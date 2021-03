La pandemia ha trastocado todos los sectores y el de la construcción también se ha visto afectado, aunque se prevé que las consecuencias económicas por la diminución de obras se notará más el próximo año.

Durante 2020 los trabajadores tuvieron que acostumbrarse a nuevos protocolos de seguridad e higiene como tomarse la temperatura en casa, mantener la distancia entre sus compañeros, no compartir herramientas, además del uso de mascarillas y geles hidroalcohólicos, no obstante la construcción ha capeado el temporal mejor que otros sectores.

La construcción vive de forma indirecta del turismo

Consuelo Antúnez, presidenta de la Asociación de Construcción y Derivados de Ibiza y Formentera de la Pimeef, considera que su sector ha conseguido esquivar la crisis, pero avisa de que las empresas notarán más los efectos económicos de la pandemia a finales de 2021 y en 2022. «Dependemos del turismo. Si los hoteles no se abren, entonces no necesitan hacer reformas, y si la gente no tiene trabajo, tampoco puede invertir», explica, por lo que las esperanzas están puestas en el verano. «Si este verano no es bueno, entraremos en crisis», augura. «Nosotros indirectamente también vivimos del turismo», recalca.

De hecho, los proyectos visados en 2019 ya daban indicadores a la baja. En 2020, las obras que se acometerán este año bajaron entre un 17% y un 20%. También ha disminuido la obra pública en un 50%, pero sobre todo el descenso más grande está en de las obras de la Administración central, caída que Antúnez cifra en el 85%. El dato positivo viene de la mano de los ayuntamientos y del Govern balear, que han apoyado al sector con un aumento de la inversión en obras en torno al 25%.

Los proyectos visados bajaron en torno al 17% en 2020

Las reformas han contribuido a aliviar a quienes se dedican al ladrillo. En algunos casos, ibicencos que tienen una casa en el campo han decidido rehabilitarla para poder pasar más tiempo en ella, en lugar de confinarse en un piso en la ciudad.

Agilizar trámites

Entre las medidas que contribuyan a agilizar el sector, Consuelo Antúnez espera que el reglamento de simplificación administrativa agilice los trámites urbanísticos. Para ello, la asociación de constructores ha propuesto que tras el informe favorable del proyecto básico, el proyecto de ejecución incluya una declaración responsable, tal y como hacen otros ayuntamientos de la península. De esta manea se agilizarían las licencias. Tras la reunión mantenida con los representantes de los colegios profesionales y con el conseller de Infraestructuras del Consell de Ibiza, Mariano Juan, Antúnez tiene esperanza de que esta petición se apruebe.

El sector suma 500 empleos desde el mes de enero

En el ámbito laboral, en Ibiza el sector de la construcción suma 500 empleos respecto a enero y se sitúa en los 8.301 afiliados, pero estos son un 7% menos que los que había hace un año. La construcción de edificios (4.410 empleos) ha recuperado a 270 trabajadores respecto al mes anterior, lo que supone un 4% menos que hace un año (-13,7% en Formentera). Respecto a la construcción especializada cabe destacar que ha perdido un 10,3% de sus cotizantes en relación a 2020 en Ibiza y un 26,4% en Formentera.

La mayoría de estos profesionales que han perdido su empleo están en el régimen general ya que los autónomos se han mantenido durante estos meses.

La Formación Profesional aliviará la falta de profesionales

Con el turismo paralizado y la hostelería cerrada, las empresas dedicadas a la construcción y las reformas ven cómo les llegan muchas peticiones de empleo, pero en la mayoría de los casos son profesionales de otros sectores y sin apenas experiencia. «Seguimos sin encontrar profesionales formados o capacitados para trabajar en los oficios», apunta Antúnez quien se muestra esperanzada con los ciclos de Formación Profesional que llegarán a la isla de la mano de la Fundación Laboral de la Construcción.