Pese a los complicados tiempos para la gastronomía como consecuencia de los rebrotes de la pandemia, la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera mantiene su actividad con eventos para mantener el pulso de la institución respetando las normas sanitarias y restricciones.

La Junta Directiva acompañada de una docena de académicos fundadores viajaron recientemente a Formentera para celebra la Asamblea anual de la institución en la Pitiusa menor. Este acto se celebró en la sala de plenos del Consell de Formentera, cedida por la institución para esta inciativa asociativa. Tras repasar los acuerdos de la anterior reunión celebrada en Ibiza y actualizar iniciativas concretas para el futuro de la gastronomía en Formentera, los académicos celebraron el tradicional almuerzo a pie de playa en el restaurante Can Carlitos.

En el transcurso de este evento tomó posesión como nueva académica de número Elena Sánchez, quien pronunció un sentido y emocionante discurso de entrada en la Academia, requisito para los nuevos miembros. La destacada consultora resaltó su vinculación con la isla desde su infancia, su conocimiento de la realidad formenterense, su historia, cultura y futuro a través de un recorrido por su gastronomía, sabores, costumbres y el momento actual: «La situación creada por la pandemia ha generado un tiempo para la reflexión, para volver a la esencia de las cosas, a la esencia de nuestra gastronomía, lo que permite a la gente de aquí vivir experiencias que les permitan remontarse a un tiempo.... de la mitificada Formentera».

Menú de Nandu Jubany

Los asistentes al restaurante Can Carlitos degustaron un menú diseñado para la ocasión por el chef Nandu Jubany compuesto de diez platos, prepostre y postre. Este comenzó con coca con tomate, aceite y sal, patatas bravas, la ensaladilla Can Carlitos y berenjena escalivada con sobrasada y queso parmesano. Para continuar, cintas de verduras con sésamo y mango, tartar de atún picante con sobre arroz japonés, croquetas caseras de jamón, fish and chips Can Carlitos y huevos estrellados con patatas y jamón ibérico. Como plato principal se sirvió un arroz negro con langostinos y alioli.

Los sabores dulces llegaron con el prepostre, piña a l'ast con helado de coco y yogur y un ying-yang de cheescake, y para finalizar tomaron un gintonic de lima.

Entre los asistentes se encontraban el presidente de la Academia, Pedro Matutes, Daniel Busturia, Joan Gracia, Juanan Martínez, Juanma Costa, Elena Sánchez, Montse Klein, Vera Herrero, Gonzalo Alvargonzález, Andrés Rodríguez, José A. Avellaneda, José Manuel Lorenzo, Armando González, Eduardo Montes, amigos, acompañantes e invitados.