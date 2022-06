Ayudar a todo aquel que lo desee a vivir con plena salud, belleza y energía mental, fomentando cada día un estilo de vida orientado al futuro es el objetivo principal de The Longevity Suite, una City Clinic de Biohacking y Antiage que utiliza técnicas de Biohacking para transformar el cuerpo a largo plazo. Los clientes de The Longevity Suite pueden elegir entre una variedad de programas y tratamientos que van desde un programa para dormir mejor hasta uno para recuperar la forma física. El centro de Ibiza, que se inauguró en abril, es el primer centro internacional de The Longevity Suite.

The Longevity Suite ofrece todo tipo de tratamientos, como Cryosuite, basado en las bajas temperaturas, Total Body y Cryo Localizada, hasta tratamientos detox para purificar el cuerpo y tratamientos holísticos para el bienestar del cuerpo y la mente. Uno de los pilares del Método Longevity es la exposición controlada al frío. Las Cryosuite cuentan con una tecnología de vanguardia, refrigerada eléctricamente, que es más eficaz y segura que las criosaunas tradicionales de nitrógeno. Esta tecnología permite que todo el cuerpo permanezca en una sala con una temperatura de entre -85º y -95ºC durante un periodo entre dos y cinco minutos. La Cryosuite se utiliza tanto en el ámbito médico/fisioterapéutico para la reducción de los procesos inflamatorios y la rápida recuperación después de actividades deportivas̀ o traumatismos, como en el ámbito Antiage no sólo para la reducción de la inflamación crónica y, por tanto, del envejecimiento, sino también para la mejora de la circulación (reducción del estancamiento de líquidos), para la aceleración del metabolismo basal que ayuda en los procesos de adelgazamiento y mantenimiento del peso, y para un efecto Antiage en la piel. "Los tratamientos más apreciados por los clientes de Longevity son los que se basan en el frío, como Cryosuite Total Body y Cryo Localizada, pero también en el tratamiento de Led Therapy. Tecnología innovadora para tratamientos de fotobiomodulación de alto rendimiento en toda la superficie del rostro y el cuello gracias a la perfecta sinergia de 130 luces LED", indican desde la empresa. Las necesidades de los clientes en The Longevity Suite En Longevity tienen claro que cada persona es única y requiere programas personalizados. Por ello, empiezan por escuchar las necesidades de sus clientes y comparten sus objetivos. Al inicio de cualquier ciclo, el cliente se somete a un chequeo, que constituye la base del protocolo de actividad que se va a aplicar. Mediante un algoritmo y un software patentados, el Longevity Checkup up Point es capaz de integrar los resultados de todos los análisis realizados para determinar un Wellness Score Global que se monitoriza a lo largo del tiempo, verificando los beneficios obtenidos del protocolo aplicado. Además, la clínica proporciona a los clientes un servicio de consejo personalizado para guiarle hacia un camino de salud y bienestar basado en objetivos y necesidades únicas, combinando experiencia y tecnologías innovadoras. Entorno urbano y futurista El ambiente de la clínica es otro de sus aspectos a destacar. Se propone como un entorno urbano, dinámico y futurista, pero al mismo tiempo íntimo y relajante. El concepto de diseño de Longevity Suite crea una arquitectura para los sentidos que combina el lenguaje de la tecnología y el confort. Detalles que contribuyen a crear un ambiente refinado e innovador, extremadamente profesional, que transmite al cliente la sensación de bienestar y cuidado personal, las piedras angulares de Longevity. El diseño de The Longevity Suite fue concebido y diseñado por Anton Kobrinetz, uno de los diseñadores de mayor éxito en el sector de la belleza y el bienestar. Ha diseñado algunos de los productos de mobiliario más innovadores del mercado y algunos de los mejores interiores de spas y salones de belleza de Estados Unidos y Europa. Estilo de vida orientado al futuro "Creemos que la longevidad no consiste sólo en vivir más tiempo, sino en la calidad de vida. Cada día promovemos un estilo de vida orientado al futuro y centrado en el aquí y el ahora, queremos ayudar a quien lo desee a vivir con plena salud, belleza y energía mental, siempre al máximo de su potencial. Es un camino gradual hecho de pequeños pasos para obtener resultados concretos. Por lo tanto, proponemos un enfoque integrado y global en el que la actividad física, la nutrición y la conciencia mental sean seguidas y atendidas por una sola persona", concluyen desde Longevity Suite. Más información: Tel: 689 93 68 88