Tras más de 20 años dedicada a la fotografía profesional, Aisha Bonet ha inaugurado su propio estudio de fotografía en Ibiza con el objetivo de ampliar sus servicios. Con mucho esfuerzo y dedicación, la fotógrafa ibicenca por fin ha conseguido un espacio "donde crear la magia", en el que deja volar su creatividad en sus diversas facetas de trabajo.

El nuevo estudio de fotografía que ha inaugurado Aisha Bonet en Ibiza, Photo Art Studio Ibiza, es un espacio ecléctico que fusiona estilos boho, vintage, nórdico e industrial. Un interiorismo medido al detalle permite, en un solo lugar, trasladarse a escenarios muy diferentes: desde la frescura de las sesiones 'Summer time!', hasta las sesiones de fotografía más atemporal de niños, familias o embarazadas, pasando por los sets más apropiados para realizar catálogos de moda o fotografía de producto. En 100 metros cuadrados, las posibilidades son infinitas en Photo Art Studio.

La fotógrafa no renuncia, sin embargo, a las sesiones en exterior, otra opción excelente en Ibiza. Si estás a punto de abrir un restaurante y quieres mostrarlo al mundo, si tienes un negocio y tu deseo es lanzarlo a través de internet o simplemente quieres dar un aire nuevo a tu imagen corporativa, puedes llamar a Photo Art Studio Ibiza. Experiencia, creatividad e innovación logran el equilibrio perfecto para ayudarte a dar el gran salto.

Fotografía publicitaria en Ibiza.

El desarrollo de los negocios por internet es cada vez más importante en nuestra sociedad. En el universo web, destacan aquellas empresas que apuestan por ofrecer una imagen cuidada y fiel a su filosofía frente a las que lanzan contenidos e imágenes que carecen de valor. Aisha Bonet, con más de dos décadas de experiencia en fotografía publicitaria, ofrece sus servicios para captar lo mejor de tu negocio para que puedas mostrarlo a través de tus redes sociales o página web.

La fotógrafa ha trabajado durante muchos años con empresas de muy diversos sectores, aportándoles su visión más creativa y profesional. Además de realizar trabajos en el exterior, en la actualidad también es posible realizar las fotografías en su estudio, donde puede adaptar diferentes sets para adecuarse a las necesidades de sus clientes: fondos blancos infinitos para catálogos de moda, escenarios de estilo industrial, espacios de aire bohemio o zonas de estética vintage. Las fotografías que publicas son el reflejo de tu empresa. No las dejes en manos de un móvil.

Fotografía infantil fresca y divertida.

Si buscas una visión diferente de la fotografía, este es tu estudio en Ibiza. En cada sesión de fotografía, Aisha Bonet se centra en captar la expresión, la emoción de la persona que está retratando. Esa implicación en el momento de realizar la fotografía unida al estilo que aplica sus fotografías en la edición logran resultados realmente sorprendentes.

Este verano será más que divertido en Photo Art Studio Ibiza. Ataviados con gafas de sol, bañador y flotadores, los pequeños de la casa lo pasan en grande en las sesiones fotográficas 'Summer time!'. Coloridas, alegres, divertidas y con un estilo ochentero muy personal, las fotografías son frescas y permiten un sinfín de posibilidades para los niños y familias que quieran ponerse delante del objetivo y tener un recuerdo imborrable de este atípico verano de 2020.

Las fotografías pueden ser de un estilo más atemporal en Photo Art Studio Ibiza. Con elementos únicos como maletas con más de un siglo de historia, sofás isabelinos originales y sillones de estilo vintage, la escenografía multiplica su valor en las fotografías. Aunque lo importante para Aisha Bonet no son los objetos, sino las personas. "Me gusta retratar su luz", afirma la profesional, que destaca que su fotografía de retrato no solo se centra en niños y embarazadas, sino en personas de cualquier edad.

En algunas de sus sesiones de retrato, Aisha Bonet se inspira en el fine art, un estilo pictórico con iluminación Rembrant con el que logra crear juegos de sombras y volúmenes que dan lugar a escenas más dramáticas. "Es un estilo más romántico, artístico", expresa la fotógrafa.

Un recuerdo inolvidable de tu mascota.

Los perros son compañeros de vida para las personas y familias con las que conviven. Son uno más de la casa. ¿Por qué no hacerles un homenaje como merecen? Con su propuesta 'I love my dog', la fotógrafa ibicenca realiza sesiones con las mascotas, en las que capta su carácter y toda su esencia. Los "compañeros de vida" de cuatro patas también merecen un recuerdo en el álbum familiar. El amor de Aisha Bonet por los animales queda reflejado en su nuevo estudio de fotografía en Ibiza, un espacio pet friendly en el que ellos también son los protagonistas.

La inauguración de este estudio de fotografía profesional en Ibiza ha significado para Aisha Bonet un nuevo horizonte que le ha permitido sentirse más libre, expandir su creatividad y dar un nuevo salto de calidad en sus servicios.

Photo Art Studio Ibiza

Más información:

www.aishabonet.com / aisha@aishabonet.com / @aishabonetphotography