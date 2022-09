¿Sabías que el vino tinto de garnacha es conocido como el “vino del amor” por su calidez y sedosidad en boca? La garnacha es una de las variedades que más fuerte están pegando y que ha sido redescubierta en estos últimos años. De ahí que la selección de Casa Gourmet de septiembre presente tres vinos 100% garnacha y de tres zonas de España diferentes: 2 botellas de Garnatxa 2020 Castell del Remei de la DO Costers del Segre, en la frontera con la comarca del Priorat; 2 de Coto de Hayas Garnacha Centenaria 2020 de la DO Campo de Borja, en Aragón, cuna de la garnacha por excelencia; y 2 de Nebla 2020 de la DO Valencia, exponente de la garnacha mediterránea.

¿Qué tiene esta uva tinta que tanto gusta? Su frescura y una expresión frutal muy acentuada, muy del gusto del consumidor actual, especialmente fuera de nuestras fronteras. Los monovarietales de garnacha hablan del lugar de donde proceden y eso encanta. De ahí que Casa Gourmet haya hecho este viaje por España para presentar una de las variedades que produce los vinos más de moda. Los tres vinos de Casa Gourmet, tienda on line de Diario de Ibiza, son elegantes y redondos, vinos de caché. Y lo mejor es la propuesta de valor: 6 botellas (2 de cada bodega) a 39 euros (siendo su valor real de 65 euros). Agricultura ecológica para una variedad versátil Garnatxa 2020 Castell del Remei es un vino que busca profundizar en los matices de su magnífica finca plantada de garnacha, una extensión de viñedo a 717 metros de altitud y con unos rendimientos muy bajos, situado en la DO Costers del Segre, en la frontera con la comarca del Priorat. La finca se trabaja bajo criterios de la agricultura ecológica. El vino se somete a dos elaboraciones diferentes para la misma garnacha. El resultado es un negro complejo, profundo y fresco, con mucho nervio, profundidad y muy intenso, un vino que se aleja de la línea de los ensamblajes trabajada tradicionalmente por Castell del Remei, y que ha llevado a su propietario, Tomàs Cusiné, a ser conocido como uno de los mejores ensambladores del país. Esta primera añada, la de 2020, que presenta Casa Gourmet, se ha elaborado en una edición limitada de 6.000 botellas. Es un vino muy goloso para acompañar con espaldita de cordero, patatas rellenas de carne y escalivada. La cuna de la garnacha Aragón es la cuna de la garnacha, ya que fue allí donde se hicieron las primeras plantaciones de esta variedad en España. Y, precisamente, nacido en las estribaciones del Moncayo, a partir de cepas que superan los 100 años, el tinto Coto de Hayas Garnacha Centenaria 2020 (Bodegas Aragonesas) regala un marcado carácter varietal y un perfil afrutado con cautivadoras notas tostadas y especiadas que aporta su crianza en madera. Con 90 puntos Parker, enamora a los fans de los vinos de garnacha con crianza en barrica. Es ideal para acompañar una barbacoa de carne y verduras, productos ahumados y ligeramente picantes. Te encantará su color rojo guinda intenso, de aspecto limpio y brillante y con sutiles tonos violeta. En boca es rico en matices y posee un largo y persistente post gusto. Garnacha mediterránea Nebla Garnacha 2020 de Vicente Gandía y la D.O. Valencia, es un vino actual que abraza las nuevas tendencias enológicas. Tiene una personalidad propia con mucha carga frutal y es muy sabroso en boca. Es amable, suave y redondo, además de poseer una gran intensidad aromática. Su paso por barrica le ha hecho mejorar en taninos los cuales aportan unos matices muy elegantes. La garnacha es de todas las variedades de uva, la que mejor recoge el carácter del terreno y su entorno. Por ello, Nebla es un vino auténticamente mediterráneo con unas características diferentes a los vinos de garnacha elaborados en otras regiones vinícolas. Los viñedos de este tinto tienen más de 30 años de antigüedad y se cultivan a 700 metros de altitud sobre el nivel del mar, bañados por la brisa mediterránea. ¿Cómo funciona el club de vinos de Casa Gourmet? En Casa Gourmet se puede adquirir esta selección de 6 botellas de garnacha tinta, bien a través de la tienda online casagourmet.es o bien por teléfono al 971 170 599. Los lectores y lectoras también pueden darse de alta en el Club de Vinos, sin coste, y beneficiarse de todas sus ventajas: un enfriador gratis de vino y cava de Pulltex para nuevos socios, gastos de envío gratuitos en las selecciones mensuales y precios exclusivos con importantes descuentos. Y todo sin compromiso de compra, de manera que el socio o socia puede saltar la selección del mes que no le interese.