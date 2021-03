Clínica Dental Mayans. Tras un año apoyando incansablemente el traspaso de propiedad de su clínica a Sònia Ramon, Juan Diego Isidoro y Luciana Torres, el doctor Mariano Mayans se jubila y cede el paso a esta nueva generación. La clínica mantendrá la filosofía, el personal y las metodologías de trabajo de siempre, con una firme apuesta por las nuevas tecnologías que irrumpan en el sector dental.

Con la vista puesta en el futuro, atendiendo a todas las necesidades del presente y sin olvidar toda la esencia del pasado, la Clínica Dental Mayans ha comenzado una nueva andadura ya sin el doctor Mariano Mayans.

Tras casi 40 años de profesión, el alma de este centro odontológico cede el paso a una nueva generación de profesionales que continuarán brindando la confianza de siempre a las tres generaciones de pacientes que tienen en la clínica. Un reto que se hace más sencillo al haberse quedado prácticamente toda la plantilla anterior.

Tras decidir que era momento de jubilarse, Mariano Mayans rechazó «ofertas económicamente mejores» para permitir que continuaran con la clínica «las personas de la casa». «Ellos estaban acostumbrados a unas formas de hacer que creo que satisfacen a nuestros pacientes. No deseaba un cambio radical con el que los pacientes no se sintieran identificados», explica el doctor Mayans.

Precisamente una de las personas que tomó el relevo de Mariano Mayans es Sònia Ramon, quien prácticamente comenzó su carrera profesional en esta clínica de Ibiza hace 16 años. Al preguntarle por lo que ha aprendido del doctor Mayans, responde: «Todo lo que sé en el mundo de la odontología se lo debo a él», agradece la odontóloga, que lo define como «incansable, apasionado, perfeccionista». Junto a ella, se hará cargo de la clínica el doctor Juan Diego Isidoro, quien se encargará del control médico, de la gestión y administración.

Una nueva odontóloga, Luciana Torres, se une a ellos para ponerse al frente en esta nueva etapa en la Clínica Dental Mayans. Con 16 años de experiencia y tras haber trabajado en el sector público y privado en solitario, se incorpora con ilusión a este proyecto. «Siempre quise formar parte de un equipo y no ejercer la profesión en solitario así que, cuando mis amigos, ahora socios, Sònia y Juan Diego, me ofrecieron formar parte de este proyecto no lo dudé».

En solo unos meses, Luciana Torres es una más del equipo. «Tuve la suerte de que el doctor Mayans se quedó con nosotros durante un tiempo para hacer un traspaso paulatino y fue estupendo verlo trabajar y absorber sus conocimientos cada día», afirma.

Con la filosofía de siempre

La clínica, por tanto, va a seguir siendo la misma de siempre. Con la misma filosofía basada en la prevención que ha instaurado el doctor Mayans a lo largo de los años. En cuanto al equipo humano, no se van a dar más cambios. «Tenemos justo a las personas que deseábamos, que son, en su gran mayoría, los mismos que ya llevábamos muchos años junto al doctor Mayans», apunta Sònia Ramon.

En cuanto a nuevas tecnologías, seguirán en la línea de innovación constante. «Lo último, hace unos tres meses, ha sido la incorporación de un nuevo aparato de radiodiagnóstico», detalla Sònia Ramon.

Respecto a cómo desearía ver la clínica en el futuro, Luciana Torres afirma: «Me gustaría verla como ahora en cuanto a equipo humano y profesionalidad de nuestros doctores, siguiendo todos la misma filosofía de trabajo que es la prevención y el buen hacer para nuestros pacientes. Cuidar y mejorar todo el legado del doctor Mariano Mayans».

En este nuevo paso, continuarán teniendo el apoyo del doctor Mayans, quien expresa: «A ellos les corresponde ahora seguir trabajando y mejorando día a día. Yo estoy a su disposición cuando necesitan mi opinión para cualquier tema. Creo que van por buen camino».