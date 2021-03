Ofrecer herramientas emocionales a las familias es el objetivo de Yasmina Delgado, educadora social. Su trabajo está enfocado a dotar a los padres, madres, hijos, e incluso maestros, de los instrumentos necesarios para mejorar su calidad de vida. Se trata de acompañar, asesorar y ofrecer herramientas a los padres que no saben cómo actuar ante algunos comportamientos de sus hijos, no tienen los conocimientos para solucionar situaciones que no les agradan, no tienen paciencia para educar a sus hijos o se ven desbordados por alguna situación. Las herramientas emocionales son un apoyo para reforzar la convivencia en familia. "Mi compromiso es acompañar y guiar a las familias en el cambio", asegura la educadora social. Su método de trabajo se basa en "ofrecer una educación positiva, escuchando y respetando a cada uno de los niños y de las familias", explica. También considera que "el conocimiento de las emociones, las expectativas de vida, los miedos, las fortalezas y las inseguridades, es la mejor fórmula para conseguir una educación de calidad para los hijos".

Afrontar situaciones como el duelo infantil

A través de la educación social, Yasmina Delgado trata de encontrar las soluciones adaptadas a las necesidades familiares, de las diferentes situaciones que se presentan en el día a día. Entre los casos que aborda esta profesional en Ibiza destaca el duelo que deben afrontar los menores ante el fallecimiento de los abuelos o de un familiar cercano. A lo largo de su trayectoria profesional, Yasmina Delgado ha tenido la oportunidad de trabajar en una residencia de personas mayores, por lo que una de sus especialidades es cómo enfrentar esta situación de duelo. Por ello, ha visto que "existe un gran vacío de formación e información en todas las edades pero todavía mucho más en el caso de los menores. Los profesionales como los maestros y las familias muchas veces no saben cómo actuar ante el fallecimiento de un ser querido y cómo explicar a los niños que una persona querida no volverá a estar con ellos". Por ello, ha tenido la oportunidad de comprobar las inseguridades que conllevan el duelo y los miedos que produce hablar sobre la muerte. Para abordar el duelo infantil, el 3 de abril de 10.30 a 12.30 Yasmina Delgado impartirá una charla online y el 17 de abril ofrecerá una charla presencial en el centro Educa10, en Sant Antoni. Las charlas están dirigidas a educadores, profesores, padres y todas las personas interesadas en las estrategias para abordar el tema de la muerte. En ellas, la educadora social experta en duelo infantil en Ibiza abordará las estrategias para acompañar en el duelo, descubrirá técnicas de educación emocional, tratará de eliminar prejuicios y miedos y aportará material sobre el duelo infantil.

El divorcio es otra de las situaciones más complejas de abordar para una familia. ¿Cómo explicárselo a los niños? ¿Cuándo y cómo se lo decimos? ¿Con qué palabras lo contamos? Este tipo de respuestas son las que una educadora social como Yasmina Delgado es capaz de abordar con el asesoramiento preciso.

Otros de los casos habituales son los comportamientos de los niños que tienen dificultades para relacionarse con otros niños o también, el caso contrario, niños que son demasiado extrovertidos.

Rabietas infantiles

Las rabietas son comportamientos que resultan complicados para los padres y que pueden agravarse si no se atajan de manera profesional. En estas situaciones, la educadora social tras estudiar cada caso, ofrece a los padres herramientas de relajación si son necesarias u otro de tipo de recomendaciones. En todos estos casos y en cualquier comportamiento poco habitual que detecten las familias, la educadora social Yasmina Delgado recomienda acudir cuanto antes a un profesional, ya que de lo contrario el problema se puede agravar. Su trabajo está pensado para todas las edades desde los niños hasta los adultos.

El trabajo de Yasmina Delgado se realiza en el domicilio familiar, para respetar en cada momento el ritmo del menor, tratar sus emociones y ofrecer una respuesta personalizada a la demanda familiar. Además, en Semana Santa los días 6, 7 y 8 de abril, en el merendero de Sant Antoni, organiza un taller de educación emocional dirigido a los niños entre 6 y 10 años.

A través de su proyecto Un mar de emociones y de su cuenta en Instagram @unmarde_emociones, Yasmina Delgado informa sobre las charlas y talleres. Próximamente, durante el mes de abril, en las vacaciones de Semana Santa, la educadora social organiza varios talleres pensados para ayudar a las familias. Dos de los talleres que impartirá la educadora social en Ibiza están dirigidos a los padres y uno está pensado para que los niños participen durante las vacaciones de Semana Santa.

Charla de duelo infantil online

La muerte es un hecho inevitable aunque no estamos preparados para afrontarlo. Yasmina Delgado, especialista en duelo, ofrece el 3 de abril de 10.30 a 12.30 una charla online donde ofrecerá las claves para tratar el duelo con los niños. Para asistir a esta charla online sobre duelo es necesario reservar en la página web unmardeemociones.es

Charla de duelo infantil presencial

Quienes prefieran asistir de manera presencial a la charla de duelo infantil pueden hacerlo el sábado 17 de abril, de 10 a 12 horas, en el centro Educa10 en Cala de Bou (San Antonio). Para asistir hay que reservar en la página web unmardeemociones.es o en el teléfono 622 06 42 90. Tras esta primera charla presencial, Yasmina Delgado organizará otras en distintos puntos de la isla.

Taller de educación emocional al aire libre

Este taller de educación emocional está dirigido a los niños entre 6 y 10 años. Tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de abril en el merendero de Sant Antoni. Los grupos son reducidos por lo que es imprescindible reservar plaza en el teléfono 622 06 42 90

La información actualizada sobre los talleres y sobre el trabajo de Yasmina Delgado se puede seguir en su perfil de Instagram @unmarde_emociones

Tanto el trabajo presencial en los domicilios de las familias como los talleres y charlas que imparte Yasmina Delgado persiguen acompañar a las familias en los retos que aparecen en la educación de los hijos, a través de diferentes herramientas para trabajar la educación emocional, tan importante para resolver los conflictos con los que se encuentran las familias.

Más información: en Instagram @unmarde_emociones en la página web Un mar de emociones y en el teléfono 622 06 42 90