tenemos este problema. Uno de los aspectos que se valora en los Informes de Evaluación de Edificios que se están realizando sobre los edificios existentes, es justamente la accesibilidad al edificio. En estos informes la comunidad de propietarios ya contaría con una descripción de las obras que podrían realizarse en el edificio para una mejora razonable de la accesibilidad, así como su valoración económica. Pero, por desgracia, hay ocasiones que, por la morfología de las zonas comunes del edificio, es imposible incluir rampas, ascensores o salvaescalera.

¿Qué novedades destacaría en el ámbito de la arquitectura?

En el campo de la vivienda se tiende a pensar en soluciones arquitectónicas que no encorseten el modo de vida de sus ocupantes, en especial en edificios plurifamiliares en donde no se conoce al usuario final, generando viviendas que se puedan ir adaptado a cada una de las necesidades o de tipo de familia. Se generan así espacios más sencillos y versátiles comprometidos con la sociedad. En cuanto a materiales también hay una inclinación al uso de materiales naturales, en búsqueda de la sostenibilidad. Mejor escogidos, creando espacios neutros, que generen tranquilidad y bienestar.

¿Cuáles son los principales retos del Colegio de Arquitectos de Baleares en Ibiza?

En primer lugar, la imperiosa necesidad de que desde la Administración se impulse la catalogación de Bienes inmuebles de Interés Cultural, conforme a la Ley Autonómica, para su mejor y más segura protección. Desde el Colegio de Arquitectos solicitamos que no sólo sean bienes de interés arquitectónico histórico, artístico o paisajístico, sino que también pueden ser incorporados elementos de arquitectura contemporánea. Además, buscamos el acercamiento de la arquitectura y la cultura a toda la sociedad de nuestras islas, por lo que organizamos una serie de conferencias, visitas y actividades culturales, abierta a todos, con el objetivo de divulgar la cultura arquitectónica.

¿Cómo es la relación del Colegio con la Administración?

Queremos seguir colaborando con la Administración y que sigan contando con nuestra opinión a la hora de modificar o crear nuevas normativas de ámbito urbanístico. Uno de los fines estatutarios del Coaib es fomentar la colaboración con las Administraciones públicas para la satisfacción de los intereses generales en relación con la arquitectura, el urbanismo, la ordenación del territorio, la defensa del patrimonio arquitectónico y el medio ambiente. Y, por supuesto, les ofrecemos nuestra ayuda para generar las herramientas necesarias que puedan ayudar a agilizar el trámite de concesión de licencias.