El calor en la piel, el contraste con la suave brisa marina acompañada por el vaivén de las olas, cielos teñidos de ámbar que despiden el día… momentos que evocan una sensación de libertad propia del verano y que retornan esta temporada en cada uno de los rincones de Ibiza Gran Hotel. La representación del lujo mediterráneo reabrirá sus puertas el próximo 3 de abril devolviendo al público ibicenco un refugio de sereno lujo mediterráneo en Semana Santa.

Servicio singular y atemporal

Ibiza Gran Hotel no es solo un referente en la isla de Hotel Grand Luxe, es un bello interludio donde los huéspedes pueden desconectar plácidamente del mundo exterior. Desde productos de proximidad convertidos en alta cocina galardonada, hasta las obras de artistas locales que decoran nuestras paredes. Así es este edén ibicenco, la autenticidad singular capaz de capturar la esencia local para generar una conexión profunda con el entorno, pasión por los momentos auténticos y una atención al detalle de las necesidades de nuestros huéspedes.

Una experiencia de lo local donde los huéspedes encuentran la mejor versión del ideal del hogar en cada una de sus 187 suites de lujo que potencian su culto al bienestar a través de las cuatro zonas del Open Spa y cuyo placer culmina con la singularidad de sus cuatro espacios gastronómicos, que trasladan al epicentro ibicenco la versatilidad de los sabores locales transformados en exquisitas elaboraciones a través de los estilos culinarios internacionales.

Una oferta ideal para esta Semana Santa que se complementa con piscinas, boutiques de moda, actividades únicas y el Casino de Ibiza, que combina juego, arte y exclusividad.

Excelencia como mantra

La oferta gastronómica de Ibiza Gran Hotel representa su visión más íntima de la refinada, acogedora y discreta hospitalidad de Ibiza. La exclusividad del lujo mediterráneo reflejada en un sinfín de detalles donde quiera que mires con productos de proximidad convertidos en exquisitas elaboraciones, que acompañan desde el desayuno hasta la sobremesa de la cena. Una pasión por la auténtica gastronomía que ha llevado al complejo a alzarse como Best Gastronomic Hotel de España y Portugal de 2022 en los premios Condé Nast.

Un galardón que pone en alza el hecho de que la oferta culinaria del Hotel no tiene rival. En su interior alberga una selección de restaurantes locales e internacionales de renombre mundial donde sus comensales podrán saborear diferentes culturas culinarias en su máximo esplendor y que este año contarán con el toque de chefs de renombre en las Cenas a Cuatro Manos.

Una gastronomía glamurosa aguarda en el restaurante insignia del Ibiza Gran Hotel, La Gaia by Óscar Molina, galardonado con Una Estrella Michelin y Dos Soles Repsol, que ofrece cocina de temporada de inspiración local con un célebre toque mediterráneo. Downtown Ibiza by Cipriani refleja la pura esencia mediterránea de Italia y trae la tradición culinaria de cuatro generaciones de Cipriani’s, mientras que The Grand Breakfast y el Pool Restaurant encierran ese toque de frescor único que conceden los productos locales. Ubicado sobre la terraza del hotel, el icónico e internacional Zuma traerá de nuevo a Ibiza su legendario concepto de restaurante izakaya convertido en pop-up.

Ibiza dentro de Ibiza

Ibiza Gran Hotel se caracteriza por encerrar la esencia de la isla, por configurar un concepto en el que toda la magnificencia y las características de Ibiza se encuentran concentrados en su interior y elevados al máximo lujo. Parte indiscutible del carácter de la isla es su ocio, que ubica su apogeo albergando el único casino de la isla y uno de los clubs nocturnos más codiciados de la temporada.

Su excelencia parte de albergar el Casino de Ibiza, epicentro isleño del ocio durante todo el año. Este espectacular espacio combina ocio nocturno y gastronomía en un ambiente único, que cuenta con diferentes salas de juegos e incluso, y siguiendo la filosofía del hotel de exclusividad y servicio personalizado, ofrece la posibilidad de solicitar una mesa privada para dar rienda suelta a la diversión. Island Hospitality, equipo detrás de Park Chinois, vuelve con su espectacular local nocturno en Ibiza, Club Chinois. Inspirado por los decadentes y evocadores clubes de jazz del Shanghai de los años 30, inicia en su segunda temporada cargado de actuaciones, artistas y DJs internacionales para ofrecer una experiencia envolvente que eleva los sentidos, donde la hospitalidad del viejo mundo mira hacia el futuro para encontrarse con la música contemporánea y un entretenimiento excepcional.

Connoisseurs del deleite

El cuidado del huésped y el entorno forma la esencia de Ibiza Gran Hotel, un centro idílico para los viajeros que busquen nutrir mente, cuerpo y alma. Un templo del bienestar conduce a sus huéspedes en una experiencia inmersiva a través de sus más de 1.300 m² y que consta de cuatro zonas que se complementan entre sí: Rituales, Aqua, Fitness y Belleza. Configura una experiencia única de profundo bienestar donde su equipo de profesionales experimentados se dedican en cuerpo y alma a satisfacer las experiencias memorables y auténticas que vienen a buscar nuestros huéspedes y clientes.