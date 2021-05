Sin preocupaciones, excelentes resultados y con una destacada trayectoria entre bambalinas es la composición que utilizan Josep Vives y Marga Ferrer, al frente de JV All Music, especialistas en poner en contacto a artistas y clientes, para ofrecer los mejores espectáculos en eventos.

Desde sus inicios en 2018, la empresa tiene como objetivo agilizar los trámites y la facturación a la hora de contratar grupos musicales en directo.

Con ellos, la cobertura social para los cantantes y la tranquilidad para los responsables de hoteles, organizadores de bodas o reuniones de empresas está asegurada.

El punto fuerte de estos expertos en contratación de espectáculos artísticos, fiestas privadas y contratación de música en directo para eventos es un ejemplo de la amplia selección de artistas con la que cuentan, englobando todos los géneros desde cantantes de lírica, djs, música cubana o jazz hasta actuaciones de circo y magia. Sin olvidar a los más pequeños de la casa, con actores para espectáculos infantiles.

Variedad en las experiencias musicales

Ahora que el Covid ha dado un respiro y el ritmo de vacunación coge celeridad, Josep Vives apunta que su labor como mediadores “evita sorpresas el día de la actuación” y facilita la contratación de actuaciones en hostelería y la contratación de conciertos en Ibiza durante la temporada.

Dentro de la cartera de la empresa de espectáculos para eventos y fiestas, la experiencia y alto nivel de profesionalidad está asegurado, consiguiendo que “los clientes se aseguren un producto de calidad que responda a sus expectativas”, comenta Vives, quien cuenta con varios tipos de eventos en Ibiza.

Si el género o espectáculo solicitado no estuviera disponible en el repertorio, la empresa tiene los medios y los contactos adecuados para encontrarlo. “Nos adaptamos a las necesidades del cliente”, dice Vives.

Como curiosidad, cuentan que en una ocasión un cliente solicitó un show de personas que hicieran puros cubanos, y por supuesto, lo consiguió.

Entre los artistas que forman parte de su compañía para actuaciones en Ibiza destacan: ● El dúo femenino Nat& Cris de funky, rock y una gran variedad estilos más ● La dj chillout Christel Bcksang, especialista en repertorio alternativo ● El cantante y guitarrista Brasileño Edu Egito ● La soprano Mar Vives. ● La actriz Susana Paz, con diversos espectáculos desde cuentacuentos a Las Fruitis( para despedidas o bodas) o las burbujas, ideal para niños y adultos ● Marco Urban Magic, mago de proyección internacional.

TODOS LOS ARTISTAS DE JV ALL MUSIC

Si en las actuaciones programadas para varios días, el artista elegido no es del agrado de los espectadores, o el espectáculo no funciona tal y como estaba previsto, JV All Music tiene la agilidad para hacer los cambios oportunos en el show o incluso ofrecer otra puesta en escena en el menor tiempo posible.

La tranquilidad, seguridad y profesionalidad caracterizan a esta empresa. “Realizamos los contratos de los artistas, así como todas las gestiones administrativas para que los clientes no tengan que preocuparse de nada”, resalta Vives.

Facilidad y flexibilidad en eventos de empresa

Respecto al precio, Josep Vives explica que solo aplican un pequeño porcentaje al caché del artista. “Nos ajustamos al máximo. Creo que merece la pena pagar un poco más y asegurarse calidad y sobre todo no tener que realizar los trámites administrativos”, añade.

CALCULAR PRECIO ACTUACIONES

Ventajas de la contratación con JV All Music

1. Amplia selección de artistas de todos los géneros 2. Los clientes pueden elegir entre un amplio repertorio de actuaciones de todo tipo 3. Tranquilidad a la hora de realizar los trámites administrativos 4. Precios muy ajustados, apenas repercuten en cliente 5. Artistas y actuaciones de gran calidad 6. Los artistas están dados de alta en la seguridad social 7. Sustitución del artista en caso de que no responda a las expectativas 8. Modificación de los espectáculos si es necesario 9. Dominio de las necesidades de los artistas y de los clientes 10. El cliente solo tiene que ocuparse de transmitir sus gustos a Josep Vives

Ubicación

JV All Music trabaja en Ibiza, Menorca y Mallorca, y sus planes son extender sus servicios a Barcelona y Valencia.

JV All Music

C/ Pedro Francés nº9- 406b, 07800 Ibiza, Balearic Islands