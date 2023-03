La ciudad de Ibiza ha experimentado en los últimos años importantes remodelaciones y ha avanzado hacia la modernización tecnológica y la sostenibilidad. Gracias a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) y el compromiso del Ayuntamiento se han llevado a cabo proyectos tan importantes como la creación de espacios para el desarrollo tecnológico o la instalación de placas fotovoltaicas en edificios públicos para fomentar el autoconsumo, así como la reforma de importantes edificaciones históricas.

En marzo de 2022 se inauguró el primer FabLab de la isla, un espacio de innovación en tecnologías de impresión 3D y robótica, ubicado en el edificio municipal de sa Drassaneta. El proyecto, que contó con un presupuesto de 840.000 euros, pretende digitalizar la industria de la ciudad y de la isla, y repercutir así en la creación de nuevos puestos de trabajo y nuevas empresas.

FabLab tiene varios objetivos de promoción económica y formativos. En este sentido, cuenta con la colaboración de la Universidad de les Illes Balears (UIB).

Otro de los proyectos cofinanciado con los fondos Feder que ha llevado a cabo el ejecutivo municipal ha sido la instalación de plantas fotovoltaicas en colegios y edificios públicos. Desde el Consistorio se pretende desarrollar el uso de energía limpia y renovable y reducir las emisiones de CO2.

Desde febrero de 2023 están ya en funcionamiento las dos primeras plantas, instaladas en el CEIP Sa Blanca Dona y en la escoleta de Can Cantó. En el primer centro, la inversión ha sido de 98.534,81 euros, mientras que el presupuesto destinado a la instalación dela escoleta fue de 31.488, 92 euros.

El Consistorio tiene previsto poner en marcha próximamente nuevas plantas en el edificio Cetis, la biblioteca de Can Ventosa y los colegios de Sa Bodega, Can Misses, Sa Joveria, Cas Serres y Can Cantó. El presupuesto para estas nuevas instalaciones es de 790.835,54 euros.

Patrimonio

Cuidar y preservar el pasado también es importante. Por eso, el Consistorio ha acometido varias reformas en enclaves históricos.

El antiguo edificio consistorial, declarado Bien de Interés Cultural en 2003, ha sido remodelado gracias a una inversión de 466.000 euros, mientras que en es Revellí se han realizado trabajos de consolidación para cuidar y proteger este enclave histórico y hacerlo accesible a la ciudadanía.