Autoescuela Residencial lanza su campaña de descuentos más agresiva para el Black Friday por segundo año consecutivo. Desde el jueves 25 hasta el sábado 27 de noviembre, dar el primer paso para sacarse el carnet de conducir en Ibiza resultará muy tentador en este centro, ya que tienen disponibles todas sus promociones habituales con un 50% de descuento. La matrícula de tu permiso de conducir de moto o coche a mitad de precio.

Promociones para sacarse el carnet de conducir a mitad de precio

Autoescuela Residencial presenta diferentes opciones de matrícula para adaptarse a las necesidades de cada uno de sus clientes. Entre ellas se encuentra la promoción más económica con la que comenzar con la formación teórica: packs que incluyen clases teóricas intensivas e ilimitadas más varias clases prácticas con los que conseguirás un descuentazo sobre el paquete o bonos de clases para los que ya hayan aprobado la teórica y vayan a iniciar su formación práctica.

Además, para estos tres días de máxima locura, en Autoescuela Residencial mantendrán intacta su promoción 2x1 para aquellos que estén pensando en matricularse con un amigo o familiar y conseguir dos matrículas más doce clases prácticas a compartir por un precio irrisorio.

Iniciar el camino hacia la obtención del permiso de conducir en Ibiza

Para conseguir alguno de estos auténticos chollazos, tan solo tienes que acercarte a esta autoescuela de Ibiza durante el periodo de Black Friday dispuesto a matricularte. Como documentación necesaria simplemente te solicitarán tu DNI o NIE y el pago de la matrícula que escojas. Al momento podrás iniciar tu camino hacia el permiso de conducir.

Este Black Friday, en Autoescuela Residencial también disponen de promociones especiales para obtener el permiso de moto al 50% de descuento. Si todavía no has cumplido los 18 años y no puedes optar al permiso B de coche, puedes comenzar por el permiso de moto A1, con el que conseguirás adelantarte y aprobar la teórica común que te servirá para tu próximo permiso de coche. De esta forma, darás el salto y al cumplir la mayoría de edad solo necesitarás realizar tus prácticas con uno de los coches plateados de Autoescuela Residencial.

Una autoescuela con una larga trayectoria en Ibiza

Autoescuela Residencial lleva desde 1997 formando nuevos conductores. Por esta escuela han pasado generaciones de padres, hijos e incluso abuelos que, tras una buena experiencia, han vuelto a confiar en ellos. Una consolidada trayectoria avalada por el alto porcentaje de aprobados que logran obtener semana tras semana, y siempre con los precios más económicos, ya que siempre durante todo el año mejoran cualquier oferta de la isla.

La autoescuela líder en tasa de aprobados que mejora siempre cualquier oferta de la isla

Todo sin dejar de innovar para ofrecer los mejores servicios que faciliten la obtención del carnet de conducir, como su constante inversión en vehículos, que garantiza seguridad durante las clases prácticas a los futuros conductores. En este sentido, a su amplia flota de vehículos Autoescuela Residencial ha añadido recientemente el coche automático Seat Mii: el vehículo más pequeño, más ecológico y de conducción más sencilla, ya que es un coche automático.

Si estás pensando en sacarte el carnet de conducir de coche o moto en Ibiza, no pierdas la oportunidad de conseguir tu promoción con el 50% de descuento, y clases prácticas con más de un 15% de descuento aplicado.

Este descuento no es aplicable a otras promociones u ofertas. Tasas y exámenes prácticos no incluidos.

Más información: +34649534985