ADmefy, la nueva plataforma tecnológica que revolucionará el ámbito del digital signage y de la comunicación de marca, pretende unir sendos mundos: el virtual y el físico de forma directa. Y es que esta empresa 100% ibicenca contempla revolucionar este sector emergente defendiendo su modelo de negocio basado en la geolocalización, en la alta capilaridad y que permite que todo tipo de anunciantes puedan competir en idénticas condiciones de forma directa gracias a esta plataforma.

ADmefy es una plataforma que permite registrar las pantallas de los usuarios y gestionar la publicidad de las marcas hacia cualquier rincón del mundo «que cambiará el sector tal y como lo conocemos en la actualidad», según afirmó el pasado 6 de mayo su CEO, Jesse Krieg, durante su presentación en la feria Expofranquicias de Madrid. Un evento en el que más de 20 franquicias han mostrado ya su intención de integrar al sistema cerca de 1000 pantallas geolocalizadas, desde ahora hasta final de año.

Krieg asegura que esta plataforma «es un sistema rápido y gratuito que permite emitir en las pantallas geolocalizadas nuestro contenido a nuestro target en cualquier lugar del mundo y que nos proporciona una información exacta e inmediata para saber dónde podemos posicionar nuestra marca, sin tener que hacer inversiones extra».

«Somos innovación y la primera red de canales TV virtuales y de digital signage abierta en el mundo, que geolocaliza y conecta a las marcas posibilitando unas relaciones de comunicación o de publicidad que nunca antes han existido», aseveró su CEO durante dicha presentación.

Desde ADmefy quieren cambiar la barrera del sistema tradicional del marketing digital basado en adwordsy para dirigirse exclusivamente al público directo. Por eso esta plataforma está diseñada para un uso práctico y rápido donde el usuario pueda enviar cualquier contenido como vídeos, imágenes, pdf, textos, directos o, incluso, una página web, con el fin de hacer la publicidad más atractiva y a medida.

«Esta plataforma ha venido para quedarse y para revolucionar el sector online, dando paso a los anuncios en pantallas que están llamados a sustituir a las vallas tradicionales y poco eficientes por su alto coste y ubicación estática», subrayan sus creadores.

«Somos la solución all in one para la oferta digital de todo tipo de negocios, porque el mundo hoy es de las pantallas y porque este cambio de paradigma permite generar un impacto global de cada marca y de su contenido, sin gastar grandes sumas y con la posibilidad de obtener ingresos», aseguran.

ADmefy, de Ibiza al mundo

ADmefy nació en Ibiza en 2019 como una plataforma destinada a crear todo tipo de contenidos, a emitir en streaming y a traspasar fronteras monetizando cada acción y yendo más allá con la incorporación de esta área de negocio.

En la actualidad, permite registrar las pantallas con las que cuentan las empresas en su propio mapa, geolocalizándolas, y dotándolas de la potestad de escoger si quieren recibir contenido de terceros, seleccionar el mismo y establecer sus tarifas publicitarias, además de contar con su propio canal de televisión para la difusión de contenido propio a través de su propia red de pantallas.

La creación de canales de TV de marcas y la publicación al instante de contenido en las mismas permite que esos vídeos, anuncios o programas se lancen a escala mundial en una red de distribución con geolocalización precisa.

Otra de las características más destacadas de ADmefy es que permite la monetización de dichos contenidos desde el principio, con transacciones directas y transparentes entre anunciante y receptor, lo que permite gestionar publicidad de terceros, sin intermediarios ni sobrecostes. «Por cada transacción aceptada, el propietario de esa pantalla recibe hasta un 70% de la tarifa que ha establecido, quedando el resto para la sostenibilidad de la plataforma, y convirtiéndolas en el metro cuadrado más rentable del establecimiento», concluyen.

ADmefy es una empresa 100% ibicenca con alma internacional que ha comenzado su singladura en la isla, cuna del ocio y del sector hotelero, donde cuenta ya con un destacado número de pantallas digitales en funcionamiento.