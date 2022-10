Mañana se celebra en el Palacio de Congresos de Ibiza (Santa Eulària), la segunda edición del Ibiza MICE Summit, un encuentro de empresas y profesionales que servirá para analizar el presente y el futuro de los eventos y el turismo de negocios en la isla.

Desde las nueve de la mañana, los profesionales del sector del turismo y el público general, acreditados previamente, podrán asistir a esta jornada, en la que habrá conferencias y mesas redondas para debatir y poder encontrar nuevas oportunidades en el sector.

El responsable de Event Management Institute y de la agencia de eventos Torrents & Friends, Raimond Torrents Fernández, ofrecerá la primera ponencia a las 9:45 horas bajo el título ‘¿Qué dicen los destinos? El mensaje del entorno’.

Media hora después será el turno de tres profesionales de diferentes palacios de congresos de España, que hablarán de la recuperación de estos centros de reuniones nacionales tras la pandemia. Entre ellos estará Iker Goicoetxea, director-gerente de Kursaal y presidente de la Asociación de Palacios y Congresos de España, en una mesa que moderará Christoph Tessmar, presidente del ICCA Iberian Chapter.

A las 11 se abordará la ponencia ‘Hoteles MICE: nuevas necesidades, nuevos conceptos’, con tres profesionales reconocidos en el sector. Estarán sobre el escenario el director de operaciones de Ibiza Hotels Meliá, Adam D.L Munday; el director de Meetings & Events Europe de Palladium Hotel Group, Borja Martinez Junquera; y la directora de ventas de Six Senses Ibiza, Marisa Martín.

En ‘La voz del Events Manager y las tendencias de los viajes corporativos’, que comenzará a las 12:30 horas, se analizará la importancia de esta figura para los eventos corporativos.

Para finalizar, el exjugador de baloncesto Sergi Grimau, dedicado a la consultoría estratégica, la motivación, el liderazgo y las habilidades comunicativas, ofrecerá la ponencia ‘#dejandohuella’.

Con el fin de ampliar el evento y generar oportunidades de negocio, Ibiza MICE Summit celebra hoy en el Hotel Torre del Mar un workshop con reuniones One to One entre las agencias invitadas y los proveedores locales.

Está organizado por la gerente del Ibiza Convention Bureau, Ana Sánchez, y la directora del Palacio de Congresos de Ibiza, Fina Riera, junto a Ibiza Travel.