El Hippy Market de Punta Arabí cumple 50 años y lo celebra por todo lo alto, como se merece la ocasión. Así que mañana miércoles, 16 de agosto, si estás en Ibiza no te puedes perder la fiesta que este legendario mercadillo tiene preparada.

Además de los más de 500 puestos donde encontrar todo tipo de objetos muy originales, muchos de ellos artesanos, la música será la protagonista con un extenso cartel de nueve actuaciones que comienza a las 10 de la mañana y no parará hasta pasadas las 21 horas.

Karlos Sense, de Ibiza Sónica Radio, será en encargado de abrir la jornada musical en el escenario The Tend. Le seguirá Neliah Kandisha de Sónica Tribe dj set & Magazine. A las 13 horas llegará Jahbless & The Lion in Zion, una banda en directo de reggae & roots. Otro grupo en directo, Macumbia, hará disfrutar a los asistentes con sus ritmos caribeños y entre las 18 y 20 horas será el momento de los djs Domi Pastor y Meneo.

Pero esto no es todo, ya que en el Ágora Lounge la banda Swingin Tonic ofrecerá su música en directo a partir de las 12 horas, que dará paso a las 14.30 horas al trío de rock Soul Doctor, para finalizar a las 17.30 con el urban psychedelic dúo Cosmic Wacho.

Como todos los miércoles, el acceso es gratis y solo hay que llevar muchas ganas de pasarlo bien y un abanico para aliviar el calor de agosto.

Inicios en 1973

Los inicios del Hippy Market de Punta Arabí se remontan al año 1973 cuando la dirección del Hotel Club Punta Arabí les ofreció a los hippies afincados en la isla la posibilidad de vender sus productos artesanales o provenientes de diferentes partes del mundo, a los pocos turistas hospedados por aquel entonces en el hotel.

En sus inicios el mercadillo contaba con cinco únicos puestos: Maggie con sus deliciosos pasteles, una señora de Formentera que vendía jerséis tejidos a mano con la lana de sus propias ovejas, un chico vendiendo cachorrillos, unos niños que intercambiaban juguetes y otra persona vendiendo joyas traídas de la India. Todo ello lo amenizaban a ritmo de violines, guitarras y jam sessions. En esos primeros días los hippies montaban sus puestos de venta sobre el suelo, debajo de los árboles, presentando sus productos sobre pañuelos.

La belleza de Ibiza con sus mágicos y secretos rincones, su clima espectacular, la cordialidad de los ibicencos... fue lo que cautivó a los hippies en los años sesenta y por lo que decidieron afincarse en la isla, aún desconocida para el turismo de masas.

Con los años este mercadillo se ha convertido en el modo de subsistencia para muchas familias, así como un lugar de paso para miles de visitantes y residentes en Ibiza.

El mercadillo cuenta con más de 500 puestos y los miércoles de agosto pasan por ellos varios miles de personas, disfrutando de su ambiente en la zona ajardinada del Club Punta Arabí.