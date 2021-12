La cerámica es un universo lleno de posibilidades en el ámbito de la construcción. Se trata de un material que se amolda a los gustos cambiantes del público y que cuenta cada año con unas tendencias muy marcadas donde priman determinados colores y texturas. Una de las marcas más conocidas es la de Marazzi, consolidada en el mercado mundial. Cuenta con una cerámica de calidad, tanto en pavimento como revestimiento y solo se encuentra disponible en Ibiza en Suministros Ibiza, ubicados en la Avenida San Juan en Ibiza Ciudad.

La marca, símbolo del mejor made in Italy del sector y presente en esta entidad de Ibiza, ofrece una gran variedad de propuestas. Marazzi cuenta con una amplia gama de colecciones que abarcan desde los colores más neutros o tonos esenciales, que buscan aproximarse a los colores que ofrece la naturaleza, hasta los formatos más rompedores con motivos y texturas no convencionales.

Igual que en el mundo de la moda, la cerámica cuenta con cada vez más seguidores y los fabricantes de este material buscan detectar las nuevas tendencias para adaptar las colecciones a los nuevos gustos. En este sentido, Marazzi es pionero y, además de contar con más de 5.500 propuestas en su catálogo, se encuentra a la cabeza de lo que ahora es tendencia.

La cerámica XL está de moda

En este momento, lo que más destaca es la cerámica XL, grandes placas que resultan ideales para encimeras, salpicaderos o mesas. Esta casa italiana no se queda atrás con sus colecciones Grande Stone Look y Grande Marble Look, placas de granito o mármoles nobles que han revolucionado el mercado y que están disponibles en Suministros Ibiza.

Estas son algunas de las colecciones más en boga. Sin embargo, el catálogo de propuestas de Marazzi es amplio y cuenta con un renombre a nivel mundial ya que su objetivo siempre es brindar las mejores prestaciones técnicas, preservando la belleza original del producto y con la sostenibilidad como punto fuerte.

De este modo, Suministros Ibiza ofrece la oportunidad de ver y tocar en primera persona cada producto con el fin de dejar volar la imaginación y poder crear ambientes únicos, con gran personalidad, donde además la cerámica de Marazzi permite un fácil mantenimiento y practicidad, acomodándose así al vertiginoso ritmo de vida del día a día.