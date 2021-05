«Cualquier empresa o autónomo es susceptiblede proponer proyectos para acceder a estas ayudas»

Los fondos europeos van a ser una oportunidad para transformar la economía y cualquier empresa podrá acogerse a ellos, teniendo en cuenta los márgenes marcados por la Unión Europea. Digitalización, transición ecológica, cohesión social y territorial y la igualdad de género, son los cuatro ejes sobre los que deberán girar los proyectos que aspiren a obtener financiación.

La gestión de los fondos europeos y cómo pueden acceder a ellos las empresas de Balears fue la idea sobre la que se articuló la mesa redonda organizada por Diario de Mallorca y Diario de Ibiza junto con Banco de Sabadell. El evento, que tuvo lugar el pasado jueves 29 de abril en formato webinar, reunió a Miquel Company, conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura; Carmen Urraca, directora de Fondos Europeos de Banco Sabadell; José Mañas, presidente de la comisión de I+D+I en representación de CAEB, Jordi Mora, presidente de PIME Mallorca; y Alfonso Rojo, presidente de PIME Ibiza y Formentera. Luis Serra, director institucional Territorial Este de Banco de Sabadell, fue el encargado de abrir el acto que estuvo moderado por la periodista Vanessa Abad, responsable de Diario de Negocios de Diario de Mallorca.

En su intervención inicial Luis Serra destacó la importancia de estar preparados de cara a la recepción y distribución de las ayudas que calificó como «una gran oportunidad para la recuperación económica». Serra mencionó que el total de las partidas suma 750.000 millones de euros y recordó que a España le corresponden unos 140.000 millones. «Somos el tercer país en la recepción de fondos, en cuanto a lo que representan en porcentaje sobre el PIB, se trata de la mayor aportación de recursos hasta ahora realizada para España», enfatizó.

Recordó que estos aportes «tienen el objetivo de impulsar la convergencia, la resilencia y transformar la economía» y aclaró que «cualquier empresa, y también los autónomos, independientemente de su tamaño va a ser susceptible de identificar y proponer proyectos para recibir estas ayudas». Serra finalizó su exposición argumentando que «una vez más los bancos tienen un papel clave y, evidentemente Banco Sabadell será un jugador importante, lo hemos tenido en la distribución de los créditos ICO, en la gestión de moratorias legales y sectoriales y lo tenemos ahora para facilitar y canalizar la llegada de estas ayudas a la economía real».

Por su parte el conseller de Fondos Europeos, Miquel Company, recordó que Europa está dando con estas ayudas «un papel cohesionador y transformador a los estados miembro» y subrayó que harán posible «la transformación a la ayuda, al impulso económico y social». Así mismo el conseller confió en que sirvan para «ponernos al día del déficit de inversión pública que Balears arrastra en los últimos diez años». Company también llamó la atención sobre la magnitud de los fondos y recalcó que se presenta un gran reto: «Lo más importantes es que seamos eficientes y tengamos los suficientes proyectos y estrategias como para gestionarlos».

El conseller remarcó que el éxito dependerá de la colaboración entre el sector público y privado, y no solo porque están sea una de las condiciones impuestas por la Unión: «La transformación de un país no puede venir únicamente por un impulso desde lo privado o únicamente desde lo público, tiene que ser una combinación de los dos sectores que tienen que focalizar sus esfuerzos encontrar las sinergias, buscar un mismo camino para poder ejecutar todas estas reformas, sino nos quedaríamos a medio camino». Así mismo celebró que «por una vez la financiación parece ser que no será el problema, el problema será si somos capaces primero de proyectar y luego de ejecutar toda esta cantidad de fondos en un plazo tan limitado».

Company mencionó las dos líneas de financiación que abarcan el mecanismo de recuperación y resilencia, de la que a Balears le corresponden unos 300 millones de euros, y Next Generation. «Esta primera línea va dirigida a compensar los efectos directos de la pandemia en los servicios públicos» y en este sentido resaltó la importancia de fortalecer las infraestructuras en salud, bienestar social y educación. En cuanto a Next Generation indicó que se centra en la generación de proyectos en diferentes sectores que tienen que actuar como tractor de la economía.

Planificación y estrategia

El conseller señaló que el Govern ha creado diferentes mecanismos para acceder a las ayudas destacando que «somos la única comunidad autónoma que ha creado una conselleria para gestionar los fondos europeos, ya hemos puesto en marcha la oficina de planificación de proyectos estratégicos y también somos de las pocas comunidades autónomas que también ha aprobado el decreto de agilización y priorización de los proyectos europeos y estamos trabajando en un plan estratégico que ponga el foco en nuestras realidades». Company, explicó así mismo que las convocatorias definitivas se plantearán, posiblemente, en el segundo semestre de 2021.

Jordi Mora, presidente de PIME Mallorca, quiso resaltar que las empresas están viviendo un momento muy complicado, con una economía muy dañada: «Estas ayudas son a medio plazo, a corto plazo no van a arreglar las miserias que tenemos ahora». En este sentido apuntó que «lo que nosotros estamos transmitiendo a nuestros socios es que tienen que ser fondos transformadores, para que nuestra empresa sobreviva. Por tanto, las empresas tienen que hacer ese esfuerzo de visualizar cómo será su empresa y su sector en el futuro. Eso implica capacidad de proyectar, de visión, y de adelantarnos a ese futuro».

Alfonso Rojo, presidente Pimeef, opinó que «esto tiene que ser el inicio de algo, el empuje para poder hacer ese cambio que necesitamos». Rojo coincidió en que las grandes empresas han de ser el tractor de todo este cambio pero matizó: «No olvidemos a las pequeñas y medianas empresas van a ser las que conseguirán que esto se expanda como una onda». En este sentido Rojo reclamó que «no se caiga en el error de que las ayudas no lleguen a todos». Recordó que «las empresas actualmente estamos muy tocadas y necesitamos que ese impulso y esa ayuda y desde lo público, si no se escucha al sector privado se cometerá un error», reflexionó.

Por su parte José Mañas, presidente de la comisión de I+D+I en representación de CAEB, refirió la necesidad de realizar críticas constructivas: «Creo que es necesaria la transversalidad, romper diques estancos y la administración pública tiene que dar ejemplo. Eso mismo tendríamos que ser capaces de generar en los proyectos de Next Generation en el sector privado, que entre todos se cambie y se reconvierta el sector» En este sentido mencionó la necesidad de que también desde lo público se apueste por una visión compartida «que haga que los proyectos duren a largo plazo». Mañas destacó que CAEB ha creado una plataforma de ayuda a sus asociados para afrontar la complejidad del reto de los fondos europeos, pero lamentó que «partimos de una inversión en I+D por debajo de la media».

El papel de la banca

Carmen Urraca, directora de Fondos Europeos de Banco de Sabadell, también hizo hincapié en que «es momento de cooperar y no de competir y de ir de la mano todos los agentes». Urraca adelantó el papel relevante que van a tener las entidades financieras en todo el proceso y mencionó sus fortalezas: «Tenemos una situación mucha más sólida, hemos demostrado tener capacidad de distribución contrastada en plena pandemia y hemos demostrado ser un sector eficiente» y añadió que «conocemos muy bien las empresas y sus necesidades, también hemos demostrado tener un rigor técnico a la hora del cribaje de proyectos, estamos muy próximos a los distribuidores de esos fondos y seremos un agente importante».

Urraca concretó que las entidades financieras como el Banco de Sabadell aportarán financiación complementaria, anticipando las ayudas, mediante avales que aseguren cobertura financiera de estas iniciativas, e identificando ayudas aplicables a los clientes: «Ayudarles y acompañarles en todo este proceso. Las empresas serán principales actores y cada una tiene que hacer su reflexión estratégica de cara al futuro para que dentro de esos ejes tractores, ver qué necesidades podrían tener y conseguir esa transformación del tejido productivo que es el objetivo», resumió.