“A partir de ahora, en los 35 puntos de venta que tenemos repartidos en Baleares tendremos a disposición de nuestros clientes toda la oferta de OK Mobility que, además de coches y furgonetas, incluye también coches PREMIUM, motos y furgonetas camperizadas”, explica Santiago Piña, presidente del Grup AVA, al tiempo que añade que OK Mobility ha proporcionado una completa formación a las agencias de Grup AVA.

Así, con motivo de la firma del convenio, Santiago Piña visitó las instalaciones de la sede central de OK Mobility en el Polígono de Son Castelló, acompañado por Pau Alemany y Rafael Ribelles, tesorero y gerente de Grup AVA, respectivamente. Allí, fueron recibidos por Javier Costana, Mobility Sales Director; Alvise Osto, Corporate Commercial; y Fernando Treviño, Corporate Sales Manager de OK Mobility.

Un encuentro en el que tanto representantes de OK Mobility como de Grup AVA coincidieron en señalar que el acuerdo suscrito será beneficioso para ambas partes dado el carácter balear de las dos compañías.

SOBRE GRUP AVA

Cabe destacar que Grup AVA es una asociación de agencias de viajes emisores de Baleares creada en 1996 y constituida legal y formalmente en enero de 1998. En la actualidad conforman Grup AVA 22 empresas que tienen 35 puntos de venta distribuidos en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Desde la asociación se crea un producto propio dirigido principalmente a los clientes de las Islas Baleares al que denominan “Moments AVA”.

SOBRE OK MOBILITY

Por su parte, OK Mobility ofrece soluciones de movilidad global eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real, con el objetivo de llevar al cliente final la movilidad del futuro. Para ello, y con el objetivo de dar respuesta a todas las demandas de movilidad de los usuarios, la compañía cuenta con 57 OK Stores en los principales destinos turísticos de 10 países; nueve en Europa: España, Portugal, Italia, Alemania, Grecia, Malta, Croacia, Montenegro y Serbia; y en Estados Unidos: Miami.

A su expansión geográfica se suma la ampliación de su oferta de movilidad, poniendo a disposición de los usuarios diferentes alternativas de vehículos, desde coches y motos hasta vehículos industriales y furgonetas camperizadas; pudiendo elegir entre una amplia gama de vehículos totalmente equipados y con los últimos modelos del mercado.

OK Mobility ofrece también a sus clientes productos de movilidad como la Suscripción Next Level y la Mobility Wallet. Actualmente, más de 650 personas, de más de 12 nacionalidades y con más de 14 idiomas distintos, forman parte de la plantilla de OK Mobility.