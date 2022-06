La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) y Connecting Heads han hecho entrega de los II Premios ‘Traveling for Happiness Awards’ a las mejores prácticas nacionales e internacionales del sector turístico para reconocer la importancia del sector turístico a nivel económico, medioambiental y social, así como para poner de manifiesto el compromiso de las empresas y el sector turístico con la sociedad y los destinos.

En esta segunda edición, los galardonados han sido: Six Senses Ibiza en la categoría de Medio Ambiente, Urso Hotel & Spa en la categoría Transformación Empresarial para la Sostenibilidad, Ilunion Hotels en la categoría Gestión de Personas, el Premio Internacional ha recaído en Chyulu Club y Barceló Hotel Group en la categoría Impacto Social y Premio Excelencia.

Estos premios, como ha destacado la vicepresidenta ejecutiva de AEHM, Mar de Miguel, «realzan y reconocen las mejores prácticas de los que crean la felicidad, tan necesaria día a día a través de la labor social y medioambiental». También ha querido transmitir su reconocimiento a los premiados y los finalistas «por la generosidad e integridad que habéis demostrado durante esta etapa de recuperación».

Premio Medio Ambiente

En el caso de Six Senses Ibiza, el jurado ha valorado las soluciones aportadas por el resort de Portinatx «en términos de sostenibilidad global, entendida como la conservación del entorno, la utilización de eco-proveedores, el reciclaje y la gestión selectiva de residuos, la eficiencia de las instalaciones, la integración de sistemas de energía renovable y la formación de los empleados en temas medioambientales, entre otras cuestiones que velan por el máximo respeto al medio ambiente en la industria de la hotelería».

Un jurado compuesto por el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili; el director fundador del Centro Internacional de Turismo Responsable, Harold Goodwin; el catedrático de la Escuela de Medicina de Harvard, Álvaro Pascual Leone; la cofundadora y directora general del Programa de Certificación Green Tourism, Andrea Nicholas; la presidenta del Instituto Coca-Cola de la Felicidad y CEO de Working for Happiness, Margarita Álvarez; y el doctor Manuel Conde, gerente director del Hospital Ruber Internacional.

El acto, celebrado en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, contó con la participación de personalidades del sector turístico, empresarial, social e institucional. Entre otros, asistieron el presidente de la AEHM, Gabriel García Alonso; el director de Turespaña, Miguel Ángel Sanz, y el presidente del Instituto Tecnológico Hotelero, Francisco Javier Cuenca. Internacionalmente, la OMT estuvo representada por Ion Vilcu, director del Grupo de Miembros Afiliados de la Organización Mundial del Turismo, y por Maribel Rodríguez, vicepresidenta senior del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC).

Filosofía sostenible

«Estamos muy emocionados por este nuevo reconocimiento que valora nuestro compromiso con la sostenibilidad, tanto a escala medioambiental como económica y social. La sostenibilidad está en la base de todas las decisiones que tomamos, ya sean grandes o pequeñas, y en la forma en que nos relacionamos con el entorno y nuestros huéspedes», ha destacado David Arraya, General Manager de Six Senses Ibiza.

El Traveling for Happiness Award es el segundo premio que Six Senses Ibiza recibe este año, tras ser reconocido durante la pasada edición de Fitur con el premio Re Think Hotel como el mejor proyecto de sostenibilidad y rehabilitación hotelera ejecutado en 2021. Cabe recordar que el resort del municipio de Sant Joan de Labritja se inauguró en julio de 2021 y es el primer establecimiento hotelero de la cadena Six Senses en España, líder global en hostelería sostenible. Se trata además del primer resort BREEAM de Baleares, la certificación líder en sostenibilidad en el ámbito de la construcción actualmente.

Un establecimiento certificado como Plastic Free Guardian por Plastic Free Balearics por su compromiso con la eliminación de los plásticos de un solo uso en todas sus operaciones. La compañía es uno de los miembros fundadores de Global Tourism Plastics Initiative, una iniciativa impulsada por del Programa Medioambiental de Naciones Unidas y la Organización Mundial del Turismo en colaboración de la Fundación Ellen MacArthur.