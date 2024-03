Las nuevas generaciones pisan fuerte para continuar innovando

Cercanía, innovación y confianza han sido los motores de Pinturas Rubio desde sus inicios, hace más de cuatro décadas. En los últimos años se ha producido un relevo generacional que ha dado pie a la digitalización y crecimiento de la empresa en todas sus áreas. Tras la jubilación de José Antonio Rubio, su hijo Pedro J. Rubio se pone al frente de esta empresa familiar, que continúa apostando por traer a Ibiza las últimas novedades del sector.

La tienda de la carretera de Sant Josep, totalmente reformada. | D.I. / diana blesa. eivissa

En las dos tiendas de Pinturas Rubio, en la carretera de Sant Josep y en el polígono de Can Negre, los clientes pueden encontrar una gran variedad de productos relacionados con la construcción, la decoración, las manualidades, bellas artes y, sobre todo, pintura. Pero esta amplia gama no tendría tanto valor sin el gran equipo que, con conocimientos técnicos de cada una de las áreas, asesora y acompaña al cliente (sea profesional o particular) en su proceso de compra.

Vista general de la tienda de Can Negre. | M.S. / diana blesa. eivissa

Más de 15 empleados forman parte de esta gran familia de Pinturas Rubio en la que las segundas generaciones vienen pisando fuerte. Además de Pedro J. como nuevo gerente, Irene Segura se ha convertido en la responsable de las tiendas relevando a Paco, su padre, voz de la experiencia con más de 35 años compartiendo su pasión por la pintura.

Además de la relación directa en la tienda, la comunicación con los clientes también fluye a través de internet y las redes sociales, donde la responsable de marketing e imagen de marca, Laura Muñoz, informa de todas las novedades, descuentos y eventos de Pinturas Rubio.

Innovación y digitalización

Pinturas Rubio, con más de 40 años de historia, es una empresa en constante transformación. Si bien sus pilares se mantienen, atendiendo y escuchando las necesidades de sus clientes, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos tanto en la apuesta por las novedades del mercado como en la remodelación de sus puntos de venta.

La gran nave situada en Can Negre es el buque insignia de Pinturas Rubio, mientras que la tienda de la carretera de Sant Josep sorprendió el año pasado a los clientes de siempre y a los nuevos con una reforma integral. Un espacio mucho más amplio y ordenado adaptado a los nuevos tiempos y a la nueva imagen de la marca.

Además, el año pasado Pinturas Rubio estrenó un almacén logístico con capacidad para más de 6.000 botes de pintura que evita cualquier problema de stock de los productos más destacados. Un espacio con áreas para hacer formaciones, demostraciones y aplicaciones de producto.

La nueva gestión de Pinturas Rubio ha apostado en los últimos años por la digitalización del negocio, que se ha puesto por delante en un sector aún poco adaptado a internet y a las nuevas tecnologías. Un ejemplo son las máquinas tintométricas de última generación, así como los nuevos canales de comunicación con los clientes.