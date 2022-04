José Fuster Andrés, director de Fondos Europeos y Sostenibilidad, Territorial Este de Banco Sabadell, intervino el jueves 28 de abril en la jornada ‘Claves para la digitalización de pequeñas y medianas empresas’ celebrada en el Club Diario. En su intervención explicó las soluciones de financiación que ofrece Banco Sabadell a las medianas y pequeñas empresas y a los autónomos, en relación a los fondos europeos Next Generation.

¿Qué suponen los fondos europeos para la empresas de Ibiza y Formentera?

Los Fondos Next Generation son una oportunidad que las empresas no pueden dejar escapar. Apoyándose en los dos principales ejes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que son la Transición Ecológica y la Transformación Digital, la llegada de estas ayudas debe representar el cambio y la transformación del tejido empresarial. Para apoyar esta transición, las empresas cuentan con el acompañamiento de Banco Sabadell, cuya misión es conseguir el éxito de los proyectos de nuestros clientes.

¿Qué aspectos destacaría de esta posibilidad de digitalizar o mejorar la digitalización de una empresa?

Sin ser un experto en digitalización, está claro que con internet el mercado se amplía enormemente. Hoy se puede vender o dar un servicio desde Ibiza y Formentera a cualquier parte del mundo. Las empresas pueden mejorar sus cuentas de resultados con una estrategia adecuada en la red.

¿Por qué es importante el plan de recuperación a través de los fondos Next Generation?

En el apartado de los fondos dirigidos a la digitalización es una oportunidad que no se puede perder. Estamos en un momento donde ser digital es imprescindible, así que estas ayudas son para muchas empresas el impulso hacia la digitalización y para otras el momento para realizar cambios en la gestión, actualizar procesos o innovar en la comercialización.

¿Cuál es la cuantía económica que le corresponde a Balears para la digitalización?

Según la información publicada por el Gobierno central, a las islas se les han asignado ya 35 millones de euros para proyectos de digitalización, sin contar con los 3.000 millones del Kit Digital que son para todo el Estado.

¿Qué significan estos fondos para Balears y concretamente para Ibiza?

Para las islas y para Ibiza en particular, representan la oportunidad de transformar su economía tanto en la oferta turística como en el resto de tejido empresarial para conseguir ser más digital y, en definitiva, más sostenible.

¿Qué papel juega el Banco Sabadell en la digitalización de las medianas y pequeñas empresas?

Banco Sabadell tiene un papel importante en el acompañamiento y en la financiación. Nuestra misión en este caso es ofrecer los productos más adecuados para que las empresas puedan financiarse. Nuestro objetivo es acompañar y estar al lado de nuestros clientes a lo largo de su transformación digital.

¿Hay algún aspecto de este plan de digitalización que no esté incluido en los fondos europeos Next Generation?

Pues sí. Precisamente los equipos informáticos no son subvencionables con el bono digital. Así que Banco Sabadell ofrece soluciones de financiación de bienes de equipo adaptadas a las necesidades de cada cliente en formato renting y préstamo.

¿Las ayudas destinadas a las digitalización a través de estos fondos europeos cubren el cien por cien de la inversión?

No, cubren una parte. El empresario deberá abonar un porcentaje y el IVA correspondiente al total del bono, en el caso del Kit Digital, por ejemplo. Por ello, también ayudamos a financiar la cantidad que no cubra la subvención de los servicios que sí son subvencionables.

En este acompañamiento cuentan con la ayuda de una consultora especialista en digitalización para asesorar a las empresas como PwC.

Así es. Para facilitar y acompañar en todo el proceso de solicitud y tramitación de los Fondos Next Generation y de otras ayudas públicas, PwC ofrece un servicio de asesoramiento y tramitación de las subvenciones. Su misión consiste en ayudar en la gestión de los trámites burocráticos, con unas tarifas muy competitivas por ser cliente de Banco Sabadell. Me gustaría destacar que no hace falta ser una gran empresa para solicitar la ayuda de PwC.

Un cliente de Ibiza, ¿puede acercarse a una oficina para recibir asesoramiento?

Por supuesto, puede ir a la oficina o contactar con Banco Sabadell a través de la página web o incluso por teléfono.

¿Quiere saber cómo financiar su salto hacia el mundo digital?

El Kit Digital es un programa de ayudas económicas financiado por los Fondos Next Generation EU dirigido a autónomos y pymes para impulsar su digitalización, dotado con 3.076 millones de euros.

El proceso se realiza a través de una convocatoria no competitiva, es decir, se asigna hasta finalizar los fondos. El programa destina una subvención en formato de bono digital a autónomos, negocios y pequeñas y medianas empresas de cualquier sector o tipología de negocio.

En el caso de las empresas de 3 a 9 empleados la subvención máxima es de 6.000 euros, mientras que para las microempresas de 1 o 2 trabajadores, o los autónomos, la ayuda máxima es de 2.000 euros.

Los beneficiarios podrán utilizar el bono digital para contratar los siguientes servicios de digitalización:

• Sitio web y presencia en internet

• Comercio electrónico

• Gestión de redes sociales

• Gestión de clientes

• Inteligencia empresarial y analítica

• Servicios y herramientas de oficina virtual

• Gestión de procesos

• Factura electrónica

• Comunicaciones seguras

• Ciberseguridad

Es importante destacar que en esta lista no se encuentran los equipos informáticos ya que no son subvencionables con el bono digital. En este sentido, Banco Sabadell ofrece soluciones de financiación de bienes de equipo adaptadas a las necesidades de cada cliente en formato renting y préstamo.

Del mismo modo, como las ayudas europeas no cubren el cien por cien de la inversión y además hay que abonar el IVA del total, Banco Sabadell financia la cantidad que no cubra la subvención de los servicios que sí son subvencionables.

En Banco Sabadell analizan cada caso, hacen una propuesta y ofrecen asesoramiento sobre las ayudas que encajan mejor con cada tipo de negocio.

Los interesados pueden consultar todos los servicios y acompañamiento de Banco Sabadell sobre los fondos europeos en Fondos de Recuperación Europeos - Banco Sabadell www.fondorecuperacioneuropeo.bancsabadell.com

Y si quiere mantenerse informado de toda la actualidad sobre Fondos Europeos puede hacerlo a través de los webinars organizados por Hub Empresa de Banco Sabadell en la web www.hubempresa.bancsabadell.com