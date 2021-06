Si navegar en Ibiza y Formentera es un placer, lo es todavía más en un barco ecológico donde el único ruido que se oye es el de las olas. Esta es la apuesta de La Bella Verde, una compañía fundada en 2014 por dos capitanes y un biólogo marino.

Relacionadas La energía solar llega a la náutica

La aventura nació con un catamarán eléctrico antiguo en el que instalaron placas fotovoltaicas para abastecerse de la energía solar. Tras este catamarán, los emprendedores Maarten Bernhart y Alistair Glover-Marin han construido desde cero otras cinco que utilizan la energía que proporciona el sol. Ahora cuentan en La Bella Verde con siete embarcaciones, incluido un velero que también se impulsa por energía eléctrica procedente de placas solares y libre combustibles fósiles.

Recorrer la isla de Formentera, como Cala Saona o la playa de Ses Illetes en una excursión a bordo de un catamarán ecológico o en el velero eléctrico de La Bella Verde es toda una experiencia que combina la alimentación orgánica y local con bebidas de empresas ibicencas, y por supuesto, el plástico no existe. Para quienes han surcado las cristalinas aguas baleares, lo mejor «es la sensación de navegar sin ningún ruido» ya que los motores eléctricos son silenciosos, al igual que destacan los fundadores de la empresa.

Respetuosos con el medio ambiente

La conciencia sobre la situación del planeta y el calentamiento global es lo primero. Con los catamaranes ecológicos, los impulsores de La Bella Verde tienen entre sus objetivos cuidar el medio ambiente, proteger el mar y mostrar en Ibiza y Formentera formas divertidas e innovadoras de pasar un día en una embarcación que funciona a base de energía solar, 100% limpia y verde. De hecho, los triángulos de colores en su logotipo representan cada uno de los cuatro elementos de la superficie terrestre, vistos juntos como una estrella que simboliza la unidad de los elementos.

Este verano, la compañía de alquiler de barcos ecológicos cuenta con tres puntos de embarque en San Antonio, Santa Eulalia y Formentera desde donde organizan excursiones de varias horas, de un día completo, e incluso, en el caso del velero, de varios días o semanas. Todos los barcos de alquiler de La Bella Verde están tripulados.

Con salida desde Sant Antonio, La Bella Verde ofrece varias excursiones para conocer las playas ibicencas como Cala Salada o Cala Tarida y, por supuesto, la experiencia de ver atardecer en San Antonio desde el mar. Si se trata de un grupo de amigos, las excursiones se pueden organizar para un máximo de 28 personas en varios barcos ecológicos con instalaciones fotovoltaicas y colectores solares.

Un velero eléctrico en Santa Eulalia

En Santa Eulalia, el velero ecológico Sara of the Seas realiza rutas por la costa norte para visitar playas como Cala Martina, Cala Nova o Cala San Vicente. Costear por Tagomago, una de las islas privadas más hermosas del Mediterráneo, es otra de las opciones que permite la salida en barco desde el puerto de Santa Eulalia. Este velero eléctrico ofrece también chárter de semana y chárter de fin de semana en Ibiza y Formentera. El Sara of the Seas es el barco con la reputación más legendaria de la flota. Este monocasco estilo regata de 42 pies (12,5 metros) tiene una velocidad de crucero de 8 nudos. Dispone de 3 cabinas donde pueden alojarse cómodamente 6 personas, e incluso, tiene área adicional para que duerman los niños. Además, tiene cocina, salón y baño a bordo. En la opción de chárter de día pueden viajar hasta 10 personas, mientras que para pernoctar el número de personas a bordo es de 6 o de 8 como máximo.

Playas de Formentera en catamarán ecológico

El catamarán ecológico que está fondeado en el puerto de Formentera tiene una capacidad para 12 personas. Este catamarán a vela es perfecto para relajarse en la costa de Formentera y acercarse a las playas blancas de Illetes o la costa Levante. Una de las ventajas de este barco es que puede llegar fácilmente hasta la orilla y el relax está garantizado con las camas elásticas y las redes de estilo hamaca. Las excursiones en Formentera son perfectas para todas las edades y ocasiones.

Las 10 Ventajas de alquilar un barco ecológico en Ibiza y Formentera

1. Embarcaciones sostenibles, alimentados con energía solar, barcos ecológicos

2. El único ruido que se oye es el de las olas

3. Una manera diferente de conocer Ibiza y Formentera

4. La alimentación a bordo de los barcos de La Bella Verde es orgánica y local y las bebidas proceden de empresas ibicencas

5. El plástico de un solo uso no existe a bordo

6. Los catamaranes están tripulados por capitanes expertos

7. Es una manera diferente de ver la puesta de sol en San Antonio y en Formentera

8. Las excursiones en barco pueden ser de unas horas o de varios días

9. Se pueden reunir hasta 28 personas en varios catamaranes para disfrutar del mar

10. El velero ecológico es eléctrico y está impulsado por energía solar

Dirección de La Bella Verde | Boat Rental Ibiza | Eco Catamaran Charter

Carretera de l'Aeroport, 126, 07817 Sant Josep de sa Talaia, Illes Balears

El teléfono de La Bella Verde es 663 65 76 36