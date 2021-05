Companatge es sinónimo de tradición. Hace más de 35 años esta empresa comenzó a elaborar embutidos y quesos tradicionales a partir de recetas típicas, y cada vez ha ido incorporando nuevos productos que son altamente valorados por quienes los consumen. También, esta compañía apuesta por la producción ecológica de sus productos.

Otro de los productos estrella de esta empresa es el aceite de oliva Can Caus virgen extra, que se realiza a partir de las aceitunas de la finca ecológica de Ca Ses Ties en Santa Gertrudis.

Los embutidos son esenciales en toda mesa que aprecie el sabor tradicional: sobrasada, botifarró y vientre se elaboran en Companatge junto con la línea gourmet Ses Matances Can Caus.

Companatge produce con materias primas procedentes de sus propias explotaciones y fincas, donde se crían cabras, ovejas y cerdos. Esto permite mantener un control total y asegurar la calidad de todos sus productos.

Restaurante Can Caus

Unido a Companatge se encuentra el restaurante Can Caus, donde se pueden degustar todos los productos de Companatge procedentes de sus explotaciones ganaderas. Además, este restaurante, muy cerca de Santa Gertrudis, cuenta con una amplia terraza ajardinada. Can Cau es conocido por sus carnes a la brasa como el chuletón, el solomillo especial de buey y el cabrito criado con los alimentos naturales de la finca de Can Caus. La carta se completa con cuscús de cordero ibicenco y arroces de todo tipo.