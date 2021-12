dos años trabajando para impulsar la recuperación ambiental de la bahía

Durante este mes de diciembre se han cumplido dos años de la puesta en marcha del proyecto Salvem Sa Badia de Portmany, que nació con el objetivo de impulsar la recuperación ambiental de este espacio icónico y singular, que por su interés y relevancia turística sostiene la economía de todo el entorno. El colectivo también ha trabajado intensamente para concienciar sobre los valores de la bahía y las oportunidades que representa, así como las amenazas y debilidades que lastran su futuro. En paralelo, ha buscado crear cauces de colaboración entre las administraciones y los colectivos ciudadanos y empresariales, para mejorar la situación.

Estudio sobre los fondos de la bahía

Una de las más importantes herramientas generadas por Salvem Sa Badia ha sido el estudio ‘Análisis y diagnóstico de las comunidades marinas de la bahía de Portmany’, encargado a Duna Consultores. Su elaboración requirió de una amplia investigación sobre el terreno, con más de 3.200 puntos de observación directa, que permitieron trazar un mapa actualizado de la vegetación bentónica y compararlo con otras topografías anteriores. Gracias a este proceso se ha podido determinar que la bahía ha perdido el 50% de su vegetación en 20 años, que las maniobras de los ferris aceleran intensamente la destrucción de la posidonia y de qué manera ésta también se ve afectada por el fondeo ilegal y los vertidos de aguas insuficientemente depuradas desde la red de saneamiento.

En base a estas líneas de actuación, Salvem Sa Badia ha puesto en marcha innumerables iniciativas y ha colaborado con otras entidades que persiguen el mismo fin de devolver el esplendor a la bahía e impulsar nuevas maneras de cuidarla. A lo largo de este reportaje, se explican algunos de los hitos más importantes que se han logrado en el transcurso de estos dos años de funcionamiento y de los que se ofrece amplia información en el portal www.salvemsabadia.com.

Encuentros con el Govern y Ports IB

A lo largo de estos dos años, Salvem Sa Badia ha mantenido distintos encuentros con la Conselleria de Movilidad y Vivienda del Govern balear y con representantes de su organismo Ports IB, para informar de los efectos negativos que implica el tráfico de ferris para este entorno. Entre los argumentos que se han barajado, la cercanía de las playas de la bahía al puerto comercial, la actividad residual del puerto en comparación con todo el tráfico comercial de Ibiza, la no afección de la moratoria del puerto en la actividad hotelera, el daño que provoca a la posidonia la maniobra de atraque y desatraque, la turbidez que se genera en el mar, los atascos de tráfico y la fuerte oposición que existe en la localidad a estas embarcaciones, incompatibles con un turismo de calidad.

«Estamos contentos de lo que se ha conseguido hasta ahora, pero acabamos de empezar. En el año 2022 pretendemos redoblar los esfuerzos para proteger y cuidar la bahía e involucrar a otras personas y colectivos», ha comentado el portavoz de Salvem Sa Badia de Portmany, Pepín Valdés.

Documental 'Portmany, una bahía amenazada'

Salvem Sa Badia ha producido a lo largo de 2021 el documental ‘Portmany, una bahía amenazada’, que describe el jardín submarino que existe frente a este litoral, mostrando su situación real y los retos que afronta la sociedad para conservarlo e impedir que la vegetación submarina siga retrocediendo como en las últimas décadas. El vídeo también subraya la amenaza latente de que pueda producirse una crisis ecológica parecida a la de la Manga del Mar Menor y aporta distintas soluciones, inspiradas en las conclusiones del informe realizado por Duna Consultores. Constituye una herramienta educativa muy útil para que todas las generaciones comprendan la realidad de este entorno saturado y frágil.

Es voluntaris de Sa Badía

El pasado verano se puso en marcha el proyecto ‘Es Voluntaris de sa Badia’, un equipo de diez jóvenes coordinados por dos biólogas y dedicados a vigilar el fondeo sobre posidonia en la bahía. La brigada de voluntarios, jóvenes interesados en la salud ambiental de la bahía, comenzó a trabajar el 27 de julio y concluyó el 25 de agosto. Durante su actividad proporcionaron información a un total de 195 embarcaciones. A las que estaban fondeadas correctamente se les daba las gracias por respetar el entorno y a las situadas sobre posidonia se les solicitaba que en una próxima ocasión buscaran una zona de arena para echar el ancla. A todas se les explicó el ecosistema del entorno y entregó un folleto con el mapa de posidonia en la bahía y una explicación del por qué dicha planta es tan importante. De ellas, 105 estaban fondeadas sobre posidonia, hecho que se verificó mediante mirafondos y con la App Posidonia del Govern de les Illes Balears, la gran mayoría agradecieron la información y levaron el ancla para buscar una zona de arena para fondear. Los voluntarios también realizaron mediciones sobre la calidad del agua y la biodiversidad marina, además de vigilar posibles vertidos.

Festival Badía de Portmany

El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia y la iniciativa Salvem Sa Badia de Portmany organizaron, a lo largo de seis semanas de julio y agosto de 2021, el primer Festival Badia de Portmany, un amplio programa de conciertos que se celebraron en el escenario exterior del nuevo Auditorio des Caló de s’Oli, con el mar como telón de fondo. En los descansos de estas actuaciones, se organizaron breves conferencias sobre los valores ambientales y la biodiversidad de la bahía, así como los peligros que la acechan. Los recitales al aire libre, asimismo, coincidieron con la exposición de fotografías de la primera edición del concurso de imágenes submarinas MARE, que se instalaron en el hall del auditorio. La muestra fue dinamizada por un equipo educativo de Salvem Sa Badia, que recibió a alumnos de múltiples escuelas de verano de los ayuntamientos de Sant Josep y Sant Antoni.

Campaña 'Pegatinas' en barcas de alquiler

En el marco del proyecto #EstimSaBadia, se inició una campaña de concienciación llamada ‘Pegatinas’, para la que se consiguió la colaboración de las diez empresas de alquiler de embarcaciones sin patrón que operan en la bahía. Su objetivo era evitar que sus clientes fondearan sobre posidonia y lograr que desarrollaran unas prácticas ambientales adecuadas. Estas compañías gestionan alrededor de 50 embarcaciones y todas colocaron las pegatinas que integran la campaña en sus embarcaciones, utilizándolas de soporte para informar a los clientes.

Presencia de chárter ilegales

La presencia de chárter ilegales en la bahía de Portmany ha sido reiteradamente denunciada por la iniciativa. Estas empresas hacen un uso indebido de la costa y utilizan de forma ilegal los muelles de las golondrinas para cargar y descargar clientes, provisiones y personal de limpieza, abandonando sacos de basura en estos mismos lugares, sin ni tan siquiera molestarse en trasladarlos a los contenedores. Además, estas embarcaciones a menudo fondean sobre posidonia y se desconoce dónde vierten las aguas fecales de los depósitos y cuál es el destino de las aguas de sentina.

Sant Antoni y Sant Josep dicen 'NO' a los ferris

Salvem Sa Badia ha mantenido innumerables encuentros de carácter informativo con colectivos sociales y empresariales, y también con las formaciones políticas con representación municipal en Sant Josep y Sant Antoni. Los plenos de ambos ayuntamientos han acabado votando por mayoría que los ferris no vuelvan a la bahía de Portmany y que en ésta se dé prioridad a un uso recreativo, deportivo, pesquero y de refugio, permitiéndose solo la llegada y amarre de ferris en el puerto en situaciones de emergencia.

Retiradas 200 toneladas de estructuras de fondeo ilegal

Salvem Sa Badia presentó varias propuestas a los ayuntamientos de Sant Antoni y Sant Josep, entre las que se encontraba realizar una limpieza de los fondos de la bahía para retirar las estructuras de fondeo ilegal y evitar así la degradación de las praderas de posidonia. Los dos consistorios aceptaron la idea y organizaron sendas operaciones de limpieza. Estos trabajos, realizados en la primavera de 2021, han supuesto un cambio drástico del estado en que se encontraba el fondo marino y una notable mejora ambiental. Entre ambas iniciativas se retiraron casi 200 toneladas de residuos, con más de 330 estructuras empleadas para el fondeo ilegal, en su mayoría muertos de hormigón, y tres embarcaciones hundidas. El fondo de la bahía volvió a estar limpio de estos elementos, por primera vez en muchos años. Una gran cantidad de estos muertos y cadenas se encontraban sobre la pradera de posidonia.

Reducción de esloras de los ferris a 65 metros

La llegada al Govern balear del nuevo conseller de Movilidad y Vivienda y ex alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, implicó el establecimiento de una nueva moratoria hasta decidir sobre la cuestión de los ferris. Al final, Agustinet no prohibió su llegada, pero limitó de forma notable el tamaño de los que pueden llegar a puerto, que no deben exceder los 65 metros de eslora. De momento, las navieras no han retomado el servicio. Antes estas embarcaciones eran mucho más grandes, de 90 y 100 metros, provocando un mayor movimiento de lodos e incrementando la turbidez del agua de la bahía.