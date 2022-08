Can Salia, que rinde homenaje a la salicornia, planta presente en las costas isleñas y de la que toma el nombre, nace para dar vida a un establecimiento sostenible destinado a preservar su entorno y comunidad. Así, Can Salia es el lugar perfecto para aquellos que buscan disfrutar de la tranquilidad de Ibiza en el marco de unas vacaciones inolvidables y en resonancia con el amor, no sólo por uno mismo y su familia o amigos, sino también por nuestra tierra y entorno, apostando y apoyando una comunidad que pone el corazón y todas sus intenciones en hacer de este planeta un lugar mejor, hoy, y de cara a las nuevas generaciones.

Ubicado en el municipio ibicenco de Sant Josep de Sa Talaia, Can Salia se encuentra en primera línea del mar con unas privilegiadas vistas panorámicas a las icónicas puestas de sol de la Ibiza y a escasos kilómetros de las playas más emblemáticas de la isla como son Cala Bassa, Cala Compte o Cala Salada entre otras. Este hotel, de cuatro estrellas superior, ofrece todo tipo de comodidades y facilidades, al mismo tiempo que apuesta por la sostenibilidad y por el respeto del medio ambiente. Así, fomenta la economía circular como uno de sus rasgos característicos con el fin de proteger el entorno paradisíaco que le rodea.

Apartamentos de uno o dos dormitorios

Can Salia cuenta con 63 apartamentos suites de lujo de uno o dos dormitorios, con amplias terrazas con vistas al mar y los servicios propios de un hotel de máxima categoría. Su diseño elegante, inspirado en Ibiza y sus colores, es elaborado a partir de materiales, muebles y tejidos naturales y sostenibles. Cuenta con dos piscinas al aire libre. Una de las piscinas infinity ofrece un ambiente relajado, solo para adultos y clientes del hotel, abierta hasta las 19 horas, está ubicada en Sky of Salia, el rooftop con las mejores vistas panorámicas a la bahía de Portmany y a la puesta de sol, con el mar enfrente y con el excelente servicio de bar. La otra piscina es más familiar, ubicada cerca del restaurante principal, el mar y las zonas ajardinadas del hotel. Can Salia también dispone de espacios verdes donde se puede disfrutar de la tranquilidad para conectar con uno mismo y la naturaleza. Otro de los espacios recrea una playa de arena privada con vistas al mar y que cuenta con el servicio de su restaurante Taste of Salia.

Espacio para el bienestar y el relax

Can Salia ofrece, no sólo espacios en los que disfrutar de diferentes ambientes según el momento del día o el ánimo, sino también servicios que promueven el bienestar y la relajación durante las vacaciones o el día libre. Promueve la cultura de la isla, su artesanía o productos sostenibles además de alternativas que no producen desperdicios. Son ecológicos y miman tu ser, además de nuestro planeta. Todos estos valores y compromisos de la marca se aprecian desde el primer instante que entras en su espacio de bienvenida, de recepción.

Can Salia dispone, además, de clases de Yoga, de pilates y de una sala de gimnasio acogedora, que inspira a cuidarse escuchando y respetando tu cuerpo. Asimismo, para otros momentos del día o para los amantes de experiencias únicas y especiales, ofrece servicio de masajes, bicicletas eléctricas para disfrutar del hermoso paseo de la bahía o el entorno del hotel, comparte enseñanzas a través de talleres donde aprender a crear tu vela aromática o champú sólido con ingredientes locales y naturales, entre muchas otras actividades. Sin olvidarse de los más pequeños, en Can Salia, podrán disfrutar tanto de actividades en familia como en comunidad con otros peques en el MiniClub. En definitiva, Can Salia ofrece un sinfín de posibilidades placenteras diseñadas con cariño y amor para sus huéspedes y su entorno.

Gastronomía mediterránea

En cuanto a la deliciosa gastronomía, Can Salia cuenta con dos restaurantes con diferentes propuestas siempre inspiradas en la cocina mediterránea, producto local en su gran mayoría, fresca y saludable. Sky of Salia, abierto sólo para cenas, con vistas inmejorables los fines de semana, mientras que Taste of Salia, el restaurante principal, está abierto para desayunos, comidas y cenas todos los días. Entre los principales detalles que hacen de Can Salia un lugar especial y con el objetivo de reducir el consumo y generar una economía circular está su agua 'Kilómetro Cero', creada a través de un sistema de osmosis y doble filtración. Además, no se consume plásticos y no se generan desperdicios.

Premios sostenibilidad

Este apartahotel de lujo, perteneciente a Intercorp Hospitality Group, ha sido ampliamente reconocido por su integración con el entorno y por su propuesta de un consumo responsable y sostenible. En este sentido, 2016 recibió el reconocimiento al Mejor Proyecto Global en Sostenibilidad Hotelera otorgado por KNAUF, en el marco de la celebración del Concurso Re Think Hotel y, en 2021, Can Salia, también recibió el reconocimiento honorífico en FITUR al Mejor Proyecto en Sostenibilidad y Rehabilitación Hotelera en España, otorgado por el Ministerio de Turismo, por su destacada contribución al cambio del sector hotelero, aportando soluciones globales basadas en criterios de sostenibilidad, tanto en la construcción del edificio como en marketing, así como en ámbito operativo y en Responsabilidad Social Corporativa.

Can Salia es el lugar ideal para alojarse en Ibiza. Un establecimiento cálido y acogedor, comprometido con el medio ambiente y su comunidad, situado frente al mar y que cuenta con unas vistas y servicios excepcionales que lo convierten en un lugar único e inigualable, donde querrás que pare el tiempo. Un enclave perfecto para pasar unos días de descanso, pero también para celebrar todo tipo de encuentros familiares o empresariales para vivir la Ibiza más auténtica desde el respeto, el amor y la excelencia. Gracias a Can Salia, disfruta de tu día libre o de tus vacaciones, con sentido.

Dirección y contacto

Can Salia está situado en Carrer des Caló, 108, 07829 Sant Josep de sa Talaia, Ibiza.

Más información: 34 971 804 060