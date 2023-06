«Impresiona ver el trabajo de llevar agua hasta casa»

«Increíble, no me imaginaba que había tanto trabajo cuando se abre el grifo en casa. Estoy impresionada por todo lo que he visto», dijo Ona Riu al terminar el recorrido que hace el agua desde que se capta en el mar hasta que llega al grifo de su casa, organizado por Aqualia con los alumnos de sexto de Primaria del Colegio Nuestra Señora de la Consolación. La visita a las instalaciones era el premio a estos estudiantes por haber tenido un mayor número de aciertos en la cata de agua realizada durante la jornada del ‘Mar al grifo’ celebrada esta primavera en el Club Diario de Ibiza, en la que participaron cinco colegios de la isla.

El lunes, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, fue la fecha elegida para realizar un recorrido similar al que habían visto en el vídeo del ‘Mar al grifo’ solo que ahora los 50 jóvenes lo iban a vivir. La jornada comenzó en Santa Eulalia, a 300 metros de la zona de captación del agua, una obra sumergida, que lleva el agua hasta una pequeña construcción excavada en el suelo donde se encuentra la cámara con las bombas que envían el agua hasta la desaladora. 1.500 litros de agua por segundo La primera sorpresa fue ver cómo unas grandes tuberías eran capaces de captar 1.500 litros de agua por segundo, que en palabras de David Ripoll, responsable de la desaladora de Santa Eulalia, son «600 botellas de 2,5 litros de agua». Un dato que impactó tanto a los escolares como al tutor de sexto B, Raúl Gómez. «Es una buenísima idea que los chavales puedan ver y comprender cómo es posible que llegue el agua hasta su casas. También, les ayuda a ver la relación que tiene el agua con la sequía, apuntó. De la misma opinión es Montse Ricart, tutora de sexto A, para quien «la visita es una gran experiencia y una oportunidad para que los estudiantes conozcan de cerca algo tan cotidiano como la gestión del agua». La siguiente parada fue en la planta desalinizadora de Santa Eulària, donde David Ripoll les enseñó todos los filtros por los que atraviesa el agua de mar y les explicó el proceso de ósmosis inversa y de remineralización que pasa el agua en esta planta. También aquí, David Ripoll tenía otro dato para asombrar a los jóvenes. Enseñándoles las enormes tuberías, les explicó que «la presión por la que pasa el agua por las membranas de ósmosis inversa y se produce la desalinización es de 70 bares, que equivalen a 700 metros de altura, unos 200 metros más que la montaña más elevada de la isla». 25 millones de litros de agua Tras un descanso y un suculento desayuno, los estudiantes y sus profesores se dirigieron hasta el último punto de la visita para ver los enormes depósitos que almacenan el agua en el depósito municipal de Ibiza, Puig Negre. Allí les esperaba David Bernaus, jefe de Servicio de Aqualia en Ibiza. Al llegar, lo que más les llamó la atención es ver que el depósito no era una especie de piscina con agua al aire libre sino un enorme construcción estanca que almacena 25 millones de litros de agua, otro dato para sorprender, procedente del mar, como ya habían visto, y de los acuíferos. Tras subirse a la cima del depósito, Bernaus les explicó que la razón de estar situado en una colina es favorecer el impulso del agua hasta la ciudad. También, apuntó que el agua que se almacena apenas dura un día. «No me esperaba que hubiera tanta gente trabajando» El depósito le ha parecido tan grande al alumno Max Tur que asegura que a partir de ahora se acordará de él cuando beba agua del grifo. Impresionada también se ha quedado Sara Torres, que creía que el agua llegaba a casa a través de una tubería. «No me esperaba que hubiera tantas cosas y tanta gente trabajando», expresó. Algo que coincide con su compañero Samuel Riera, que aseguró que se acordará del depósito y de las enormes tuberías cuando abra el grifo. Además, «les voy a contar a mis padres y a mis amigos todo lo que he visto». Precisamente este es uno de los objetivos de la visita, que los niños y jóvenes, imbuidos en la cultura de la imagen a través de las pantallas, experimenten la realidad. «Es muy importante que tomen conciencia de lo complejo y grande que es el sistema de la gestión del agua», concluyó Pedro Puigdengoles, director de la delegación de Balears de Aqualia. Dirección de Aqualia Ibiza: Carrer de Sant Cristòfol, 24, 07800 Eivissa, Illes Balears