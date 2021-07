Fabio Lenzi se incorporó como director de Desarrollo de la marca Pacha a principios de 2020. Su principal misión es hacer crecer el universo Pacha a través de la extensión de la línea de productos de moda y merchandising. Vinculado al mundo de la moda desde siempre, llega a Ibiza después de haber trabajado en iconos de estilo como Prada o Valentino.

Se incorporó al Grupo Pacha a principios de 2020 y, a las pocas semanas, llegó el confinamiento causado por el covid.

Sí. Al principio me asusté, pero luego aproveché la oportunidad para organizar con más tiempo algunas de mis misiones, como son el desarrollo de las licencias o la apertura del megastore en el puerto de Ibiza.

La nueva tienda es un nuevo icono.

Se trata de una idea que viene de lejos. Ricardo Urgell ya quería contar con una tienda emblemática en el puerto de Ibiza. Ahora, gracias a que se quedó vacío el local que estaba entre las dos tiendas que teníamos en el puerto, hemos conseguido unir los tres espacios para crear la primera megastore de Pacha.

¿Qué características tiene?

Creo que refleja muy bien el espíritu de Pacha. El espacio está integrado en la experiencia Pacha. La idea es que quienes visiten la tienda disfruten, se lo pasen bien, se hagan fotos, que sea un espacio interactivo. Nos gustaría que la gente dijera: «No has estado en Ibiza, si no has ido a la tienda Pacha».

¿Qué destacaría de la decoración?

Ha sido un trabajo increíble, realizado íntegramente por el equipo del Grupo. Para lograrlo hemos reutilizado elementos que estaban en los almacenes, como restos de decoraciones de fiestas, o mobiliario procedente del hotel. Tengo que dar las gracias a Víctor Agudo por la creatividad y el diseño del espacio y al CEO, Nick McCabe, por su empeño y el impulso que ha dado a este proyecto.

¿Qué novedades podemos encontrar tanto en esta tienda como en el resto de establecimientos?

Entre mis misiones está la de hacer crecer todavía más la gama de productos Pacha. En estos momentos, es el único caso del mundo de una marca ligada al ocio con una colección tan potente de moda. Queremos que crezca todavía más y estamos trabajando en colecciones desde cero a doce años, y por supuesto en el resto de edades. Se trata de vestir con nuestras colecciones desde la mañana a la noche.

¿Qué transmite Pacha a través de la moda?

El espíritu de la isla, el colorido, la diversión, la libertad. Pacha ya era la bandera en los años 70 y 80 de la inclusión sin miedo a ser juzgado. Un concepto y un estilo que siguen vigentes y que reflejamos en las colecciones.

¿La sostenibilidad está presente en la moda Pacha?

Hemos realizado un acuerdo con la marca Kids of Broken Future, que utilizan tejidos orgánicos, no contaminantes. También estamos utilizando caña de azúcar y corcho en algunos objetos como cuadernos, vasos, espejos, etc. Estamos empezando en el largo recorrido hacia los productos sostenibles.

¿Alguna otra colaboración que se pueda contar?

El 15 de julio lanzamos la primera minicolección de gafas con licencia de Italia Independent, cuyo fundador y director creativo es Lapo Elkan. El año que viene ampliaremos esta colección y contaremos con más novedades.

¿Qué supone para usted su incorporación al grupo Pacha?

Me encanta crear nuevos proyectos y con Pacha tengo la oportunidad de realizar un desarrollo de 360 grados, todo un reto de largo recorrido. Y, por otro lado, cumplir mi sueño de adolescente de vivir en Ibiza.