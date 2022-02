Casi treinta años de profesión en Ibiza avalan la trayectoria de una de las clínicas más innovadoras de la isla como es el Instituto Mediterráneo de Odontología e Implantología (IMOI). Fundada en 1993 por el doctor Fernando Novell Costa cuenta desde entonces con un equipo estable de 19 profesionales especialistas en cada área entre sus sedes de Barcelona y Ibiza. Esta especialización hizo que desde los orígenes de la clínica, los casos que llegaban se estudiaran y abordaran multidisplinarmente, en un momento en el que todavía no era frecuente esta manera de trabajar.

Licenciado en Medicina, especialista en cirugía general y digestiva y en odontología, tras realizar el MIR en hospitales de prestigio como Sant Pau y Sant Joan de Déu en Barcelona, el doctor Novell fue uno de los primeros especialistas que realizó implantes en Ibiza, ya en el año 1995. Desde entonces, los especialistas de IMOI han perfeccionado tanto la técnica que actualmente son los únicos de la isla que realizan implantes sin cortar la encía. «Aplicamos esta técnica de implantes transmucosos en prácticamente el 90% de los casos. Así el paciente no siente dolor, no sangra y la encía no se inflama, además de que se acorta el tiempo de recuperación. Con la precisión de herramientas como el TAC, podemos extraer el diente roto, aprovechar el hueco, colocar el implante y la prótesis nueva al mismo tiempo», detalla el doctor Novell.

Con una amplia experiencia en el quirófano, Fernando Novell es experto en cirugía maxilofacial, especialmente en casos complicados y complejos. Además, en la mayoría de los tratamientos se emplean técnicas de cirugía mínimante invasivas.

El equipo de especialistas de IMOI trata de convertir en fáciles los casos más difíciles y abordar cada uno de ellos con tratamientos combinados en los que intervienen varias especialidades.

Otro de los aspectos en los que IMOI fue pionero hace más de 20 año es ortodoncia invisible, más conocida por su nombre comercial, Invisalign. Desde entonces los especialistas han abordado cientos de casos. La continua evolución e innovación hacen que ahora se trate a pacientes con este método en casos que antes eran impensables. Además, su experiencia y veteranía en este tipo de ortodoncia permite ofrecer precios competitivos.

Otra de las especialidades es la estética dental con especialistas dedicados a mejorar la imagen de las personas, un aspecto que aumenta su autoestima y la confianza en sí mismos.

Tratamientos sin dolor con sedación consciente, reparación de caries, periodoncia avanzada, endodoncias y todos los casos habituales también se tratan en esta clínica con las técnicas más punteras. Tanto es así que el doctor Novell ha formado a más de 500 personas en los últimos 10 años. Profesor invitado de las Universidades del País Vasco, Santiago y la Internacional de Cataluña, es también conferenciante habitual en varias sociedades científicas.

Con casi tres décadas de ejercicio profesional, Fernando Novell Costa se siente muy orgulloso de pertenecer a una familia que cuida de la salud de los ibicencos desde que su bisabuelo el metge Costa y su tío abuelo el dentista Costa trabajaron en la isla.