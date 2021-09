Gonzalo Belenguer dirige la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT), una asociación líder en su sector que representa a los 11 centros tecnológicos de la autonomía.

Con dos décadas de trayectoria, esta entidad tiene como objetivo principal generar conocimiento y coordinar y representar a sus institutos. Estos centros, especializados en los principales sectores productivos de la región, captan fondos regionales, nacionales y europeos para mejorar la competitividad del tejido empresarial valenciano y, con este mismo fin, pone a su disposición un sinfín de herramientas, servicios de asesoramiento y recursos tecnológicos para que puedan mejorar su posicionamiento en un sector globalizado y digitalizado.

P:¿Por qué la tecnología se perfila como la herramienta de éxito del futuro?

R: El reto tecnológico ya lo tenemos aquí. La irrupción de la tecnología no brinda solo herramientas habilitadoras para los negocios, sino que son un factor estratégico tanto para pymes como para grandes empresas. Todas las organizaciones que no integren en sus estrategias estas capacidades, mermarán su potencial y futuro. La innovación ya no es una alternativa, es un factor decisivo y necesario en un mercado global caracterizado por su gran volatilidad.

P: ¿Hasta qué punto es esencial la colaboración entre entidades para acometer este fin?

R: La colaboración es uno de nuestros elementos esenciales. Sin ella sería muy difícil avanzar con éxito en procesos complejos como son los relacionados con la I+D+i. En REDIT colaboramos con las administraciones públicas como IVACE, la Dirección General de Innovación, la Agencia Valenciana de la Innovación, con universidades, empresas, etc. El reto es mayúsculo, pues requiere especialistas en conocimiento aplicado y, en definitiva, en muchas materias que exigen las mejores capacidades. Por suerte, en la Comunitat Valenciana poseemos el talento suficiente.

En REDIT somos agentes estratégicos y vertebradores para el desarrollo socioeconómico de nuestro territorio. Tenemos talento y capacidad, así que cooperamos de la mano de la Administración.

P: ¿En qué acciones se materializa su actividad? ¿Cuáles son sus próximas líneas de acción?

R: La actividad de los centros tecnológicos de REDIT se puede resumir en que, todos los años, más de 14.000 empresas trabajan con nosotros desarrollando proyectos de I+D+i. Ofrecemos conocimiento aplicado que luego se pone al servicio de empresas y entidades para hacerlas más competitivas. En definitiva, somos aliados de las pymes, que representan el 98 % del tejido empresarial valenciano.

Nuestro cometido es ayudarles a implementar el conocimiento aplicado. Por ello, a futuro, vamos a seguir trabajando para que la inversión en I+D+i se incremente en nuestra región, tanto a nivel público como privado, ya que es clave, como se ha demostrado en muchos países y territorios, para el fortalecimiento empresarial y el bienestar de los ciudadanos.

Otro de nuestros objetivos es seguir ofreciendo a las empresas las mejores instalaciones y laboratorios. En este sentido, REDIT suma casi 200 laboratorios, 15 observatorios tecnológicos, de mercado y de tendencias y somos la primera red española certificada por ENAC. Por tanto, todos nuestros recursos están puestos al servicio de las empresas, por lo que trabajar en dichos espacios es hacerlo en clave global. Además, les ayudamos en su internacionalización ya que, por ejemplo, formamos parte de la Red Enterprise Europe Network donde colaboramos con otras 600 entidades, universidades, centros tecnológicos y empresas en este fin. En resumen: generamos un ámbito de oportunidades en clave de alianzas, estrategias e innovación.

“La mejora de la competitividad pasa por la colaboración expresa con los centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana. Las empresas que colaboran con REDIT han demostrado ser un 7 % más productivas y exportan un 25 % más fuera de la Unión Europea”

P: ¿Qué grandes déficits acusa el tejido empresarial valenciano?

R: No me gusta hablar de déficits, sino de retos. La digitalización de las organizaciones y de las empresas es uno de los principales, aunque ya se está trabajando en ello.

También es necesario acometer una adecuación de la formación de los empleados para que puedan mejorar sus capacidades y esto repercuta en su incorporación a empleos de mayor valor añadido. Tenemos que capacitar a los trabajadores si queremos consolidar el valor de la tecnología. Por supuesto, la transición ecológica está ahí y, en este sentido, estamos desarrollando proyectos altamente interesantes a nivel europeo.

P: ¿Cómo surge REDIT como asociación?

R: REDIT se constituye en el año 2001 fruto de la búsqueda de crear un agente coordinador y cuestionador gracias al impulso del Gobierno valenciano, el empresariado y los centros tecnológicos con el objetivo de mejorar la red de colaboraciones.

La dinámica establecida por los 11 centros tecnológicos busca aglutinar y ser un factor de promoción de su propia actividad.

P: Se habla, cada vez con más frecuencia, de “economía verde”. Pero, ¿es posible hacerlo de “economía digital”?

R: La digitalización va de la gestión de información, de la informatización de procesos, etc. El reto se nos presenta a todas las organizaciones, tanto las de gran alcance como las de pequeño tamaño. Las empresas que quieran ser sostenibles a futuro deben experimentar, inexorablemente, una transformación digital.