El verano está a la vuelta de la esquina y con él vuelven un año más las Fun Weeks de la academia de inglés Kids&Us. Semanas temáticas en las que niños de entre tres y diez años disfrutarán aprendiendo inglés mientras juegan y se divierten. Cada semana, se adentrarán en un nuevo mundo, según la temática que les toque y a través de distintos temas e historias, siempre íntegramente en inglés. Under the sea, Great inventions, Australia, Space & Aliens, Madness at the museum, Mountain Adventures y Camping son las temáticas que desde Kids&Us han preparado para este verano.

Las Fun Weeks son una opción perfecta para que los niños mejoren sus habilidades en inglés durante las vacaciones escolares, ya que gracias al programa que siguen los profesores de Kids&Us, lo harán en un ambiente lúdico pero siempre controlado para evitar que hablen en su lengua materna. De esta manera, podrán disfutar de sus merecidas vacaciones, pero seguirán aprendiendo y mejorando sin darse cuenta. De lunes a viernes, desde las 9 de la mañana y hasta las 13 horas, los niños disfrutarán al aire libre haciendo actividades de psicomotricidad, mejorarán su expresión oral y su confianza con talleres de teatro y desarrollarán su creatividad y capacidad de concentración gracias a la realización de diferentes trabajos manuales, siempre con el inglés como lengua con la que comunicarse, tanto entre ellos como con sus profesores. Para los padres que necesiten dejar a sus hijos antes de las 9 horas o recogerlos más tarde al mediodía, Kids&Us pone también a su disposición el servicio de acogida, previo aviso. Además, cada semana, los pequeños podrán comprar su almuerzo en el Market del centro con dinero de juguete, conseguido gracias a su motivación y esfuerzo. Eso sí, deberán pedir lo que deseen en inglés. Comunicación 100% en inglés Las Fun Weeks no son sólo un lugar al que ir a jugar mientras los profesores hablan a los niños en inglés, es mucho más. El objetivo de los responsables de Kids&Us es muy claro: que los pequeños sean capaces de comunicarse 100% en inglés, utilizando estructuras complejas e incluyendo variedad de vocabulario en sus frases, pero siempre a través del juego guiado y en un ambiente natural y cómodo para ellos. Los grupos reducidos de las Fun Weeks (de entre seis y ocho alumnos) y la adaptación de las temáticas y actividades a las distintas edades, sumado a un programa perfectamente estructurado y con metodologías específicas, permiten sacar el máximo rendimiento en poco tiempo y cumplir con el objetivo. Además, el material que se utiliza para desarrollar los diferentes juegos y actividades está especialmente seleccionado para poder captar la atención de los más pequeños. En el centro que la academia tiene en Ibiza, ubicado en la calle Abad y Lasierra, 50, se puede consultar toda la información necesaria y resolver cualquier duda sobre las Fun Weeks.