The Awards for Hospitality, Experience and Design (AHEAD) reconocen anualmente los proyectos hoteleros más punteros y singulares a escala global por su contribución al diseño en la industria de la hotelería.

Otorgados por un jurado internacional de expertos en áreas como la arquitectura, el diseño y la construcción, AHEAD celebra la excelencia en 14 categorías distintas, cubriendo los espacios y elementos centrales que confieren identidad a un hotel y contribuyen a una experiencia de hospitalidad memorable y genuina. Inaugurado el mes de julio en la bahía de Cala Xarraca, Six Senses Ibiza ha sido doblemente premiado en la última edición, celebrada hace unos días en Londres. Landscaping & Outdoor Spaces y Spa & Wellness son las categorías que sitúan a Six Senses Ibiza en primera posición dentro de la región de Europa. Un reconocimiento que subraya los valores fundamentales del proyecto. Concebido por el arquitecto Jonathan Leitersdorf y desarrollado por la promotora Beachbox Hotelco, Six Senses Ibiza es un reflejo de las vibraciones naturales y la vitalidad de Ibiza. «Al canalizar el sentido único de comunidad y celebración de Ibiza, hemos creado un entorno verdaderamente transformador en el que se invita a los huéspedes a conectarse de manera significativa con la naturaleza, consigo mismo y los demás mientras descubren los elementos que hacen que Ibiza sea diferente a cualquier otro lugar del mundo». Paisajísticamente, el resort ha sido diseñado buscando la integración con el entorno. Los colores reproducen las tonalidades de la roca y la tierra y priman los materiales orgánicos y locales, como la sabina, con cubiertas vegetales y acabados naturales. Los jardines siguen el modelo de bancal ibicenco, con decenas de arboles y plantas autóctonos y variedades mediterráneas que, además, abastecen a los bares y restaurantes del resort. El objetivo es minimizar el consumo de agua y preservar la flora virgen, al tiempo que se invita a los huéspedes a descubrirla. Se han plantado más de 31.000 arbustos y 240 árboles de 261 especies diferentes, creando una sinfonía de olores y colores. Sinónimo de felicidad, el bienestar es la piedra angular de la experiencia de hospitalidad de Six Senses Ibiza, el nuevo centro de bienestar integral del Mediterráneo. Presidido por un olivo centenario, una escalera de madera desciende en espiral hacia el interior del spa, concebido como un santuario de paz y armonía con vistas al interior de la montaña y al mar. 1.200 metros cuadrados dedicados al wellness y la sanación que albergan desde una elegante zona húmeda inspirada en las termas clásicas a espacios interiores y exteriores para prácticas mindfulness y fitness. AHEAD ha reconocido además la singularidad del exclusivo RoseBar, especializado en programas de longevidad.