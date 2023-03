Si estás en Ibiza en Semana Santa y quieres disfrutar de los días de fiesta sin salir de la isla, apúntate en la agenda que Nobu Hotel Ibiza Bay inaugura la temporada 2023 en Ibiza por todo lo alto, a partir del 31 de marzo, con un completo y variado programa de experiencias exclusivas para toda la familia, parejas o grupos de amigos. El programa está pensado para que puedan disfrutar de él los residentes en Ibiza que pasen la Semana Santa en la isla, además de los clientes que elijan Ibiza para descansar estos días.

El programa de actividades está lleno de propuestas muy atractivas, desde talleres de artesanía ibicenca; talleres de elaboración tapas, catas de vinos y vermuts; masterclass de sushi al más puro estilo Nobu para descubrir los secretos de este bocado japonés; hasta barbacoas de carne y de pescado amenizadas con música en directo en el beach club. Sin olvidar el apartado wellness, con talleres belleza impartidos por los terapeutas de Spa by Six Senses o un taller de Kobido, el masaje de estiramiento facial japonés. También, los más deportistas podrán participar en sesiones matutinas de yoga y fitness junto al mar, disfrutando de la bahía al amanecer.

Una de las actividades estrella de Semana Santa en Ibiza será una cena omakase a cuatro manos, con un menú de siete platos que combinará productos locales, especialidades ibicencas o marisco fresco, maridada con sakes y vinos.

Actividades para los más pequeños en Nobu

El hotel está pensado para ir con niños. En Semana Santa, los más pequeños cuentan con un programa a su medida: clases de manualidades, talleres de repostería, mercadillo hippie, su propia fiesta Flower Power, un divertido día de piratas y sirenas, una jornada dedicada al Mare Nostrum -con enfoque didáctico y medioambiental- y la tradicional búsqueda de los huevos de Pascua.

Nobu Lounge, un nuevo espacio personal y exlcusivo para disfrutar de la noche ibicenca

Además, el día 31 de marzo se inaugura el Nobu Lounge, un nuevo espacio para disfrutar de la noche ibicenca entre las 23 horas y las 2 de la madrugada. Se trata de un entorno personal y exclusivo, donde encontrarás una larga lista de bebidas ultra-premium, cócteles de autor y servicio de botella en mesa. Todo acompañado de la mejor música. Este espacio, situado en el corazón de Ibiza en Nobu Hotel Ibiza Bay, es el lugar ideal para calentar motores antes de una divertida velada en los animados clubs y discotecas de la isla. Tanto cliente interno como externo podrá disfrutar del glamour, la energía, y el excelente ambiente en Nobu Hotel Ibiza Bay. Sentirás cómo las disfrutar del glamour, la energía y el excelente ambiente en Nobu Hotel Ibiza Bay. Las buenas vibraciones del lugar anticipan una noche para recordar, al ritmo de la mejor música de la mano de icónicos y conocidos DJs de la Isla.

La apertura de Nobu Ibiza Bay promete experiencias inolvidables para adultos y niños

Chambao Family Beach Club: Barbacoa de pescado o carne a pie de playa

El primer día de apertura, el 31 de marzo, desde las 13 horas, es una buena oportunidad para pasárselo bien con la barbacoa de pescado que organiza el restaurante Chambao Family Beach Club. Un almuerzo inolvidable en la bahía de Talamanca con música en vivo y pescado local con el toque del Chef Mauritizio. El precio de un plato es de 25 euros con una copa de sangría incluido.

Si te gustan las barbacoas pero eres más de carne que de pescado, el día 1 de abril, tendrás la oportunidad de degustar distintas carnes con el toque y el inigualable aroma que proporcionan las brasas. Las dos opciones son ideales para disfrutar de un adelanto del verano con los pies en la arena, al borde del mar mediterráneo. Un día que pasará a la historia personal de las vacaciones.

Además, Chambao es un enclave inmejorable para comer bien cualquier día de la semana en un ambiente relajado y familiar. Las mesas están sobre arena, bajo las palmeras, y la carta incluye pescados frescos, arroces, productos de la huerta local, carnes y verduras a las brasas, así como cócteles y una selección de vinos.

Paella y música en directo, combinación perfecta para los domingos

Y el domingo, 2 de abril, es el día de la paella, plato reservado para los domingos en muchas de las familias ibicencas. Y que mejor que degustarla sin tener que cocinar. Saborea el inconfundible olor a verano cuando el azafrán y el marisco se fusionan, con música en directo de fondo. En Chambao se puede degustar desde la tradicional paella mixta o una sensacional paella de marisco hasta la exquisita paella de bogavante.

Jasmijn Maasland abre la temporada de bienestar y Lija Krus la de belleza

Además de la gastronomía, Nobu Hotel Ibiza Bay ofrece esta Semana Santa un completo programa de actividades de bienestar y belleza. Los días 3, 5 y 7 de abril, Jasmijn Maasland inicia la temporada de fitness, con sesiones para disfrutar de un ejercicio completo junto al mar y con impresionantes vistas a la Bahía de Talamanca. ¿Existe un lugar mejor para hacer ejercicio y ponerse en forma?

Una de las actividades más originales y relajantes organizadas esta Semana Santa en Ibiza en las que puede participar cualquiera es una sesión de masaje facial japones a cargo de la especialista Lija Krus. Una buena opción es el lifting facial natural, ideal para combatir la tensión muscular y la retención de líquidos y mejorar el aspecto del rostro. El precio para quienes no estén alojados en el hotel es de 45 euros.

Cosmética molecular de la mano de Barbara Sturm en el taller de belleza de Spa by Six Senses

Llega el momento de relajarse y recuperarse con las técnicas del Spa by Six Senses, uno de los centros de bienestar más prestigiosos de la isla. En estas vacaciones de Semana Santa, Nobu Ibiza Bay organiza un taller de belleza en el que aprender consejos y trucos útiles desde 'Cómo tratar la piel para la exposición al sol', cortesía de Barbara Sturm, reconocida a nivel mundial por su línea de cosmética molecular. El taller se celebra los días 1, 2 y 8 de abril a un precio para quien no esté alojado de 45 euros.

Además, a partir del 31 de marzo, Nobu Hotel Ibiza Bay abre todos sus restaurantes, un destino gastronómico a tener en cuenta durante esta temporada en Ibiza. Se puede reservar en el mundialmente reconocido Nobu, aunque no se esté alojado, para saborear su alta cocina. Junto al menú Omakase (menú degustación de 5 o 7 platos) destacan los clásicos como la selección de nigiri y sashimi; el mítico black cod miso; las elaboraciones con wagyu o el yellowtail con jalapeño. Otro valor añadido del restaurante es el entorno: situado junto a la orilla, frente a las embarcaciones fondeadas en la bahía y un horizonte inigualable.

Nobu Hotel Ibiza Bay, lujo y confort en un hotel de cinco estrellas junto al mar en Ibiza

Desde que abrió sus puertas en 2017, Nobu Hotel Ibiza Bay es el principal destino de 5 estrellas de Ibiza y ofrece 152 habitaciones de diseño, de las cuales 90 son suites. Sus lujosas instalaciones incluyen, entre otros, The Ibiza Bay Spa by Six Senses, peluquería by John Frieda, tres restaurantes -uno de los cuales se anunciará pronto como una de las novedades más importantes del año- pool bar, Kids Club, una boutique, dos piscinas -una solo para adultos y otra familiar-, un lounge, o un rooftop con impresionantes vistas panorámicas sobre la bahía. Ha sido reconocido por los prestigiosos Reader's Choice Awards 2020 de Conde Nast Traveler en el Top 20 de hoteles en España y Portugal. También fue distinguido en la categoría Resort del Año, en los premios 2020 de Small Luxury Hotels. Y British Airways le otorgó el premio a la Excelencia del Cliente.

Cómo llegar

Nobu Hotel Ibiza Bay

Carrer de Ses Feixes, 52 , Talamanca, Ibiza