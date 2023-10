«Cada vez con más frecuencia llegan a nuestra consulta animales de compañía con tumores. Una de las razones que explican esto es que cada vez nos ocupamos más de la salud de nuestras mascotas y por lo tanto, viven más tiempo». Esta es la percepción que tienen en el Centro Veterinario Pitiuso, que cuenta con una larga trayectoria cuidando de la salud de las mascotas en Ibiza.

Detección de tumores

Especialistas en el área de Ongología, desde la clínica explican cómo detectan los tumores en sus pacientes: «El diagnóstico se realiza bien por citología o por biopsia. Tras tener la confirmación de nuestra sospecha, podemos plantear diferentes tratamientos: cirugía, quimioterapia, electroquimioterapia y radioterapia son los más frecuentes».

Si bien la cirugía suele ser el tratamiento de elección; en caso de que ésta no fuera posible (o resulte insuficiente por lo que el tratamiento deba continuarse o complementarse), existen otras opciones. Una de las más novedosas es la electroquimioterapia, una técnica que combina quimioterapia con pulsos eléctricos sobre tumores cutáneos o subcutáneos con mucho éxito.

Mínimos efectos secundarios

En el Centro Veterinario Pitiuso perciben que muchos propietarios se muestran reacios a tratar a un perro o gato con quimioterapia o similar, ya sea por experiencias que han tenido con familiares o amigos, por los temidos efectos secundarios, o porque presumen de que no harán sufrir a sus mascotas solo por ganar un tiempo corto más de vida y no siempre de calidad. «Sin embargo, es clave remarcar que en los animales no buscamos eso, los protocolos de quimioterapia que utilizamos suelen ser bien tolerados por los pacientes y tienen mínimos efectos secundarios», subrayan.

«Nuestro objetivo es convertir un paciente oncológico en un paciente crónico (como podría ser un paciente con artrosis o con un problema renal crónico), proporcionando la mejor calidad de vida durante el máximo tiempo posible, intentando que el tratamiento no interfiera en día a día de cada animal», manifiestan deste esta clínica veterinaria situada en Santa Eulalia. Puesto que cada caso es diferente, en Centro Veterinario Pitiuso brindan atención personalizada y tratamientos acordes a las situaciones de las mascotas y sus familias.

Dirección:

Carrer del Mar, 11, 07840 Santa Eulària des Riu, Balearic Islands