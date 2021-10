Eliminar la humedad en casa es una de esas tareas pendientes en muchos hogares, a causa de los problemas que su presencia genera en el bienestar y confort del hogar. En zonas como Ibiza, con unos niveles altísimos de humedad, es importante buscar remedios que acaben con ella para evitar filtraciones de agua y esas desagradables manchas en la pared. La impermeabilización de la casa, especialmente de terrazas y azoteas, es la única forma de zanjar el problema de forma definitiva.

Cuando una construcción no está bien impermeabilizada, el agua se filtra y aparece en el interior en forma de goteras, manchas, moho e incluso grietas. La humedad fomenta la proliferación de bacterias y de malos olores que resultan no solo desagradables sino perjudiciales la salud de las personas. Para evitarlo, es interesante impermeabilizar la casa (o negocio) antes de que empiecen las lluvias y el frío en Ibiza.

¿Dónde aparece la humedad?

La humedad ambiental que hay en Ibiza favorece su aparición en todo tipo de edificios, ya sean viviendas, locales comerciales o industriales cuando su impermeabilización no es la correcta. ¿En qué zonas es más frecuente? Los muros exteriores, garajes, sótanos o bodegas, al estar bajo el nivel del suelo, son lugares en los que es habitual que el agua penetre hasta generar moho y manchas amarillas en las paredes.

También es habitual la presencia de humedades en casas de construcción ibicencas (por ser sus azoteas y techos planos), pisos superiores, baños y cocinas (en ocasiones, la 'sorpresa' aparece al mover algún mueble y descubrir que el moho se acumulaba detrás). Aunque, en Ibiza, es muy frecuente descubrir rastros de la humedad en paredes interiores de cualquier edificio, a veces provocada también por la condensación en las ventanas.

Soluciones para quitar la humedad de forma definitiva

El agua es el peor enemigo de la construcción. Si durante la obra se realiza una correcta impermeabilización del edificio, lo normal es que no tenga problemas de humedad en el futuro. Sin embargo, cuando esto no sucede y el agua se filtra, pronto comienzan a verse sus efectos. No hace falta que exista una gotera para ver que el agua está penetrando por las paredes. Si aparecen manchas, moho, grietas o la pintura empieza a desconcharse, plantéate impermeabilizar la casa, puesto que, seguro, existen filtraciones.

En Pinturas Rubio disponen de diferentes materiales y productos para proceder a impermeabilizar la casa. Uno de ellos es el sistema de impermeabilización líquida de Ultraflex. Se trata de una membrana de poliuretano que se aplica en cubiertas, tanto en obra nueva como en rehabilitación. Tiene gran adherencia a superficies de todo tipo.

Si lo que buscas es un revestimiento antigoteras de altas prestaciones, I12 de Titan Pro es una solución muy interesante. Es un producto con gran adherencia a todo tipo de superficies y libre de disolventes. Se puede emplear tanto para la impermeabilización de cubiertas como para reparar zonas con fisuras o con espacios con tendencia a formar grietas.

Cómo impermeabilizar una terraza

Las zonas exteriores y terrazas de la vivienda también deben contar con una buena impermeabilización, con el fin de evitar su degradación y, en consecuencia, la del interior de la casa. Los materiales de los que están compuestas las terrazas tienen un alto grado de absorción, por lo que la aparición de humedades y filtraciones suele ser una constante. Además, están sometidos a constantes cambios de temperatura, humedad y condiciones meteorológicas más extremas.

Encontrar una solución definitiva, en vez de evitar ir poniendo parches que no acaban con el problema, es el consejo de los profesionales de Pinturas Rubio, que proponen una serie de pasos para acabar con este tipo de humedades.

Limpieza y desinfección

Eliminar todos los restos de moho, musgo o microorganismos de las superficies con un producto específico es el primer paso para acabar con la humedad. Después, es importante realizar una limpieza a fondo para eliminar suciedad o residuos. Después, es recomendable volver a aplicar el producto específico, que se deja secar sin enjuagar.

Cabe recordar que, si paramos en aquí, no estaremos acabando con el problema sino solamente eliminando sus efectos, que volverán a aparecer tarde o temprano.

Restauración y reparación de grietas y desperfectos

Es el momento de tratar las paredes, baldosas o juntas en las que se filtra el agua. Hay que reparar o sustituir todos los elementos que puedan tener desperfectos superiores a 2 milímetros realizando un trabajo exhaustivo, rellenando correctamente las juntas de dilatación. ¿El objetivo? "Conseguir una superficie uniforme, limpia y endurecida con masillas, productos consolidantes y selladores", explican desde Pinturas Rubio.

Aplicar el impermeabilizante

En este último paso hay que impregnar la superficie con el producto impermeabilizante. Después, hay que colocar la malla de fibra (no olvides ejercer presión para que empape bien). A continuación, antes de que seque el producto, hay que aplicar una nueva capa de impermeabilizante y comprobar que la malla queda bien adherida sobre la pared o el suelo, y totalmente tapada.

"Repetiremos este proceso hasta completar la impermeabilización de toda la superficie, superponiendo las tiras de fibra de vidrio unos 3 centímetros para asegurar el mejor resultado", apuntan los expertos de Pinturas Rubio. "Para un óptimo resultado usa siempre la malla de fibra de vidrio porque, además de aportar más consistencia, es un regulador de consumo. Es decir, que cubriendo la malla estás dando la capa de pintura necesaria para una buena impermeabilización", añaden.

Pinturas Rubio, además de disponer de todos los materiales, cuenta con un equipo de profesionales que te pueden asesorar tanto en la elección de los productos más adecuados como en sus formas de aplicación. Y, por supuesto, continúa ofreciendo su amplia gama de productos de pintura (entre ellos las pinturas minerales de Kerakoll), decoración, bellas artes y manualidades.

