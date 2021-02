Tras más de diez años de experiencia, el doctor Ángel Gálvez Rabadán ha abierto su propia clínica de medicina estética en Ibiza con el fin de ofrecer la mejor atención y excelentes resultados en la isla. Los tratamientos antiedad, de medicina capilar y medicina regenerativa son la especialidad de este centro, en el que la prioridad es la obtención de unos resultados naturales que realcen la belleza de cada paciente, siempre atendiendo a sus particularidades y necesidades.

Tratamientos de medicina estética con ácido hialurónico

El doctor Gálvez Rabadán ofrece una atención exclusiva a sus pacientes, a los que acompaña desde el inicio hasta el fin del proceso. Si quieres reafirmar la piel del rostro o eliminar la flacidez en diferentes zonas de la cara y el cuerpo, esta es tu clínica en Ibiza, en la que también se realizan otros tratamientos de medicina estética como la eliminación de manchas, tratamiento de pómulos, toxina botulínica, hidratación facial, rinomodelación, peeling y tratamiento de melasma, entre otros. Siempre abogando por la promoción de salud, brindando una amplia gama de tratamientos con productos médicos de primera calidad.

El ácido hialurónico se aplica a muchos de los tratamientos de la Clínica Gálvez Rabadán, como un elemento que permite reponer el volumen en zonas en las que se ha perdido, mejorar el contorno facial y, por supuesto, eliminar arrugas, además de reafirmar e hidratar la piel. Entre sus especialidades están la rinomodelación sin cirugía usando ácido hialurónico, así como el relleno de labios con ácido hialurónico o el relleno de ojeras. Los pacientes quedan encantados con los resultados por su naturalidad y precisión.

Rejuvenecimiento facial

Si lo que buscas son tratamientos de rejuvenecimiento facial, este doctor dispone de un máster en Medicina Estética y Antiaging que garantiza los mejores resultados, por supuesto unido a su dilatada trayectoria en el campo de la estética. Gálvez Rabadán y su equipo realizan tratamientos de hilos tensores, eliminación de arrugas, tratamiento de los surcos nasogenianos y del código de barras (arrugas sobre el labio superior) o lifting facial sin cirugía.

En su consulta, el doctor apuesta por tratamientos mínimamente invasivos para que la recuperación sea prácticamente instantánea. La apuesta por la tecnología de vanguardia y la cualificación de todo el equipo del centro permiten mejorar la estética sin renunciar a la seguridad, con resultados estéticos que hablan por sí mismos.

Especialista en terapias láser: eliminación de varices y de tatuajes

Las terapias láser más demandadas están disponibles en la Clínica Gálvez Rabadán. ¿Quieres acabar con las imperfecciones y manchas en la piel de difícil tratamiento? ¿Quizá te has cansado de un tatuaje con el que ya no te identificas? Gracias a la última tecnología láser, el equipo de este centro realiza estos y otros tratamientos en tiempo récord y de forma no invasiva.

Si el problema son las varices, este nuevo centro médico estético de Ibiza también puede tener la solución gracias a los tratamientos que realizan para eliminar varices sin cirugías. Se trata de terapias muy eficientes y seguras que permiten a muchas pacientes lucir unas piernas perfectas sin pasar por el quirófano.

Cirugía capilar en Ibiza

Para algunas personas (especialmente hombres), la alopecia o caída del cabello puede convertirse en un problema. El doctor Gálvez Rabadán ofrece tratamiento de cirugía capilar, una especialidad en la que es referente en Baleares. Tras un exhaustivo examen al paciente, y tras analizar el tipo de alopecia y la viabilidad del tratamiento, el doctor utiliza la técnica del microinjerto, mediante la que extrae folículos pilosos del propio paciente y lo implanta en la zona receptora. Se trata de una cirugía muy minuciosa gracias a la que se consigue un cabello natural y estético.

Un centro médico estético polivalente en Ibiza

La clínica Gálvez Rabadán nace como un centro médico estético polivalente que brinda una amplia cartera de servicios con profesionales y colaboradores de primer nivel. Si la calidad de todos los tratamientos que realizan es una prioridad, también lo es la atención al paciente, al que acompañan con un trato personalizado y cercano, muy propio del estilo del director médico, el doctor Ángel María Gálvez Rabadán.

Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Ángel María Gálvez Rabadán es especialista en Medicina Física y Rehabilitación. También cuenta con máster en Medicina Estética y Antiaging, máster en Medicina y Cirugía Capilar. El doctor es especialista en terapias láser y experto en Medicina Vascular y eliminación de varices sin cirugía.

La experiencia del doctor no se limita a las consultas, sino que también ha impartido clases de másteres de Medicina Estética con una excelente acogida por parte de sus alumnos.

Whatsapp: +34699159501

Teléfono: +34971318920

Instragram: @clinicagalvezrabadan @dr.g.rabadan

Facebook: Dr. G. Rabadán